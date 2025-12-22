আন এক অভিলেখৰ পৃষ্ঠাত খোদিত হ'ল স্মৃতি মান্ধনাৰ নাম
ভাৰতীয় অ’পেনাৰ স্মৃতি মান্ধনাৰ ইতিহাস ৰচনা । দেশৰ হৈ টি-২০ ত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত মান্ধনা ।
Published : December 22, 2025 at 2:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে । কেৱল জয়লাভ কৰাই নহয়, এই মেচখনত ৰচিত হয় এক ইতিহাস । মেচখনত ভাৰতীয় অ’পেনাৰ স্মৃতি মান্ধনাই ইতিহাস সৃষ্টি কৰি এক অনন্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ।
এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত মান্ধনা
বাওঁহতীয়া ষ্টাইলিছ বেটাৰগৰাকীয়ে মহিলা টি-২০ ফৰ্মেটত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । লগতে ১৭৭ খন টি-২০ মেচত ৪৭১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা নিউজীলেণ্ডৰ চুজি বেটছৰ পিছত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ দ্বিতীয়গৰাকী বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০০৭ চনত অভিষেক ঘটোৱা নিউজীলেণ্ডৰ কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে মহিলা ক্ৰিকেটৰ অন্যতম অভিজাত ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । অৱশ্যে মান্ধনাই এই কৃতিত্বত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চুজিতকৈ আগবাঢ়ি আছে । কাৰণ মান্ধনাই মাত্ৰ ৩২২৭টা বলত ৪০০০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ বিপৰীতে বেটছৰ এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ'বলৈ প্ৰয়োজন হৈছিল ৩৬৭৫টা বল ।
Major Milestone unlocked 🔓— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
Vice-captain Smriti Mandhana becomes the 1⃣st Indian and only the 2⃣nd player ever to complete 4⃣0⃣0⃣0⃣ runs in women's T20Is 🫡#TeamIndia are 55/1 after 6 overs.
Updates ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW#INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pejpxDS2FP
আনহাতে, মুঠ ৩৬৬৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটাৰৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে ২০০৯ চনত অভিষেক ঘটোৱা হৰমনপ্ৰীত কৌৰ ।
উল্লেখ্য যে ২০১৩ চনত অভিষেক ঘটোৱাৰ পাছত মান্ধনাই এই পৰ্যন্ত ১৫৪ খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে মেচখনত মান্ধনাক এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ’বলৈ প্ৰয়োজন আছিল ১৮ ৰাণৰ । তেওঁৰ ইনিংছটোৰ পঞ্চম অভাৰত চামাৰী আতাপাট্টুৰ অভাৰত প্ৰয়োজনীয় ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ২৯ বছৰীয়া সুন্দৰী স্মৃতিয়ে এক্সট্ৰা ক'ভাৰৰ ওপৰেৰে এটা শ্বট খেলি টি-২০ ত ৪০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰে ।
Game. Set. Done 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
A convincing victory in Vizag and #TeamIndia have taken a 1️⃣ - 0️⃣ lead in the series 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MFBSTi1D84
ভাৰতৰ হাতত ৮ উইকেটত পৰাস্ত শ্ৰীলংকা
ভাৰতীয় দলটোৰ এক অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনৰ বাবে শ্ৰী লংকা দলটোৰ বিৰুদ্ধে উইমেন ইন ব্লুৱে এক সহজ জয় সাব্যস্ত কৰে । প্ৰথমে বলিং কৰি ভাৰতে আলহী দলটোক ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত ১২১ ৰাণতে সীমাবদ্ধ ৰাখে । শ্ৰীলংকাৰ হৈ আৰু বিস্মি গুণাৰত্নেয়ে (৩৯) সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, ১২২ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য আগত ৰাখি আয়োজক দল ভাৰতে মাত্ৰ ১৪.৪ অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় । ভাৰতীয় বেটাৰৰ হৈ জেমিমা ৰড্ৰিগেছৰ বেটৰ পৰা আহে ৪৪টা বলত বিস্ফোৰক অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ ।