গুৱাহাটীত উপস্থিত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দল
অহা ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পুৰুষ দলৰ টেষ্ট মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
Published : November 19, 2025 at 6:56 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ২২ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত টেষ্ট মেচ । দুয়োখন দেশৰ মাজত চলি থকা টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । মাজত দুদিন বাকী থকা সময়তে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত দুয়োটা দল । বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বুধবাৰে উপস্থিত হয় দুয়োটা দলৰে প্ৰশিক্ষক, খেলুৱৈ আৰু ছাপ'ৰ্ট ষ্টাফ । বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দুয়োটা দলকে বিশেষ বাছেৰে ৰেডিচন ব্লু হোটেললৈ লৈ যোৱা হয় । জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে দুয়োটা দলে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলাব ।
ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হয় । ইফালে প্ৰিয় খেলুৱৈসকলক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বিমানবন্দৰত অজস্ৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমী তথা অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰে । খেলুৱৈসকলে অহাৰ দৃশ্য সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত বন্দী কৰে । দুয়োটা দলকে বিশেষ এছক'ৰ্ট বাহনেৰে হোটেললৈ লৈ যোৱা হয় ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত প্ৰথমখন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল । য'ত ৩০ ৰাণত আলহী দলটো জয়ী হৈছিল । ২ খনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ গুৱাহাটীত হ'ব অন্তিমখন টেষ্ট মেচ । যাৰ বাবে ভাৰতে এইখনত জয়ী হৈ শৃংখলাটোত সমতা স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । ইতিমধ্যে বৰ্ষাপাৰাত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই টেষ্ট মেচৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
