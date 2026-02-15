টছত জয়ী হৈ ভাৰতক বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ পাকিস্তানৰ; টছৰ সময়ত নকৰিলে কৰমৰ্দন

টছত জয়ী হৈ ভাৰতক বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ পাকিস্তানৰ; টছৰ সময়ত নকৰিলে কৰমৰ্দন
টছত জয়লাভ কৰি পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
টছত জয়ী হৈ পাকিস্তানে ফিল্ডিং কৰিবলৈ বাছি লয় (IANS)
হায়দৰাবাদ : আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত আজি কলম্বোত ভাৰতৰ মুখামুখি হৈছে পাকিস্তান । পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাছি লয় । অধিনায়ক দুজনে আকৌ এবাৰ টছৰ সময়ত কৰমৰ্দন নকৰিলে ।
ইফালে পাকিস্তানৰ দল কোনো সালসলনি কৰা হোৱা নাই । আনহাতে ভাৰতীয় দলত দুটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় । সঞ্জু চেমছনৰ ঠাইত অভিষেক শৰ্মা আৰু আৰ্শদীপ সিঙৰ ঠাইত কুলদীপ যাদৱক দলত স্থান দিয়া হয় ।