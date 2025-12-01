ETV Bharat / sports

যদি আপুনি নেটত এঘণ্টা বা দুঘণ্টা বেটিং কৰে... শতক অৰ্জনৰ পিছত বিৰাটৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত বিৰাট কোহলীয়ে ৫২ সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰি একক ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক শতকৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷

বিৰাট কোহলী (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 1, 2025 at 3:17 PM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰতে প্ৰথমখন এদিনীয়াত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ১৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰি তিনিখন মেচৰ শৃংখলাত ১-০ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ এই মেচখনত বিৰাট কোহলীয়ে ১২০ বলত ১৩৫ ৰাণৰ এক অদমনীয় ইনিংছ খেলি ভাৰতৰ জয়ত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ লগতে তেওঁ ৫২ সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰি একক ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক শতকৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁ ১২০টা বলত ১১টা চাৰি আৰু ৭টা ছয়ৰে ১৩৫ ৰাণৰ উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল ৷

এই উজ্জ্বল ইনিংছৰ বাবে কোহলীয়ে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মানো লাভ কৰে ৷ নিজৰ ইনিংছৰ সন্দৰ্ভত বিৰাটে কয় যে তেওঁ খেলখনক আগতেই ব্যাপকভাৱে কল্পনা কৰে, যিয়ে তেওঁক মুকলি মনে খেলিবলৈ সহায় কৰে ৷

আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কামত আহে

মেচৰ পিছৰ দিয়া বক্তব্যত বিৰাটে কয়, "তেনেকৈ খেলখনত সোমাই পৰাটো সঁচাকৈয়ে ভাল আছিল ৷ ২০-২৫ অভাৰলৈ পিটচখন ভাল আছিল আৰু তাৰ পিছত লেহেমীয়া হৈছিল ৷ মই মাত্ৰ বল খেলি ক্ৰিকেট মেচখন উপভোগ কৰিব বিচাৰিছিলো আৰু যেতিয়া আপুনি আৰম্ভণি পায়, তেতিয়া আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কামত আহে আৰু আপুনি এটা ডাঙৰ ইনিংছ খেলিব পাৰে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "মই কেতিয়াও অতিমাত্ৰা প্ৰস্তুতিত বিশ্বাস কৰা নাই ৷ মোৰ সকলো ক্ৰিকেট মানসিক আছিল ৷ মই শাৰীৰিকভাৱে অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো, যেতিয়ালৈকে মোৰ ফিটনেছ লেভেল ভাল হয় আৰু তাৰ পিছত আপুনি বেটিং কৰে আৰু ভাল অনুভৱ কৰে, সেইটোৱেই আটাইতকৈ ভাল কথা ৷"

মই ৩০০ৰো অধিক এদিনীয়া খেলিছো

কোহলীয়ে আৰু কয়, "মই খেলখনক বহুত কল্পনা কৰি লওঁ ৷ যেতিয়া মই খেলখনৰ কথা ভাবো, আৰু যদি মই নিজকে তীব্ৰ আৰু চোকা দেখিছোঁ, তেন্তে মই জানো যে মই ৰিলেক্স হৈ খেলিব পাৰো ৷ মই ৩০০ৰো অধিক এদিনীয়া খেলিছো আৰু বহুত ক্ৰিকেট খেলিছো ৷ যদি আপুনি খেলৰ সংস্পৰ্শত আছে আৰু অনুশীলনত বল মাৰিব পাৰে, যদি আপুনি নেটত এঘণ্টা বা দুঘণ্টা বেটিং কৰে, তেন্তে আপুনি জানে যে আপুনি ভাল হয় ৷ যদি আপুনি ফৰ্মত নাই, তেন্তে আপুনি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হওক আৰু খেল উপভোগ কৰক ৷"

ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম এদিনীয়া মেচ

ৰাঁচীৰ জে এছ চি এ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন এদিনীয়াত বিৰাট কোহলীৰ উজ্জ্বল শতক (১৩৫), ৰোহিত শৰ্মা (৫৭) আৰু কে এল ৰাহুলে (৬০) গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছৰ বৃহৎ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

ৰোহিত আৰু বিৰাটৰ অভিজ্ঞ যুটিটোৱে দ্বিতীয় উইকেটৰ বাবে ১৩৬ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব কৰে, যিয়ে প্ৰাৰম্ভিক বিপৰ্যয়ৰ পিছত চাপ লাঘৱ কৰিছিল আৰু ভাৰতে ৫০ অভাৰত মুঠ ৩৯৮/৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷

ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে উভতি আহি দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৩৩২ ৰাণত অল আউট কৰে ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ মেথিউ ব্ৰিট্জকে (৭২), মাৰ্কো জান্সেন (৭০), আৰু কৰ্বিন বছে (৬৭) চমৎকাৰ ইনিংছ খেলে যদিও ১৭ ৰাণত পৰাস্ত হয় ৷

ভাৰতৰ হৈ কুলদীপ যাদৱে সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু তেওঁ ১০ অভাৰত ৬৮ ৰাণত ৪ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে হৰ্ষিত ৰাণাই ১০ অভাৰত ৬৫ ৰাণত ৩ উইকেট দখল কৰে ৷ আৰ্শদীপেও ২টা আৰু প্ৰসিদ্ধই ১টা উইকেট দখল কৰে ৷

তিনিখন খেলৰ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ অহা ৩ ডিচেম্বৰত ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

IND vs SA : ১৭ ৰাণত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, বিৰাট কোহলিলৈ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান

VIRAT KOHLI NEWS
IND VS SA 1ST ODI
VIRAT KOHLI REACTION ON CENTURY
ইটিভি ভাৰত অসম
সম্পাদকৰ পচন্দ

