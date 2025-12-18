ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ চতুৰ্থ টি-২০ খেল বাতিল
লক্ষ্ণৌত ঘন কুঁৱলী আৰু কম দৃশ্যমানতাৰ বাবে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ চতুৰ্থখন টি-২০ খেল বাতিল কৰা হয় ।
হায়দৰাবাদ : লক্ষ্নৌৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী একনা ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চতুৰ্থ টি-২০ খেলখন কুঁৱলীৰ বাবে বাতিল কৰা হয় ৷ ৬:৩০ বজাত টছ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও বাৰে বাৰে পৰিদৰ্শনৰ অন্তত আম্পায়াৰসকলে চৰ্তসমূহ খেলৰ বাবে অনুপযুক্ত বুলি গণ্য কৰে ৷ ফলস্বৰূপে ১৯ ডিচেম্বৰত আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ছিৰিজৰ পৰৱৰ্তী মেচখন নিৰ্ণায়ক হৈ পৰিছে ৷
ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লক্ষ্ণৌত টি-২০ আই মেচ আয়োজন কৰা হৈছিল যদিও ঘন কুঁৱলীৰ বাবে অনুৰাগীসকল হতাশ হৈ পৰে ৷ ষ্টেডিয়ামত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে অনুৰাগীয়ে সিপাৰৰ ষ্টেণ্ডবোৰ প্ৰায় দেখা পোৱা নাছিল ৷ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৬:৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টছ সন্ধিয়া ৬:৫০ বজালৈ পিছুৱাই দিয়াৰ লগে লগে খেলখন বাতিল হোৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক ইংগিত পোৱা গৈছিল ৷ কিন্তু কুঁৱলী পৰিষ্কাৰ নোহোৱাত নিশা ৭:৩০ আৰু তাৰ পাছত ক্ৰমে নিশা ৮:০০, ৮:৩০, আৰু ৯:০০ বজাত নিৰীক্ষণ কৰা হয় ৷ নিশা ৯:২৫ বজাত বেটছমেনৰ ক্ৰীজৰ পৰা ফ্লাডলাইট দেখা যায়, তাৰ পিছত স্থানীয় সময় অনুসৰি নিশা ৯:৩০ বজাত খেলখন বাতিল কৰা হয় ৷
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: The fourth India-South Africa T20I is called off due to excessive fog.#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QWDUVFxVlP— BCCI (@BCCI) December 17, 2025
নিশা ৮ বজাত পৰিদৰ্শন কালত আম্পায়াৰ কে এন পণ্ডিত আৰু অনন্তপদ্মনাভনে কিছু দৃশ্যমানতা অনুশীলন চলায় ৷ এজন আম্পায়াৰে খেলপথাৰৰ আনটো মূৰত বল ধৰিছিল, আনহাতে আনজন ডিপ মিডউইকেটলৈ গৈ বলটো দেখা গৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিছিল ৷ যেতিয়া স্পষ্ট হ’ল যে বলটো সহজে দেখা পোৱা নাযায়, তেতিয়া আৰু এটা নিৰীক্ষণৰ সময় নিধাৰণ কৰা হয় ৷
বৰ্তমান ভাৰতীয় দলটোৱে শৃংখলাত ২-১ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ কটকৰ খেলা প্ৰথমখন খেলত টীম ইণ্ডিয়াই ১০১ ৰাণত জয়লাভ কৰে, তাৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই নিউ চণ্ডীগড়ত ৫১ ৰাণত জয়লাভ কৰি শৃংখলাটো ১-১ ত সমতা স্থাপন কৰে ৷ ধৰ্মশালাত খেলা শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেলত ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰি পুনৰবাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে ভাৰতীয় দলে ৷ এতিয়া টীম ইণ্ডিয়াই চূড়ান্ত মেচত জয়ী হৈ ৩-১ ত শৃংখলা জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, আনহাতে আলহী দলটোৱে সেই মেচখন জয় কৰি ২-২ ত সমতা স্থাপন কৰি শৃংখলা শেষ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ৷