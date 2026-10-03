এছিয়ান গেমছ ২০২৬: জাপানৰ মাটিত শনিবাৰে পুৱাই সমুখ-সমৰত নামিল চিৰবৈৰী ভাৰত-পাকিস্তান
পুৰুষৰ ক্ৰিকেট ফাইনেলত ভাৰতৰ মুখামুখি পাকিস্তান ৷ টছত জিকি প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ ৷
Published : October 3, 2026 at 10:13 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ পুৰুষৰ ক্ৰিকেট ফাইনেলত শনিবাৰে পাকিস্তানৰ মুখামুখি হৈছে ভাৰত । শ্ৰেয়াছ আয়াৰে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় । পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেল মেচখনত ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে দলত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই ।
দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ :
ভাৰত : বৈভৱ সূৰ্যবংশী, অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমচন (উইকেটকীপাৰ), শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (অধিনায়ক), ঈশান কিষাণ, তিলক বাৰ্মা, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰবি বিষ্ণৈ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ ।
News Alert! India elect to bat against Pakistan in men's cricket final of Asian Games pic.twitter.com/eF8fpuxlZA— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026
পাকিস্তান : চাহিবজাদা ফাৰহান (অধিনায়ক), মাজ ছদাকত, ওছমান খান (উইকেটকীপাৰ), ছাইম আয়ুব, হাছান নৱাজ, আব্দুল ছামাদ, আৰাফাত মিনহাছ, আহমেদ ডানিয়াল, ছাদ মাছুদ, আব্ৰাৰ আহমেদ, চুফিয়ান মকিম ।
লগতে পঢ়ক : এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত