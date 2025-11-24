২০১ ৰাণত প্ৰথম ইনিংছ সামৰিলে ভাৰতে, তৃতীয় দিনৰ শেষত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৩১৪ ৰাণৰ অগ্ৰগতি
ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰত চলি থকা দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ আজি তৃতীয়টো দিন ৷
Published : November 24, 2025 at 6:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত চলি থকা দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ আজি তৃতীয়টো দিন ৷ শুভমন গিলৰ অনুপস্থিতিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টেষ্ট খেলত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ৮৩.৫ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰে ২০১ ৰাণ ৷ ভাৰতৰ হৈ যশস্বী জয়ছোৱালে সৰ্বাধিক ৫৮ ৰাণ আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে ৪৮ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় ৷
আনহাতে, তৃতীয় দিনাৰ খেল শেষ হোৱালৈকে দ্বিতীয় ইনিংছত ৮ অভাৰত কোনো উইকেট অবিহনে ২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই । খেলৰ শেষলৈকে এডেন মাৰ্ক্ৰামে ১২ ৰাণ আৰু ৰিয়ান ৰিকেলটন ১৩ ৰাণত ক্ৰিজত বৰ্তি আছে । পূৰ্বে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথম ইনিংছত ৪৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
Innings Break!
#TeamIndia trail South Africa by 288 runs.
Over to our bowlers in the second innings.
Scorecard
তৃতীয় দিন : তৃতীয় অধিবেশন
খেলৰ তৃতীয়টো দিনৰ তৃতীয় অধিবেশনৰ প্ৰথম ইনিংছত ৮৩.৫ অভাৰত ২০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়েই অল আউট হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া । ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল যশস্বী জয়ছোৱালে । ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৯৭ টা বলত ৭ টা চাৰি আৰু এটা ছয়ৰে ৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Lunch on Day 3️⃣— BCCI (@BCCI) November 24, 2025
Washington Sundar and Kuldeep Yadav take #TeamIndia to 174/7 with a gritty 5️⃣2️⃣-run stand 🤝
Scorecard
তেওঁৰ বাহিৰেও ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে ৯২ টা বলত দুটা চাৰি আৰু এটা ছয়ৰে ৪৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দলৰ হৈ কে এল ৰাহুলে ২২ ৰাণ, সাই সুদৰ্শনে ১৫ ৰাণ আৰু কুলদীপ যাদৱে ১৯ ৰাণ আগবঢ়ায় । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ মাৰ্কো জন্সনে ৬ আৰু চাইমন হাৰ্মাৰে ৩ টাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
তৃতীয় দিন : দ্বিতীয় অধিবেশন
তৃতীয় দিনৰ দ্বিতীয় অধিবেশনত ৬৭ অভাৰত ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ভাৰতে । এই অধিবেশনত ৩ টা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে ৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দ্বিতীয় অধিবেশনত ঋষভ পন্ত(৭ ৰাণ), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা(৬ ৰাণ) আৰু নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী(১০ ৰাণ) য়ে হেৰুৱাই নিজৰ উইকেট ৷ তাৰপিছতে ৰাণ সংগ্ৰহৰ বাবে ক্ৰিজত সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ(৩৩ ৰাণ) আৰু কুলদীপ যাদৱে(১৩ ৰাণ) ৷ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত পুনৰ ইনিংছ আৰম্ভ হয় ভাৰতৰ ৷
That's stumps on Day 2!— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
Another enthralling day's play comes to an end 🙌#TeamIndia openers will resume proceedings tomorrow ⏳
Scorecard
তৃতীয় দিন : প্ৰথম অধিবেশন
দ্বিতীয় দিনৰ ৯/০ স্ক’ৰৰ পৰা পুনৰ ইনিংছ আৰম্ভ কৰে ঘৰুৱা দল ভাৰতে । যশস্বী জয়ছোৱালে আৰু কে এল ৰাহুলে প্ৰথম উইকেটত সংগ্ৰহ কৰে ৬৫ ৰাণ ৷ ভাৰতে প্ৰথম দুটা উইকেট হেৰুৱায় কে এল ৰাহুল(২২ ৰাণ) আৰু যশস্বী জয়ছোৱালৰ ৰূপত(৫৮ ৰাণ) । ইয়াৰ পাছতে সাই সুদৰ্শন(১৫ ৰাণ) আৰু ধ্ৰুৱ জুৰেলে(০) হেৰুৱাই নিজৰ উইকেট । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ ছাইমন হাৰ্মাৰে দুটা উইকেট আৰু মাৰ্কো জন্সন আৰু কেশৱ মহাৰাজে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
বৰ্তমানলৈকে খেলখনৰ স্থিতি
ইয়াৰ পূৰ্বে দ্বিতীয় দিনৰ খেলৰ প্ৰথম ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১৫১.১ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ৪৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথম দিনা ৮১.৫ অভাৰত ৬ উইকেটত ২৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় দিনা পুনৰ ইনিংছ আৰম্ভ কৰে । টেষ্টৰ দ্বিতীয় দিনা চেনুৰান মুথুস্বামীয়ে ২০৬ টা বলত ১০ টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰে ১০৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে মাৰ্কো জন্সনে শতক বঞ্চিত হৈ ৯১ টা বলত ৬ টা চাৰি আৰু ৭ টা ছয়ৰে ৯৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ যাৰ ফলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম ইনিংছ ৪৮৯ ৰাণত সামৰণি পৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ কুলদীপ যাদৱে সৰ্বাধিক ৪ টা, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু মহম্মদ চিৰাজে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
