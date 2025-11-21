ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ’বলৈ সাজু বৰ্ষাপাৰা, আজিৰে পৰা ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয় টেষ্ট

ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ’বলৈ সাজু বৰ্ষাপাৰা, আজিৰে পৰা ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয় টেষ্ট
প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ’ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট মেচ ৷
Published : November 21, 2025 at 11:50 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 6:38 AM IST
হায়দৰাবাদ: আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাটোৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিমখন মেচ ৷
ইতিমধ্যে ডিঙিৰ আঘাতৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰ হোৱা শুভমন গিলৰ স্থানত অধিনায়ক হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰিব ঋষভ পন্তে ৷ আলহী দল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাৰ প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতিহত কৰাৰ দায়িত্ব ল’ব লাগিব পন্তে ।
এই খেলখনৰ সৈতে জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই প্ৰতিবেদনত আগবঢ়োৱা হ’ল -
পিটচৰ প্ৰকৃতি
বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট মেচ ৷ গতিকে ইয়াত ৰঙা মাটিৰ পিটচৰ বিষয়ে কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য মজুত নাই । এতিয়ালৈকে এই খেলপথাৰত কেৱল এদিনীয়া আৰু টি-২০ মেচহে খেলা হৈছে । খেলপথাৰখনৰ প্ৰকৃতিৰ কথা ক’বলৈ গ’লে বগা বল ক্ৰিকেটত নতুন বলে আৰ্দ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ দ্ৰুত বলাৰসকলক সহায় কৰে । আনহাতে, পুৰণি বলে স্পিনাৰসকলক সহায় কৰে ।
ভাৰতৰ মূল একাদশত পৰিৱৰ্তন
মেচখনৰ পূৰ্বে টীম ইণ্ডিয়াৰ মূল একাদশত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হৈ পৰিছে । দলৰ পৰা ইতিমধ্যে বাদ দিয়া হৈছে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক শুভমন গিলক । এনে পৰিস্থিতিত দলৰ মিডল অৰ্ডাৰ বেটিং শক্তিক চম্ভালাৰ দায়িত্ব আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সাই সুদৰ্শনৰ ওপৰত ৷ সুদৰ্শনে ৩ বা ৪ নং স্থানত বেটিং কৰিব পাৰে ।
তদুপৰি কলকাতা টেষ্টত ভাৰতে চাৰিজন স্পিনাৰক দলত স্থান দিছিল ৷ অৱশ্যে এইখন মেচত এজন স্পিনাৰক বাদ দি এগৰাকী বেটছমেনকহে দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এনে পৰিস্থিতিত অক্ষৰ পেটেলৰ ঠাইত দলে সুযোগ দিব পাৰে দেৱদত্ত পাডিক্কালক ৷
ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মুখামুখি
ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই এই পৰ্যন্ত মুঠ ৪৫ খন টেষ্ট মেচ খেলিছে । ভাৰতে ১৪ খন খেলত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১৯ খন খেলত জয়লাভ কৰিছে । ইয়াৰে দহখন মেচ অমীমাংসিতভাৱে সামৰণি পৰিছে ৷ কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত খেলা শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত ।
ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সাম্ভাৱ্য মূল একাদশ
ভাৰত
যশস্বী জয়ছোৱাল, কে এল ৰাহুল, সাই সুদৰ্শন, ঋষভ পন্ত (অধিনায়ক তথা উইকেটকীপাৰ), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, অক্ষৰ পেটেল অথবা দেৱদত্ত পাড্ডিকাল, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু মহম্মদ ছিৰাজ ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকা
এডেন মাৰ্ক্ৰাম, ৰিয়ান ৰিকেলটন(উইকেটকীপাৰ), টনি ডি জ’ৰ্জি, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, উইয়ান মাল্ডাৰ, টেম্বা বাভুমা(অধিনায়ক), কাইল ভেৰেইন, মাৰ্কো জনন্সেন, কাগিছ’ ৰাবাডা, চেনুৰান মুথুছামি আৰু কৰ্বিন বছ ।
