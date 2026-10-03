ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: জাপানৰ মাটিত শনিবাৰে পুৱাই সমুখ-সমৰত নামিল চিৰবৈৰী ভাৰত-পাকিস্তান

পুৰুষৰ ক্ৰিকেট ফাইনেলত ভাৰতৰ মুখামুখি পাকিস্তান ৷ টছত জিকি প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ ৷

ASIAN GAMES 2026
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ মুখামুখি পাকিস্তান (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 10:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ পুৰুষৰ ক্ৰিকেট ফাইনেলত শনিবাৰে পাকিস্তানৰ মুখামুখি হৈছে ভাৰত । শ্ৰেয়াছ আয়াৰে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় । পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেল মেচখনত ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে দলত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই ।

দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ :

ভাৰত : বৈভৱ সূৰ্যবংশী, অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমচন (উইকেটকীপাৰ), শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (অধিনায়ক), ঈশান কিষাণ, তিলক বাৰ্মা, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰবি বিষ্ণৈ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ ।

পাকিস্তান : চাহিবজাদা ফাৰহান (অধিনায়ক), মাজ ছদাকত, ওছমান খান (উইকেটকীপাৰ), ছাইম আয়ুব, হাছান নৱাজ, আব্দুল ছামাদ, আৰাফাত মিনহাছ, আহমেদ ডানিয়াল, ছাদ মাছুদ, আব্ৰাৰ আহমেদ, চুফিয়ান মকিম ।

লগতে পঢ়ক : এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ ২০২৬
এছিয়ান গেমছ ক্ৰিকেট
ভাৰত বনাম পাকিস্তান
ইটিভি ভাৰত অসম
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.