T20 বিশ্বকাপত আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ মহাসংগ্ৰাম, বাংলাদেশসহ পাঁচ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডক আমন্ত্ৰণ
T20 বিশ্বকাপত আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচৰ উপৰিও নেপাল বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু নামবিয়া বনাম আমেৰিকাৰ মেচ আছে ।
Published : February 15, 2026 at 11:25 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজি অনুষ্ঠিত হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বতে সৰ্বাধিক চৰ্চাত থকা ভাৰত বনাম পাকিস্তান ক্ৰিকেট মেচ । ভাৰত বা পাকিস্তানৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেচখন । বৰ্তমান বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে অধীৰ আগ্ৰহৰে ৰৈ আছে মেচখন উপভোগ কৰিবলৈ ।
এই মেচখনৰ উন্মাদনা ইমানেই তীব্ৰ হৈছে যে কলম্বোত অনুৰাগীক থাকিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত হোটেল নাই আৰু উপলব্ধ হোটেলৰ মূল্য আকাশলংঘী হৈছে । এটা দিনৰ খৰচ ৫০ হাজাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে মেচ চোৱাৰ টিকটো শেষ হৈছে । আনকি প্ৰতিটো টিকটৰ মূল্য এক লাখৰো অধিক হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
৫খন ডাঙৰ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডক আমন্ত্ৰণ জনাইছে আইচিচিয়ে :
ইতিমধ্যে ভাৰত-পাকিস্তানৰ খেলখন চাবলৈ অনুৰাগীৰ ভিৰ হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । উপস্থিত থাকিব আই চি চিৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহ আৰু আই চি চি চি চি অ’ সংযোগ গুপ্তা । এছিয়াৰ ৫খন প্ৰধান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা, আফগানিস্তানৰ মুৰব্বীকো আমন্ত্ৰণ জনাইছে আইচিচিয়ে ।
They said rivalry. We said consistency 😎💙— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
Will Team India move one step closer to repeat & defeat history and make it 8-1 vs Pak? 🇮🇳💪🏻
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Ee8EzTcDgD
বিচিচিআইৰ পৰা মিথুন মানহাছ, পিচিবিৰ পৰা মহছিন নাকভি, বিচিবিৰ পৰা মহম্মদ আমিনুল ইছলাম, শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেটৰ পৰা ছাম্মি চিলভা, আফগানিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ পৰা মিৰৱাইজ আশ্ৰাফে এই খেলখনলৈ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে । ভাৰতৰ হৈ ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী লাভ কৰা ক্ৰিকেটাৰ ৰোহিত শৰ্মায়ো উপভোগ কৰিব এই বহু প্ৰত্যাশিত মেচখন ।
ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচত বলীউডৰ ফ্লেভাৰ :
ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচ যেন বলীউডৰ অবিহনে অসম্পূৰ্ণ । জোঁৱাই কে এল ৰাহুল দলত নাই যদিও সুনীল ছেট্টীয়ে মেচখন উপভোগ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে । যোৱা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ সংগী অভিনেত্ৰী মহিকা শৰ্মা আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু মেচৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সৈতে কলম্বো বিমানবন্দৰত দেখা গৈছিল ।
Guess who's back... back again! 💪😈#TeamIndia's Mr.Maximum, #AbhishekSharma, was spotted launching sixes during the training session in Colombo!— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Watch him next 👉 ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/CEkut5QxpP
এই ব্লকবাষ্টাৰ মেচখন আৰ. প্ৰেমাদাছা ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ’ব সন্ধিয়া ৭:০০ বজাত । ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু দুখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব । মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত নেপাল আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰথমখন খেলত চেন্নাইত নামিবিয়াই আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
You don't want to miss these ones 😮💨— ICC (@ICC) February 15, 2026
Don't miss any of the action. Broadcast details here 📺 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/3ONzRm9TCw
ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ খেলুৱৈসকল :
ভাৰত : ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), সঞ্জু চেমচন, তিলক বৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, ৰিংকু সিং, অক্ষৰ পেটেল, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, অৰ্শদীপ সিং, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অভিষেক শৰ্মা, কুলদীপ যাদৱ, মহম্মদ চিৰাজ, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ ।
Nobody strikes better than India! 🔥💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Indian batters maintain absolute dominance when it comes to power-hitting! 👀
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/CrvBDMkiYt
পাকিস্তান : ছাইম আয়ুব, চাহিবজাদা ফাৰহান, ছলমান আঘা (অধিনায়ক), বাবৰ আজম, মহম্মদ নৱাজ, ছাদাব খান, ফহীম আশ্ৰফ, উছমান খান (উইকেটকীপাৰ), শ্বাহীন আফ্ৰিদি, আব্ৰাৰ আহমেদ, উছমান তাৰিক, ফাখৰ জামান, নাছিম শ্বাহ, ছলমান মিৰ্জা, খোৱাজা নাফে ।