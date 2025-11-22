ETV Bharat / sports

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টৰ প্ৰথম দিনটোত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৬ উইকেটত ২৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ

গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত ঐতিহাসিক টেষ্ট মেচ । শুভমন গিলৰ অনুপস্থিতিত পণ্টে ভাৰতক দিছে নেতৃত্ব ।

South Africa's Ryan Rickelton plays a shot on the first day of the second cricket test match between India and South Africa in Guwahati, India, Saturday, Nov. 22, 2025
ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 22, 2025 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত দ্বিতীয় তথা অন্তিমখন টেষ্ট মেচ । টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথম দিনৰ খেলৰ অন্তত ৬ উইকেটত ২৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কাইল ভেৰেইন (১) আৰু ছেনুৰণ মুথুস্বামী (২৫) অপৰাজিত হৈ আছে । কুলদীপ যাদৱে ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৩ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে বুমৰাহ, চিৰাজ আৰু জাদেজাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।

উল্লেখ্য খেলখনত প্ৰথম এঘণ্টালৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এটাও উইকেটৰ পতন হোৱা নাছিল । অৱশ্যে বুমৰাহে এক আকৰ্ষণীয় বলত ৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা মাৰ্ক্ৰামক ড্ৰেছিং ৰুমলৈ পঠিয়ায় । ২৬.৫ অভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ৮২ ৰাণত প্ৰথমটো উইকেট হেৰুৱায় । ইফালে পৰৱৰ্তী অভাৰতে পুনৰ ভাৰতে লাভ কৰে ৰিয়ান ৰিকেলটনৰ উইকেট । কুলদ্বীপ যাদৱে ৰিকেলটনৰ উইকেট দখল কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে ৰিকেলটনে ৩৫ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে ।

ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ আৰু অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাৰ মাজত আকৰ্ষণীয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ হোৱা দেখা যায় । দুয়োগৰাকী বেটছমেনৰ মাজত ৮০ ৰাণৰো অধিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয় । অৱশ্যে অভিজ্ঞ স্পিনাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই টেম্বা বাভুমাক আউট কৰি ভাৰতক পুনৰ খেলখনত শক্তিশালীস্থিতিলৈ লৈ আহে । অধিনায়কগৰাকীয়ে ৯২ টা বলত ৪১ ৰাণৰ এক আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলে । ইয়াৰ পিছত ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ ৪৯ ৰাণত কুলদ্বীপ যাদৱৰ চিকাৰ হয় । একেদৰে উইয়ান মাল্ডাৰ আৰু টনি ডি জৰ্জি ক্ৰমে কুলদ্বীপ যাদৱ আৰু চিৰাজৰ বলত আউট হয় ।

উল্লেখ্য যে দুখনীয়া শৃংখলাৰ এইখন অন্তিম মেচ । য'ত যিকোনো প্ৰকাৰে ভাৰতে জয়ী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু শৃংখলাটোত সমতা বজাই ৰাখিব বিচাৰিব । আনহাতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাইও বিজয় ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিব । কলকাতাৰ টেষ্টত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মনোবল অধিক বৃদ্ধি পাইছে । বিগত ১৫ বছৰৰ ভিতৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ জয়ী হৈছিল ।

প্লেয়িং-১১

ভাৰত : কে এল ৰাহুল, যশস্বী জয়ছোৱাল, বি সাই সুদৰ্শন, ধ্ৰুৱ জুৰেল, ঋষভ পণ্ট (অধিনায়ক-উইকেটৰক্ষক), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, মহম্মদ চিৰাজ ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা : এইডেন মাৰ্ক্ৰাম, ৰিয়ান ৰিকেলটন, উইয়ান মাল্ডাৰ, টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), টনি ডি জৰ্জি, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, কাইল ভেৰেইন (উইকেটৰক্ষক), মাৰ্কো জান্সেন, ছেনুৰণ মুথুস্বামী, ছাইমন হাৰ্মাৰ, কেশৱ মহাৰাজ ।

লগতে পঢ়ক :ইতিহাস সৃষ্টিৰে বৰ্ষাপাৰাত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমটো বল বুমৰাহৰ

TAGGED:

IND VS SA 2ND TEST
GUWAHATI BARSAPARA CRICKET STADIUM
INDIA TEAM SQUAD
ইটিভি ভাৰত অসম
IND VS SA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.