ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা দ্বিতীয় টি ২০: ভাৰতীয় দলত ঘটিব নেকি পৰিৱৰ্তন ?

ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা দ্বিতীয় টি ২০: ভাৰতীয় দলত ঘটিব নেকি পৰিৱৰ্তন ?
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিপক্ষে দ্বিতীয় টি ২০ মেচত ভাৰতৰ সম্ভাব্য মূল একাদশৰ ওপৰত এক অৱলোকন ।
Published : December 11, 2025 at 3:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত চলিত পাঁচখন মেচৰ টি২০ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ বৃহস্পতিবাৰে চণ্ডীগড়ৰ মুল্লনপুৰৰ মহাৰাজা যাদবেন্দ্ৰ সিং আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰতীয় সময় অনুসৰি মেচখন সন্ধিয়া ৭ বজাত আৰম্ভ হ'ব । ভাৰতীয় অনুৰাগীয়ে মেচখনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ষ্টাৰ স্পৰ্টছ আৰু দূৰদৰ্শনত উপভেগ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, জিঅ' হটষ্টাৰতো ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ব ।
কটকৰ বাৰাৱতী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত টীম ইণ্ডিয়া প্ৰোটিয়াছ বাহিনীক ১০১ ৰাণৰ বিশাল ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি শৃংখলাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । এই মেচখনত বিজয়েৰে আত্মবিশ্বাসী সূৰ্যকুমাৰ বাহিনীয়ে দ্বিতীয় টি২০ মেচখনতো জয়লাভেৰে ২-০ অগ্ৰগতিৰ লক্ষ্য ৰাখিব । প্ৰথমখন মেচত মেন ইন ব্লুৱে প্ৰথমে বেটিং কৰি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশতকেৰে (৫৯) ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কিন্তু এডেন মাৰ্ক্ৰাম বাহিনীয়ে ১৭৬ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি মাত্ৰ ৭৪ ৰাণতে ইনিংছ সামৰে ।
যুৱৰাজ-হৰমনপ্ৰীতৰ নামত গেলাৰী
বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দলটোৱে নিজৰ বিজয় ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাৰ লগতে ছন্দলৈ উভতি অহাৰ বাবে এই মেচখনতো জয়ৰ লক্ষ্য ৰাখিব । উল্লেখ্য যে এই ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় পুৰুষ দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে চেপ্টেম্বৰ মাহত এই ষ্টেডিয়ামত দুখন মহিলা এদিনীয়া মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল । মেচখনৰ পূৰ্বে যুৱৰাজ সিং আৰু হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা গেলাৰীও উদ্বোধন কৰা হ'ব ।
ভাৰতীয় মূল একাদশত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে নেকি ?
এইখিনিতে চৰ্চা চলিছে যে দ্বিতীয় টি২০ মেচখনত ভাৰতে মূল একাদশত বিজয়ী দলটোকে খেলপথাৰত নমাব নে কিবা পৰিৱৰ্তন কৰিব । প্ৰথম মেচখনৰ যদি প্ৰদৰ্শন লক্ষ্য কৰা হয় তেন্তে দেখিম যে প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত যদি কোনো খেলুৱৈক দলৰ পৰা বাদ দিবলগা হয় তেন্তে শুভমন গিল আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱক আঁতৰাব লাগিব । কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে তেওঁলোক দুয়োৰে এগৰাকী উপ-অধিনায়ক আৰু আনগৰাকী অধিনায়ক । ইফালে বিগত নটা ইনিংছত সূৰ্যকুমাৰৰ বেটৰ পৰা ৰাণ অহা নাই । আনহাতে, যশস্বী জয়ছোৱালৰ স্থানত অপেনিং বেটাৰ হিচাপে দলত স্থান লাভ কৰাৰ পিছৰ পৰা বিশেষ কোনো প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব পৰা নাই । কিন্তু অধিনায়ক আৰু উপ-অধিনায়ক হোৱা বাবে তেওঁলোকক মূল একাদশৰ পৰা আঁতৰোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব ।
সেয়ে প্ৰথমখন মেচত এই দুগৰাকী খেলুৱৈৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নাথাকিলেও দলীয়ভাৱে যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল, তেনে ক্ষেত্ৰত উক্ত দলটোৱেই দ্বিতীয়খন মেচত খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত । লগতে দলৰ 'উইনিং কম্বিনেচন'তো কোনো সালসলনি ঘটোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই । ইয়াৰ মাজতে এটা স্থানৰ বাবে হয়তো যুঁজ হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে উইকেটৰক্ষক-বেটছমেনৰ ক্ষেত্ৰত । জিতেশ শৰ্মা আৰু সঞ্জু ছেমচনে এই স্থানৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে । কিন্তু বিগত মেচত উইকেটৰ পিছত প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত এইখন মেচত জিতেশ শৰ্মাৰ সম্ভাৱনীয়তা অধিক । তেনেক্ষেত্ৰত সঞ্জুৱে দললৈ উভতিবলৈ অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই ।
আনহাতে, বলিং বিভাগত যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ স্থান নিশ্চিত । ইফালে অৰ্শদীপ সিঙেও নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিয়নো এই মেচখন তেওঁৰ আই পি এলৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ উপৰি অক্ষৰ পেটেল আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ কাৰণে কুলদীপ যাদৱে দলত প্ৰৱেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
ভাৰতৰ সম্ভাব্য মূল একাদশ
অভিষেক শৰ্মা, শুভমন গিল, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), তিলক বাৰ্মা, জিতেশ শৰ্মা (উইকেটৰক্ষক), হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, অৰ্শদীপ সিং, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, যশপ্ৰীত বুমৰাহ ।