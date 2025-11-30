ETV Bharat / sports

এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 'ছিক্সাৰ কিং' হিচাপে পৰিগণিত হ'ল 'হিটমেন'

এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ কোবোৱা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে ৰোহিত শৰ্মাই ।

Rohit Sharma
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 'ছিক্সাৰ কিং' হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ভাৰতৰ 'হিটমেন' (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 30, 2025 at 7:36 PM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথমখন এদিনীয়া । এই খেলখনত ভাৰতৰ অভিজ্ঞ বেটছমেন তথা প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আহে ।

ৰোহিত শৰ্মা আৰু জয়ছোৱালে ভাৰতৰ হৈ ইনিংছ আৰম্ভ । অপেনিং কৰি ৰোহিতে এক আকৰ্ষণীয় অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । এই বিস্ফোৰক ইনিংছৰ জৰিয়তে ৰোহিত শৰ্মাই প্ৰাক্তন পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰকো অতিক্ৰম কৰি ইতিহাসৰ পাতত নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ৰোহিত শৰ্মাৰ অৰ্ধশতক

এই খেলখনত ৰোহিত শৰ্মাই ৫১ টা বলত ৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । য'ত ৫ টা চাৰি আৰু ৩ টা ছিক্সাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । এই ইনিংছত তেওঁৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট আছিল ১১১.৭৬ । কোহলীৰ সৈতে তেওঁ একেলগে দলৰ স্ক'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি আগবঢ়ায় । এই ইনিংছৰ জৰিয়তে ৰোহিতে ইতিহাসো ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যাৰ জৰিয়তে তেওঁ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 'ছিক্সাৰ কিং' হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

ৰোহিত শৰ্মাৰ অভিলেখ

এই মেচত তিনিটা ছিক্সাৰৰ জৰিয়তে ৰোহিত শৰ্মাই এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ কোবোৱা বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ৰোহিতৰ নামত এতিয়া ২৭৭ খন এদিনীয়া খেলৰ ২৬৯ টা ইনিংছত ৩৫২ টা ছিক্সাৰ আছে । এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা তাৰকা অলৰাউণ্ডাৰ শ্বাহিদ আফ্ৰিদীক অতিক্ৰম কৰিছে, যাৰ নামত ৩৫১ টা ছিক্সাৰ আছিল ।

এদিনীয়াত সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ

  • ৩৫২* - ৰোহিত শৰ্মা (ভাৰত)
  • ৩৫১ - শ্বাহিদ আফ্ৰিদী (পাকিস্তান)
  • ৩৩১ - ক্ৰীছ গেল (ৱেষ্ট ইণ্ডিজ)
  • ২৭০ - সনাথ জয়সূৰ্য্য (শ্ৰীলংকা)
  • ২২৯ - এম এছ ধোনী (ভাৰত)

এই খেলখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতীয় দলে ৫০ অভাৰত ৩৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । বিৰাট কোহলীয়ে আকৰ্ষণীয় শকত অৰ্জন কৰে । ৰোহিত শৰ্মাইও ৫৭ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে ।

লগতে পঢ়ক :ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা : দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সন্মুখত ৩৫০ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য

