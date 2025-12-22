ETV Bharat / sports

আন এক অভিলেখৰ পৃষ্ঠাত খোদিত হ'ল স্মৃতি মান্ধনাৰ নাম

ভাৰতীয় অ’পেনাৰ স্মৃতি মান্ধনাৰ ইতিহাস ৰচনা । দেশৰ হৈ টি-২০ ত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত মান্ধনা ।

SMRITI MANDHANA NEW RECORD
৪০০০ টি-২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত স্মৃতি মান্ধনা (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে । কেৱল জয়লাভ কৰাই নহয়, এই মেচখনত ৰচিত হয় এক ইতিহাস । মেচখনত ভাৰতীয় অ’পেনাৰ স্মৃতি মান্ধনাই ইতিহাস সৃষ্টি কৰি এক অনন্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ।

এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত মান্ধনা

বাওঁহতীয়া ষ্টাইলিছ বেটাৰগৰাকীয়ে মহিলা টি-২০ ফৰ্মেটত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । লগতে ১৭৭ খন টি-২০ মেচত ৪৭১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা নিউজীলেণ্ডৰ চুজি বেটছৰ পিছত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ দ্বিতীয়গৰাকী বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০০৭ চনত অভিষেক ঘটোৱা নিউজীলেণ্ডৰ কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে মহিলা ক্ৰিকেটৰ অন্যতম অভিজাত ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । অৱশ্যে মান্ধনাই এই কৃতিত্বত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চুজিতকৈ আগবাঢ়ি আছে । কাৰণ মান্ধনাই মাত্ৰ ৩২২৭টা বলত ৪০০০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ বিপৰীতে বেটছৰ এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ'বলৈ প্ৰয়োজন হৈছিল ৩৬৭৫টা বল ।

আনহাতে, মুঠ ৩৬৬৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটাৰৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে ২০০৯ চনত অভিষেক ঘটোৱা হৰমনপ্ৰীত কৌৰ ।

উল্লেখ্য যে ২০১৩ চনত অভিষেক ঘটোৱাৰ পাছত মান্ধনাই এই পৰ্যন্ত ১৫৪ খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে মেচখনত মান্ধনাক এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ’বলৈ প্ৰয়োজন আছিল ১৮ ৰাণৰ । তেওঁৰ ইনিংছটোৰ পঞ্চম অভাৰত চামাৰী আতাপাট্টুৰ অভাৰত প্ৰয়োজনীয় ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ২৯ বছৰীয়া সুন্দৰী স্মৃতিয়ে এক্সট্ৰা ক'ভাৰৰ ওপৰেৰে এটা শ্বট খেলি টি-২০ ত ৪০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰে ।

ভাৰতৰ হাতত ৮ উইকেটত পৰাস্ত শ্ৰীলংকা

ভাৰতীয় দলটোৰ এক অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনৰ বাবে শ্ৰী লংকা দলটোৰ বিৰুদ্ধে উইমেন ইন ব্লুৱে এক সহজ জয় সাব্যস্ত কৰে । প্ৰথমে বলিং কৰি ভাৰতে আলহী দলটোক ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত ১২১ ৰাণতে সীমাবদ্ধ ৰাখে । শ্ৰীলংকাৰ হৈ আৰু বিস্মি গুণাৰত্নেয়ে (৩৯) সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, ১২২ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য আগত ৰাখি আয়োজক দল ভাৰতে মাত্ৰ ১৪.৪ অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় । ভাৰতীয় বেটাৰৰ হৈ জেমিমা ৰড্ৰিগেছৰ বেটৰ পৰা আহে ৪৪টা বলত বিস্ফোৰক অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ ।

