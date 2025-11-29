দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন এদিনীয়া: ভাৰতীয় দলক অনুশীলনৰ নেতৃত্ব বিৰাট কোহলী-ৰোহিত শৰ্মাৰ

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন এদিনীয়া: ভাৰতীয় দলক অনুশীলনৰ নেতৃত্ব বিৰাট কোহলী-ৰোহিত শৰ্মাৰ
দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাৰ প্রথম এদিনীয়া খেলৰ পূর্বে ভাৰতীয় দলটোক অনুশীলনত ব্যস্ত থকা দেখা গৈছিল ৷
Published : November 29, 2025 at 3:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ উদ্বোধনী প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে প্ৰথম অনুশীলন কৰে ৷ ২৭ নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰাঁচীৰ জে এছ চি এ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত অনুশীলনৰ নেতৃত্ব দিয়ে তাৰকা ভাৰতীয় যুটি ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিয়ে ৷
নতুনকৈ মুকলি কৰা ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে ভাৰতীয় বেটছমেনসকলে কিছুমান ক্ৰিস্প বেক-ফুট পাঞ্চ খেলিছে আৰু ট্ৰেডমাৰ্ক আত্মবিশ্বাসেৰে ভাৰতীয় প্ৰশিক্ষণ কৰ্মচাৰীলৈ থ্ৰ’ডাউন প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ কোহলীয়েও এই অনুশীলনত কিছুমান এৰিয়েল শ্বট খেলিছিল, যিয়ে লাইমলাইট আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷
Virat Kohli and Ruturaj Gaikwad were seen taking turns in the same net. 🇮🇳 pic.twitter.com/VbSd8zs2pS— 420 (@ForIme420) November 29, 2025
অনুশীলনত ৰোহিত শৰ্মা, যশস্বী জয়ছোৱাল আৰু ৰুতুৰাজ গাইকোৱাদো আছিল ৷ ৰুতুৰাজে ফ্ৰন্ট ফুট ডিফেন্সৰ অনুশীলন কৰি থকাৰ বিপৰীতে কোহলীয়ে বেকফুটত কিছু শ্বট খেলিছিল ৷ অনুশীলনৰ কথা বিবেচনা কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখনৰ আগতে বেটিং গ্ৰুপ শক্তিশালী যেন লাগে ৷
অক্টোবৰ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত ১-২ ত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত এই যুটিটো পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে ৷ ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰথম দুখন মেচত সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচত ৰোহিত আৰু বিৰাটে নিজৰ প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই মেচ বিজয়ী অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল ।
বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মা বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা
কোহলীয়ে ২৯খন এদিনীয়া ইনিংছত ৫টা শতককে ধৰি ১৫০৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি গড়ে ৬৫.৩৯ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ আনহাতে, ৰোহিতে ২৫টা ইনিংছত তিনিটা শতকসহ গড়ে ৩৩.৫৮ কৈ ৮০৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
প্ৰটিয়াছৰ বিৰুদ্ধে কোহলীয়ে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা দলটোৰ বিৰুদ্ধে ৰোহিতে নিজৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব ৷
এদিনীয়া শৃংখলাৰ সূচী
ৰাঁচীত প্ৰথমখন এদিনীয়া খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী দুখন মেচ ক্ৰমে ৩ আৰু ৬ ডিচেম্বৰত ৰায়পুৰ আৰু বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ১:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ফিক্সচাৰ ৷ ইয়াৰ পিছত দুয়োটা দলে পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলা খেলিব ৷
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতৰ দল
কে এল ৰাহুল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, যশস্বী জয়ছোৱাল, তিলক বৰ্মা, ঋষভ পন্ত, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, কুলদীপ যাদৱ, ধ্ৰুৱ জুৰেল, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, হৰ্ষিত ৰাণা, ৰুতুৰাজ গাককোৱাদ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, আৰ্শদীপ সিং ৷
