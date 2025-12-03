ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা দ্বিতীয় এদিনীয়া: ৰায়পুৰত শৃংখলা দখলৰ লক্ষ্য টীম ইণ্ডিয়াৰ

ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা দ্বিতীয় এদিনীয়া: ৰায়পুৰত শৃংখলা দখলৰ লক্ষ্য টীম ইণ্ডিয়াৰ
ক্ৰমাগত বিংশবাৰৰ বাবে টছত পৰাস্ত হৈ তিনিখন মেচৰ শৃংখলাৰ দ্বিতীয় এদিনীয়াত বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই ।
হায়দৰাবাদ : ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ চলিত তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচতো দক্ষিণ আফ্ৰিকাই টছত জয়লাভ কৰে । টছত জয়লাভ কৰি প্ৰিটোৰিয়া বাহিনীয়ে প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় ।
দ্বিতীয় এদিনীয়াত দক্ষিণ আফ্ৰিকা দললৈ উভতি আহিছে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা, স্পিনাৰ কেশৱ মহাৰাজ আৰু পেচাৰ লুংগি এনগিড়ি । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰিয়ান ৰিকেলটন, প্ৰেনেলান সুব্ৰায়েন আৰু অটনিয়েল বাৰ্টমেনক মূল একাদশৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত একেৰাহে বিংশবাৰৰ (২০ সংখ্যক) বাবে টছত পৰাস্ত হৈ ভাৰতে পুনৰবাৰ ভাগ্যৰ ওচৰত হাৰ মানে । ভাৰতে ৰাঁচীৰ মূল একাদশ অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিছে ।
ৰায়পুৰৰ শ্বহীদ বীৰ নাৰায়ণ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মুখামুখি হৈছে । ইতিমধ্যে শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ১৭ ৰাণত জয়লাভ কৰি ভাৰতে ১-০ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । ৰাঁচীত প্ৰথমখন মেচত জিৰণি লোৱাৰ পিছত দলৰ নেতৃত্বলৈ উভতি আহিছে টেম্বা বাভুমা ।
আনহাতে, ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক কে এল ৰাহুলে টছৰ সময়ত উল্লেখ কৰে যে মেন ইন ব্লুৱে নিয়ৰসিক্ত কাৰকত বলিং কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
"আমি জানো কি আশা কৰিব পাৰি । সকলোকে অতি ভাল অৱস্থাত দেখা গৈছে । আৰু মই এই মেচখনক লৈ উৎসাহিত । শৃংখলাৰ আগতেও আমি ইয়াৰ বিষয়ে (নিয়ৰ) কথা পাতিছিলোঁ । এইটো সময়ত ভাৰতত নিয়ৰ হয় । আমি খেলা প্ৰতিখন ঠাইতে নিয়ৰৰ আশা কৰিছোঁ । গতিকে বলাৰসকলে ইয়াৰ বিষয়ে কৈছে । কেইটামান কৌশল আৰু আমি আলোচনা কৰা কেইটামান কথা, মই ভাবোঁ যিটো আমি অন্তিম মেচত সঁচাকৈয়ে ভাল কৰিলোঁ । গতিকে সেইটোৱে আমাৰ বলিং দলটোক বহুত আত্মবিশ্বাস দিব ।"
ভাৰতৰ প্ৰথমটো উইকেটৰ পতন
প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে ৭ অ'ভাৰত এক উইকেটৰ বিনিময়ত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ৰোহিত শৰ্মাই ৮ বলত ১৪ ৰাণ কৰি বাৰ্গাৰৰ বলত ডিককৰ হাতত কেছ দি আউচ হয় । বৰ্তমান ক্ৰিজত জয়ছোৱালৰ সৈতে বিৰাত কোহলীয়ে যুটি বান্ধিছে ।
দুয়োজন অপেনাৰ পেভিলিয়নমুখী
ভাৰতে দুয়োজন অপেনাৰৰে উইকেট হেৰুৱালে । মাৰ্কো জান্সেনৰ বলত কৰ্বিন হছৰ হাতত কেছ তুলি দি আউট হয় যশস্বী জয়ছোৱাল । জয়ছোৱালে ৩৮ বলত ২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁৰ ইনিংছটোত দুটা চাৰি আৰু এটা ছয় তেওঁৰ বেটৰ পৰা আহে । চাৰি নম্বৰ স্থানত ক্ৰিজলৈ আহিছে ৰুতুৰাজ গায়কোৱাড় । ১১ অ'ভাৰত ভাৰতে দুই উইকেটৰ বিনিময়ত ৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
২৫ অ'ভাৰত ভাৰতৰ ২ উইকেটত ১৫৮ ৰাণ: বিৰাট-ৰুতুৰাজৰ অৰ্ধশতক
দুই অপেনাৰৰ উইকেট হেৰুওৱাৰ পিছত ভাৰতে বাৰীট কোহলী আৰু ৰুতুৰাজ গায়কোৱাড়ৰ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছেৰে ৰায়পুৰ এদিনীয়াত শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত হৈছে । দুই অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মা (১৪) আৰু যশস্বী জয়ছোৱালৰ (২২) উইকেট পতনৰ পিছত ভাৰতৰ ইনিংছ গঢ়াৰ দায়িত্ব লয় কিং কোহলী আৰু যুৱ ৰুতুৰাজে । ২৫ অ'ভাৰৰ খেল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত মেন ইন ব্লুৱে ২ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
বৰ্তমান বিৰাট কোহলীয়ে ৫৫ (৫০) আৰু ৰুতুৰাজ গায়কোৱাড়ে ৫১ (৫৫) ৰাণত ক্ৰিজত আছে । লগতে দুয়োৰে যুটিত ১০০ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপো সম্পূৰ্ণ কৰে ।
দল দুটা
দক্ষিণ আফ্ৰিকা : কুইণ্টন ডি কক (উইকেটৰক্ষক), এডেন মাৰ্ক্ৰাম, টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), মেথিউ ব্ৰিট্জকে, টনি ডি জৰ্জি, ডেৱাল্ড ব্ৰেভিছ, মাৰ্কো জান্সেন, কৰ্বিন বছ, কেশৱ মহাৰাজ, নন্দ্ৰে বাৰ্গাৰ, লুংগি এনগিড়ি ।
ভাৰত : যশস্বী জয়ছোৱাল, ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, কে এল ৰাহুল (উইকেটৰক্ষক/অধিনায়ক), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ, অৰ্শদীপ সিং, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।
দীপ দাসগুপ্ত আৰু শ্বাউন পলকৰ পিটচ ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি, নিয়ৰৰ কাৰকৰ বাবে লক্ষ্য অনুসৰণ কৰা দলটোৱে সুবিধা লাভ কৰিব । লগতে, পৃষ্ঠভাগত কিছু অসমান বাউন্সৰ সাক্ষী হ’ব আৰু মেচখন ৰাঁচীৰ দৰে উচ্চ স্ক’ৰৰ নহ’ব ।