গুৱাহাটী টেষ্টত খেলিব নে শুভমন গিলে; বেটিং প্ৰশিক্ষকে কৰিলে স্পষ্ট
২২ নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত দ্বিতীয়খন টেষ্ট ।
Published : November 20, 2025 at 9:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : অহা ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ বাবে কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় দলটো । ডিঙিৰ আঘাতৰ বাবে প্ৰথমখন খেলৰ দুয়োটা ইনিংছতে বেটিং কৰিব নোৱৰা অধিনায়ক শুভমন গিল দলৰ সৈতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে যদিও দ্বিতীয়খন টেষ্টত তেওঁৰ অংশগ্ৰহণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ।
একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিয়েও দাবী কৰিছে যে দ্বিতীয়খন টেষ্ট আৰু এদিনীয়া শৃংখলা দুয়োটাতে শুভমন গিলৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা নাই । ইফালে, বেটিং প্ৰশিক্ষক সীতানু কোটাকে কয় যে গুৱাহাটী টেষ্টত গিলৰ অংশগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেচখনৰ এদিন পূৰ্বে লোৱা হ’ব । তেওঁ লগতে কয় যে দল পৰিচালনা সমিতিয়ে গিলৰ সৈতে সতৰ্ক হ’ব কাৰণ তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে তেওঁৰ ডিঙিৰ আঘাত বেছি হওক ।
গুৱাহাটী টেষ্টৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত বেটিং প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁ (গিল) সুস্থ হৈ উঠিছে । কালি তেওঁক লগ পাইছিলো । কাইলৈ সন্ধিয়া ফিজিঅ' আৰু ডাক্তৰে সিদ্ধান্ত ল'ব । সুস্থ হ'লেও খেলৰ সময়ত তেওঁ পুনৰ স্পাজম অনুভৱ নকৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
ᴋᴏʟᴋᴀᴛᴀ ᴛᴏ ɢᴜᴡᴀʜᴀᴛɪ ✈️— BCCI (@BCCI) November 20, 2025
Travel 🧳 Symphony 🎵 ft. #TeamIndia#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/3aU8t0eNwr
গিলৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ দলৰ
গিলে প্ৰথম টেষ্টত মাত্ৰ চাৰিটা ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পিছত দ্বিতীয় ইনিংছত বেটিং নকৰিলে । প্ৰথম ইংনিছত ৩০ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ পিছতো ভাৰত ৩০ ৰাণত পৰাস্ত হয় । বেটিং প্ৰশিক্ষকৰ মতে যদি গিলে দুয়োটা ইনিংছতে বেটিং কৰিলেহেঁতেন তেন্তে মেচখনৰ ফলাফল বেলেগ হ’লহেঁতেন । বৰ্তমানৰ ডব্লিউ টি চি চক্ৰত গিল উৎকৃষ্ট ফৰ্মত আছে । তেওঁ ১৪ ইনিংছত গড়ে প্ৰায় ৮০ ৰাণ কৰি ৯৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । যাৰবাবে গিলৰ অভাৱ দলে অনুভৱ কৰাটো কোনো অজুহাত নহয়, বৰঞ্চ বাস্তৱহে । যদিহে তেওঁ দ্বিতীয়খন টেষ্টতো খেলিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁক অভাৱ অনুভৱ হ’ব ।
Shubman Gill, Rishabh Pant, KL Rahul and Team India receive a warm welcome at Guwahati team hotel#INDvsSA pic.twitter.com/bAeq6QW9Wb— sonu (@Cricket_live247) November 19, 2025
আমাৰ ভাল ৰিপ্লেচমেণ্ট আছে
বেটিং প্ৰশিক্ষকে লগতে কয় যে যদি গিল ১০০% ফিট নহয় তেন্তে তেওঁ আৰু এখন খেলত জিৰণি ল’ব । তেওঁ এনে এজন খেলুৱৈ যাক যিকোনো দলে অনভৱ কৰিব, কিন্তু এইটোও সঁচা যে আমাৰ ওচৰত ভাল ৰিপ্লেচমেণ্ট আছে, আৰু সম্ভৱ যে গিলৰ ঠাইত যিজন খেলুৱৈ আহিব তেওঁও শতক অৰ্জন কৰিব ।
দ্বিতীয় টেষ্টৰ বাবে ভাৰতীয় দল :
শুভমন গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্ত (উইকেটকীপাৰ, উপ অধিনায়ক), যশস্বী জয়ছোৱাল, কে এল ৰাহুল, সাই সুদৰ্শন, দেৱদত্ত পডিক্কল, ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অক্ষৰ পেটেল, মহম্মদ চিৰাজ, কুলদীপ যাদৱ, আকাশদীপ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী ।