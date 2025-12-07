তৃতীয় এদিনীয়াত ৯ উইকেটত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

তৃতীয় এদিনীয়াত ৯ উইকেটত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
দ্বি-পাক্ষিক শৃংখলাটোৰ তৃতীয় আৰু নিৰ্ণায়ক এদিনীয়াত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৯ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
Published : December 7, 2025 at 10:16 AM IST
হায়দৰাবাদ: বিশাখাপট্টনমৰ এ চি এ-ভি ডি চি এ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক শৃংখলাৰ তৃতীয় আৰু অন্তিম এদিনীয়াত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৯ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । দলটোৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত ভাৰতে ২-১ ব্যৱধানত এদিনীয়া শৃংখলাটোত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এতিয়া দলটোৱে বিজয়ৰ লক্ষ্যৰে পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই মেচখনত যশস্বী জয়ছোৱালে শতক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে কুলদীপ যাদৱ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই চাৰিটাকৈ উইকেট দখল কৰি বিজয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাই বান্ধি দিয়া ২৭১ ৰাণৰ লক্ষ্য আয়োজক দলৰ বাবে তেনেই সহজ হৈ পৰিছিল ৷ কিয়নো দলটোৰ অ’পেনাৰ যশস্বী জয়ছোৱাল আৰু ৰোহিত শৰ্মাই ১৫৫ ৰাণৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে । ৰোহিতে তিনিটা ছয়ৰে ৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ পিছে পেভিলিয়নলৈ ওভতাৰ পূৰ্বে তেওঁ ২০ হাজাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা চতুৰ্থগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে নিজৰ নাম ৰেকৰ্ড বুকত লিখিবলৈ সক্ষম হয় ।
জয়ছোৱালে অপৰাজিত ১১৬ ৰাণৰ চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শনেৰে দলটোক জয়ৰ দিশে লৈ যায় । তৃতীয় উইকেটত বেটিং কৰিবলৈ অহা বিৰাট কোহলীয়ে শেহতীয়া মেচখনৰ পৰাই নিজৰ ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখি ৪৫ টা বলত অপৰাজিত ৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ একমাত্ৰ উইকেটটো দখল কৰে কেশৱ মহাৰাজে ।
খেলখনত ভাৰতে টছত জয়লাভ কৰি বলিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল । ৰিয়ান ৰিকেলটনৰ ৰূপত আৰম্ভণিতে আঘাত পোৱাৰ পিছত কুইণ্টন ডি কক আৰু অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাই দ্বিতীয় উইকেটত ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কুইণ্টনে ১০৬ ৰাণেৰে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত দলটোৱে ২৭০ ৰাণতে হেৰুৱাই আটাইকেইটা উইকেট ৷ কুলদীপ যাদৱ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই চাৰিটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।