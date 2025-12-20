ETV Bharat / sports

ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা পঞ্চম টি-২০: হাৰ্দিক-তিলকৰ বেটিং বিক্ৰমেৰে শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

ভাৰতীয় বেটিং ইউনিটৰ এক সামূহিক প্ৰচেষ্টাত দলটোৱে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক টি-২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

IND VS SA 5TH T20I
হাৰ্দিক-তিলকৰ বেটিং বিক্ৰমেৰে শৃংখলা দখল ভাৰতৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 7:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টি-২০ মেচত ভাৰতে ৩০ ৰাণত জয়লাভ কৰে । ইয়াৰ লগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৫খন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা ৩-১ ব্যৱধানত হস্তগত কৰে । তিলক বাৰ্মা (৭৩) আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই (৬৩) মাৰমুখী বেটিঙেৰে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৪টা উইকেট দখল কৰে ।

টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সন্মুখত ভাৰতে জয়ৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ২৩২ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য । এই লক্ষ্য আগত ৰাখি প্ৰিটোৰিয়াৰ অ’পেনাৰদ্বয় কুইণ্টন ডি কক আৰু ৰিজা হেণ্ড্ৰিক্সে (১৩) ৬.৩ অভাৰত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলক এক সুন্দৰ আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে । ৰিজা হেণ্ড্ৰিক্স আউট হোৱাৰ পিছত ৩নং স্থানত বেটিং কৰিবলৈ অহা ডিৱাল্ড ব্ৰেভিছে ১৭টা বলত ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে কুইণ্টনে ডি ককে মাত্ৰ ৩৫টা বলত ৬৫ ৰাণৰ এক বিস্ফোৰক ইনিংছ উপহাৰ দিয়ে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই এটা সময়ত ১০ ৰাণতকৈ অধিক ৰাণ ৰেটত ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১০.২ অ'ভাৰত এটা উইকেটৰ বিনিময়ত ১২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পিছতে দলটোৰ বেটিঙত ছন্দ পতন ঘটে । এক উইকেটত ১২০ ৰাণৰ পৰা দলটোৱে ১৭৭ ৰাণতে আঠটা উইকেট হেৰুৱায় । ইয়াৰ মূলতে আছিল বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ আকৰ্ষণীয় বলিং স্পেল ।

অৱশ্যে ইমানৰ পিছতো দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আক্ৰমণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে খেলি দলীয় স্ক’ৰ আগবঢ়াই নিছিল আৰু এটা সময়ত চাৰি অ'ভাৰৰ পৰা জয়ৰ বাবে ৫৫ ৰাণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । কিন্তু ডেথ অ'ভাৰ বিশেষজ্ঞ বুমৰাহৰ নিখুঁত বলিঙৰ ফলত ভাৰতে মেচখনত ৩০ ৰাণত জয় নিশ্চিত কৰে । বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৪টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে বুমৰাহৰ নামত যায় দুটা উইকেট ।

ইয়াৰ পূৰ্বে মেচখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই টছত জয়লাভ কৰি ভাৰতক বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় । অভিষেক শৰ্মা (৩৪) আৰু সঞ্জু চেমছনৰ অপেনিং যুটিয়ে দলটোক এক সুন্দৰ আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে । প্ৰথম উইকেটৰ ৰূপত অভিষেক শৰ্মা আউট হোৱাৰ পূৰ্বে এই অপেনিং যুটিটোৱে মাত্ৰ ৫.৪ অ'ভাৰত ৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, তিলক বাৰ্মাৰ সৈতে দ্বিতীয় উইকেটত ৩৪ ৰাণ সংযোজন কৰি সংগ্ৰহ কৰি সঞ্জু চেমছন (৩৭) আউট হয় ।

আনহাতে, অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ বেটিং ফৰ্মৰ এইখন মেচতো উন্নতি নঘটিল । পুনৰ এবাৰ অনুৰাগীক নিৰাশ কৰি মাত্ৰ পাঁচ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়ে সূৰ্যকুমাৰ পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় । তেওঁক কৰ্বিন বছে আউট কৰে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় ইনিংছত ৰাণৰ ধুমুহা আহে । হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু তিলক বাৰ্মাৰ যুটিয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকান বলাৰক দিশহাৰা কৰি খেলপথাৰৰ চাৰিওফালে কোবাবলৈ ধৰে । তিলকে নিজৰ ইনিংছ ধীৰ-সুস্থিৰে আগবঢ়াই নিছিল যদিও হাৰ্দিকে এক অবিশ্বাস্য ৰূপ ধাৰণ কৰি এক প্ৰকাৰ বেটিং তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে । চতুৰ্থ উইকেটত দুয়োৱে মাত্ৰ ৪৪টা বলত ১০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই মাত্ৰ ২৫টা বলত ৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । হাৰ্দিকৰ ইনিংছটোত আছিল ৫টা ছয় । ইয়াৰ লগতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই টি-২০ ক্ৰিকেটত ২০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰে ।

আনহাতে, তিলক বাৰ্মাই ৪২টা বলত ৭৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইনিংছৰ শেষৰ ফালে ক্ৰীজলৈ অহা শিৱম ডুবেয়ে তিনিটা বলত অপৰাজিত ১০ ৰাণ কৰে । ভাৰতীয় বেটিং ইউনিটৰ এক সামূহিক প্ৰচেষ্টাত দলটোৱে এই স্থানত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক টি-২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ সফল বলাৰ আছিল কৰ্বিন বছ । কৰ্বিনে নিজৰ স্পেলত ৪৪ ৰাণ খৰচ কৰি দুটা উইকেট দখল কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ঘন কুঁৱলীৰ বাবে বাতিল ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মেচ: দৰ্শকে ঘূৰাই পাবনে টিকটৰ ধন ?
লগতে পঢ়ক :মিনি নিলামৰ পিছত আই পি এলৰ ১০টা দলৰ সম্পূৰ্ণ স্কোৱাড চাওক

TAGGED:

HARDIK PANDYA FIFTY
TILAK VERMA FIFTY
IND VS SA NARENDRA MODI STADIUM
ইটিভি ভাৰত অসম
IND VS SA 5TH T20I

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.