১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ ফাইনেল: সমুখ-সমৰত ভাৰত-পাকিস্তান, এটা নহয়, বৰঞ্চ দুটাকৈ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সোণালী সুযোগ ভাৰতৰ

১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ ফাইনেল: সমুখ-সমৰত ভাৰত-পাকিস্তান, এটা নহয়, বৰঞ্চ দুটাকৈ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সোণালী সুযোগ ভাৰতৰ
ওমানৰ মাস্কাটত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ভাৰতে আফগানিস্তানক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
Published : November 14, 2026 at 7:51 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ১৯ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ওমানৰ আল আমেৰাট ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত পুৱা ১০:৩০ বজাত এই মহাকাব্যিক মেচখন আৰম্ভ হ’ব ৷ পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি নৱমবাৰলৈ প্ৰতিযোগিতাখনৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ ভাৰতে সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব লাগিব ।
ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোৱে এই পৰ্যন্ত ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত মাত্ৰ এবাৰহে পৰাস্ত হৈছিল ৷ গ্ৰুপ মেচত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তিনি ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল ৷ এতিয়া ভাৰতে পূৰ্বৰ সেই পৰাজয়ৰ লগতে ২০২৫ চনত এছিয়া কাপৰ ফাইনেলৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছে ৷ ২০২৫ চনৰ ফাইনেলত আয়ুষ ম্হাত্ৰেৰ অধিনায়কত্বত থকা ভাৰতীয় ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোৱে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৯১ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল ।
No bigger occasion. No bigger rivalry. No bigger prize. 🔥 Pakistan A vs India A in the U19 Asia Cup Final. 🏆 ⚔️ Watch Pakistan vs India in the DP World Men's U19 Asia Cup, TOMORROW 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ভাৰতীয় দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰি খিতাপ মেচত প্ৰৱেশ কৰে ৷
ছেহৱাগ আৰু ছুদৰ ওপৰত ভাৰতৰ আশা
আৰ্যবীৰ ছেহৱাগ আৰু ঈশান ছুদৰ পৰা ভাৰতৰ বহু আশা থাকিব ৷ ভাৰতীয় প্রাক্তন অ’পেনাৰ বীৰেন্দৰ ছেহৱাগৰ পুত্র আৰ্যবীৰে এটা শতক আৰু দুটা অর্ধশতকৰ সহায়ত চাৰিখন মেচত গড়ে ১০১ ৰাণৰে সৰ্বমুঠ ৩০৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তেওঁ এই পৰ্যন্ত প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ ইফালে বেগী বলাৰ ছুডে নিজৰ গতিৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাৰিখন মেচত ১১টা উইকেট দখল কৰিছে আৰু ভাৰতৰ বলিং তেওঁৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল ৷
🇵🇰 Pakistan vs India 🇮🇳 ~ The #DPWorldMensU19AsiaCup2026 Final! A rematch of last edition's finale and the ultimate showdown for the trophy. No excuses ~ be at OCA Ground 1 tomorrow at 9:00 AM sharp! 🏆👀 #PAKvIND #ACC https://t.co/NPtGXufBS3— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 13, 2026
আনহাতে, পাকিস্তানৰ ওছমান খান (২৩৮ ৰাণ) আৰু বেগী বলাৰ ৰিজৱানুল্লাহ (১১ উইকেট) পাকিস্তানৰ হৈ সৰ্বোচ্চ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও পাকিস্তানত মহম্মদ ছাইদ (০৮ উইকেট) আৰু আলী ৰাজা (০৬ উইকেট)ৰ দৰে ভাল বলাৰ আছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ আটাইতকৈ সফল দল
১৯ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত ভাৰতে ৮ বাৰকৈ খিতাপ দখল কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশে দুবাৰকৈ খিতাপ দখল কৰিছে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত ভাৰত দুবাৰ পৰাস্ত হৈছে ৷ প্ৰথমবাৰ ২০২৪ চনত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ২০২৫ চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৷
দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড
ভাৰত : লক্ষ্য ৰায়চন্দানী (অধিনায়ক), আৰ্যবীৰ ছেহৱাগ, ভি কে বিনীত, যশৱৰ্ধন সিং চৌহান (উপ অধিনায়ক), কুশাগ্ৰা ওঝা, অৰ্জুন ৰাজপুত, মানল চৌহান, অনৱয় দ্ৰাবিড় (উইকেটকীপাৰ), ৰজত বাঘেল (উইকেটকীপাৰ), ভি যশবীৰ, আৰিয়ান ছাৱছানী, মহিত ওলভা, কাব্য পেটেল, শৱিন বিনোদ, ঈশান ছুদ ৷
পাকিস্তান : ফাৰহান ইউছুফ (অধিনায়ক), হুজাইফা আহছান, ওছমান খান, হায়াম খান, হাছনাইন আব্বাছ দাৰ, জাহাংগীৰ বিলাল, আহমেদ হুছেইন, নকাব ছফিক, হামজা জাহুৰ, আব্দুল চুভান, আলী ৰাজা, মহম্মদ হুজাইফা, মহম্মদ ছায়াম, ৰিজৱানুল্লাহ, আব্দুল কাদিৰ ৷
লগতে পঢ়ক : U19 এছিয়া কাপ ২০২৬: অথলে গ'ল অৰ্জুনৰ ১০৭ ৰাণ, তিনি উইকেটত পাকিস্তানৰ জয়