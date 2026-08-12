ETV Bharat / sports

ভাৰত-শ্ৰীলংকা টেষ্ট শৃংখলা; নতুন অৱতাৰত পুনৰ ভুমুকি আজিংক্য ৰাহানেৰ

১৫ আগষ্টৰ পৰা ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাত অজিংক্য ৰাহানেয়ে ধাৰাভাষ্যকাৰৰ ৰূপত অভিষেক ঘটাব ।

AJINKYA RAHANE
আজিংক্য ৰাহানে (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অৱসৰ লোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে পুনৰ ক্ৰিকেট ক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ আজিংক্য ৰাহানে । অৱশ্যে তেওঁ এক নতুন ভূমিকাত ক্ৰিকেটলৈ পুনৰ উভতি আহিব । ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ জৰিয়তে ধাৰাভাষ্যকাৰ হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৩৮ বছৰীয়া ৰাহানেই ।

আনহাতে, আগন্তুক কমেণ্টৰী বিভাগৰ নতুন অৱতাৰৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰি ৰাহানেই নিজৰ নতুন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উল্লাসিত হৈ পৰে ।

ৰাহানেৰ উদ্ধৃতিৰে পিটিআয়ে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে কয়, "ছ’নী স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্ক আৰু ছ’নী লাইভত ভাৰতীয় দলৰ শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ বাবে টেষ্ট কমেণ্টৰীত অভিষেক ঘটাবলৈ পাই মই উৎফুল্লিত হৈছোঁ । টেষ্ট ক্ৰিকেট আমাৰ ক্ৰীড়াৰ শিখৰ আৰু ইমান বছৰ ধৰি এই ফৰ্মেটত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এতিয়া খেলখনক বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাটো এক সৌভাগ্যৰ কথা ।"

"অভিজ্ঞতাসমূহ ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ, খেলৰ সূক্ষ্মতাসমূহ ভাঙিবলৈ আৰু অনুৰাগীসকলক টেষ্ট মেচ এখন গঢ় দিব পৰা সিদ্ধান্ত, কৌশল আৰু মুহূৰ্তৰ বিষয়ে অন্তৰ্দৃষ্টি আগবঢ়াবলৈ আগ্ৰহী ।” তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰাহানেই অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।

ৰাহানেই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে কয়, "জীৱনৰ বাস্তৱতা হ'ল সকলো বস্তুৰে যেনেদৰে আৰম্ভণি থাকে, তেনেদৰে সকলোৰে অন্তও থাকে । সেই সময়টো আহিলে কেৱল ইয়াক সন্মান কৰি আগবাঢ়িব লাগিব । মই মোৰ বেটিঙত সদায় সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব সদায় বুজি পাইছিলোঁ ।"

'কেপ নম্বৰ ২৭৮, ছাইন অফ' বুলি লিখা ক্লিপটোত তেওঁ লগতে কয়, "আজি মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগতে সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ এয়াই উপযুক্ত সময় ।"

উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণসূচীত চলিত মাহত দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ১৫ আগষ্টত গালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দুয়োটা দলৰ মাজত প্ৰথমখন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ’ব। ইয়াৰ পিছত ২৩ আগষ্টত কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব দ্বিতীয়খন টেষ্ট ।

বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ অংশ হ’বলগীয়া এই শৃংখলাৰ বাবে দুয়োটা দল সাজু হৈছে । ভাৰতীয় প্ৰাক্তন অধিনায়ক আজিংক্য ৰাহানেয়েও এই শৃংখলাৰ জৰিয়তে এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিব ।

ভাৰতৰ হৈ ৮৫ খন টেষ্ট খেলা ৰাহানেই নিজৰ টেষ্ট কেৰিয়াৰত ১২টা শতক আৰু ২৬টা অৰ্ধশতকৰ সৈতে ৫,০৭৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে । আনহাতে, ভাৰতীয় টেষ্ট দলৰ অধিনায়কত্বত ৰাহানেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভূমিত ২-১ ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলাত জয়লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰি গৈছে । ভাৰতীয় দলটোক ৬ খন টেষ্টত নেতৃত্ব দি ৪ খনত জয়ৰ সোৱাদ দিয়াৰ লগতে ২ খন ড্ৰ’ কৰিছে । এই পৰিসংখ্যাৰে এখনো টেষ্ট মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন নোহোৱা অধিনায়ক হিচাপেও তেওঁ অভিলেখ ৰচিছে ।

লগতে পঢ়ক :সৌৰভ গাংগুলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ডোনাক হত্যাৰ ভাবুকি, আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত
লগতে পঢ়ক :সন্তোষ লহকৰ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট: 'জ'ন চি'ৰ খিতাপ দখল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ

TAGGED:

INDIA SRI LANKA CRICKET MATCH
INDIAN TEST CRICKET TEAM
IND VS SL TEST
ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা টেষ্ট শৃংখলা
AJINKYA RAHANE TEST COMMENTATOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.