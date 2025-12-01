যদি আপুনি নেটত এঘণ্টা বা দুঘণ্টা বেটিং কৰে... শতক অৰ্জনৰ পিছত বিৰাটৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত বিৰাট কোহলীয়ে ৫২ সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰি একক ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক শতকৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷
Published : December 1, 2025 at 3:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতে প্ৰথমখন এদিনীয়াত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ১৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰি তিনিখন মেচৰ শৃংখলাত ১-০ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ এই মেচখনত বিৰাট কোহলীয়ে ১২০ বলত ১৩৫ ৰাণৰ এক অদমনীয় ইনিংছ খেলি ভাৰতৰ জয়ত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ লগতে তেওঁ ৫২ সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰি একক ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক শতকৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁ ১২০টা বলত ১১টা চাৰি আৰু ৭টা ছয়ৰে ১৩৫ ৰাণৰ উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল ৷
এই উজ্জ্বল ইনিংছৰ বাবে কোহলীয়ে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মানো লাভ কৰে ৷ নিজৰ ইনিংছৰ সন্দৰ্ভত বিৰাটে কয় যে তেওঁ খেলখনক আগতেই ব্যাপকভাৱে কল্পনা কৰে, যিয়ে তেওঁক মুকলি মনে খেলিবলৈ সহায় কৰে ৷
Virat Kohli's 83rd international century powered India to victory against South Africa 🔥#INDvSA 📝: https://t.co/tnte0Vp08D pic.twitter.com/7vNXUOOcml— ICC (@ICC) November 30, 2025
আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কামত আহে
মেচৰ পিছৰ দিয়া বক্তব্যত বিৰাটে কয়, "তেনেকৈ খেলখনত সোমাই পৰাটো সঁচাকৈয়ে ভাল আছিল ৷ ২০-২৫ অভাৰলৈ পিটচখন ভাল আছিল আৰু তাৰ পিছত লেহেমীয়া হৈছিল ৷ মই মাত্ৰ বল খেলি ক্ৰিকেট মেচখন উপভোগ কৰিব বিচাৰিছিলো আৰু যেতিয়া আপুনি আৰম্ভণি পায়, তেতিয়া আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কামত আহে আৰু আপুনি এটা ডাঙৰ ইনিংছ খেলিব পাৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মই কেতিয়াও অতিমাত্ৰা প্ৰস্তুতিত বিশ্বাস কৰা নাই ৷ মোৰ সকলো ক্ৰিকেট মানসিক আছিল ৷ মই শাৰীৰিকভাৱে অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো, যেতিয়ালৈকে মোৰ ফিটনেছ লেভেল ভাল হয় আৰু তাৰ পিছত আপুনি বেটিং কৰে আৰু ভাল অনুভৱ কৰে, সেইটোৱেই আটাইতকৈ ভাল কথা ৷"
🗣️🗣️ As long as my physical levels are up and the mental sharpness is there, then you know it's fine.@imVkohli on his fitness and preparation leading up to the series 🫡💪— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Match Highlights ▶️ https://t.co/dzqGUrq57R#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lMrjW8dCby
মই ৩০০ৰো অধিক এদিনীয়া খেলিছো
কোহলীয়ে আৰু কয়, "মই খেলখনক বহুত কল্পনা কৰি লওঁ ৷ যেতিয়া মই খেলখনৰ কথা ভাবো, আৰু যদি মই নিজকে তীব্ৰ আৰু চোকা দেখিছোঁ, তেন্তে মই জানো যে মই ৰিলেক্স হৈ খেলিব পাৰো ৷ মই ৩০০ৰো অধিক এদিনীয়া খেলিছো আৰু বহুত ক্ৰিকেট খেলিছো ৷ যদি আপুনি খেলৰ সংস্পৰ্শত আছে আৰু অনুশীলনত বল মাৰিব পাৰে, যদি আপুনি নেটত এঘণ্টা বা দুঘণ্টা বেটিং কৰে, তেন্তে আপুনি জানে যে আপুনি ভাল হয় ৷ যদি আপুনি ফৰ্মত নাই, তেন্তে আপুনি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হওক আৰু খেল উপভোগ কৰক ৷"
ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম এদিনীয়া মেচ
ৰাঁচীৰ জে এছ চি এ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন এদিনীয়াত বিৰাট কোহলীৰ উজ্জ্বল শতক (১৩৫), ৰোহিত শৰ্মা (৫৭) আৰু কে এল ৰাহুলে (৬০) গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছৰ বৃহৎ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
ৰোহিত আৰু বিৰাটৰ অভিজ্ঞ যুটিটোৱে দ্বিতীয় উইকেটৰ বাবে ১৩৬ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব কৰে, যিয়ে প্ৰাৰম্ভিক বিপৰ্যয়ৰ পিছত চাপ লাঘৱ কৰিছিল আৰু ভাৰতে ৫০ অভাৰত মুঠ ৩৯৮/৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷
" 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 & 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗱𝗮𝘆"— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
virat kohli on the mental phase he is at at this point of time.#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j5Nl6ihXQN
ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে উভতি আহি দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৩৩২ ৰাণত অল আউট কৰে ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ মেথিউ ব্ৰিট্জকে (৭২), মাৰ্কো জান্সেন (৭০), আৰু কৰ্বিন বছে (৬৭) চমৎকাৰ ইনিংছ খেলে যদিও ১৭ ৰাণত পৰাস্ত হয় ৷
ভাৰতৰ হৈ কুলদীপ যাদৱে সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু তেওঁ ১০ অভাৰত ৬৮ ৰাণত ৪ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে হৰ্ষিত ৰাণাই ১০ অভাৰত ৬৫ ৰাণত ৩ উইকেট দখল কৰে ৷ আৰ্শদীপেও ২টা আৰু প্ৰসিদ্ধই ১টা উইকেট দখল কৰে ৷
তিনিখন খেলৰ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ অহা ৩ ডিচেম্বৰত ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
