ন হেণ্ডশ্বেক নীতিত আজিও অটল থকাৰ সম্ভাৱনা ভাৰতৰ
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ পিছৰে পৰা ভাৰত আৰু পাকিস্তানী খেলুৱৈয়ে ইজনে সিজনৰ লগত কৰমৰ্দন কৰা নাই ।
Published : February 15, 2026 at 6:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : কলম্বোত আজি অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ হাইপ্ৰফাইল খেলখনৰ পূৰ্বে বা পিছত ভাৰতৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছলমান আঘাৰ সৈতে হাত মিলাই ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিকভাৱে উত্তপ্ত মেচখনত আৰু অধিক কুটিলতা বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই ।
যদি দুয়োটা দলে কৰমৰ্দন নকৰে, তেন্তে আই চি চিৰ ইভেণ্টত এখন দেশৰ খেলুৱৈয়ে আন এখন দেশৰ খেলুৱৈক হাত মিলাবলৈ অস্বীকাৰ কৰাটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ’ব ।
লাহোৰত পূৰ্বৰ আলোচনাৰ সময়ত প্ৰতীকী হাতৰ মিলনৰ ধাৰণাটো আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু পাছত নাকচ কৰা হৈছিল । কিন্তু মেচৰ আগদিনা এই বিষয়টো পুনৰ উত্থাপন হয় আৰু অধিনায়ক দুজনৰ সংবাদমেলত বাৰে বাৰে বিষয়টো উত্থাপন হয় ।
ডাঙৰ সংঘৰ্ষৰ এদিন পূৰ্বে অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত পোনপটীয়াকৈ সোধাত সূৰ্যই নিশ্চিত কৰা নাছিল বা অস্বীকাৰ কৰা নাছিল যে তেওঁ তেনে কৰিব । তেওঁ কয়, "২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা কৰক আৰু চাওক" আৰু তাৰ পিছত কথা-বতৰা পুনৰ ক্ৰিকেটলৈ লৈ গ’ল আৰু ভাৰতীয় ড্ৰেছিং ৰুমৰ মুড ইতিবাচক বুলি উল্লেখ কৰে । ইফালে আঘাই কূটনৈতিকভাৱে উত্তৰ দি কয়: “সিদ্ধান্ত লোৱাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।”
কৰমৰ্দন বিতৰ্কৰ সূচনা এছিয়া কাপৰ পৰাই আৰম্ভ হয়, যেতিয়া পহলগাম হত্যাকাণ্ড আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত উত্তেজনা খেলপথাৰত বিয়পি পৰিছিল । সেই প্ৰতিযোগিতাখনত সূৰ্যই পাকিস্তানী সমকক্ষৰ সৈতে হাত মিলাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু খেলুৱৈসকলৰ মাজত মেচৰ পিছৰ পৰম্পৰাগত কৰমৰ্দন কৰা নহ'ল, যিটো শত্ৰুতা ৰাজনৈতিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ ক্ষেত্ৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ স্পষ্ট লক্ষণ ।