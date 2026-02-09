কণ্ডিশ্যন এপ্লা্ই ! ভাৰতৰ সৈতে মেচ খেলিব পাকিস্তানে, বান্ধি দিলে এই চৰ্ত
টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’বনে পাকিস্তান, ২৪ ঘণ্টাৰ পিছত হ’ব স্পষ্ট ।
Published : February 9, 2026 at 3:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ দেওবাৰে পাকিস্তানত উপস্থিত হোৱা আই চি চিৰ উপাধ্যক্ষ খোৱাজাই লাহোৰত পি চি বিৰ অধ্যক্ষ নাকৱী আৰু বি চি বিৰ অধ্যক্ষ আমিনুল ইছলামৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় ৷ এই আলোচনাৰ অন্তত পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমে পাৰস্পৰিক আলোচনাৰ জৰিয়তে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিবাদৰ সমাধান হ’ব বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাট মুকলি হৈছে ৷
পি চি বিৰ অধ্যক্ষই সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীক
ইফালে, সোমবাৰে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’ব পি চি বিৰ অধ্যক্ষ মহছিন নাকৱীয়ে ৷ তেওঁক সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নকৱীয়ে হয়তো তেওঁক জনাই দিব যে পি চি বিয়ে এই সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এখন মেচ খেলিব বিচাৰে ৷ ইয়াৰ পিছত চূড়ান্ত ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷
লগতে খবৰ পোৱা গৈছে যে এই বৈঠকত পি চি বিয়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখন খেলাৰ বাবে আই চি চিৰ ওচৰত তিনিটা চৰ্ত দাখিল কৰিছিল ৷ অৱশ্যে এই বৈঠক সন্দৰ্ভত আই চি চি বা পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ তেওঁলোকৰ দাবী কি জানি লওঁ আহক ৷
- বাংলাদেশে বিচাৰিছে অধিক আৰ্থিক অংশীদাৰিত্ব : বাংলাদেশে বিচাৰিছে আই চি চিৰ পৰা অধিক আৰ্থিক অংশীদাৰিত্ব ৷ বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে কয় যে এই ধন আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বাবে, খেলুৱৈৰ প্ৰতিভাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ প্ৰতিযোগিতামূলক স্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজন ৷
- বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণৰ মাচুল পৰিশোধ : ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰণত বাংলাদেশে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা আঁতৰি আহিছে ৷ ফলত বি চি বিয়ে আই চি চিৰ পৰা অংশগ্ৰহণৰ মাচুল লাভ নকৰে ৷ অৱশ্যে বি চি বিয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতো অংশগ্ৰহণৰ মাচুল আদায় দিবলৈ দাবী জনাইছে ৷ বাংলাদেশে যুক্তি আগবঢ়ায় যে প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ প্ৰদৰ্শন যিয়েই নহওক কিয়, শক্তিশালী দল গঠনৰ বাবে ব’ৰ্ডে যথেষ্ট খৰচ কৰে আৰু সেয়েহে মৌলিক আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ যোগ্য ৷
- আই চি চি ইভেণ্ট হ’ষ্টিং ৰাইটছ : বাংলাদেশে ক্ৰিকেট অৰ্থনীতি বৃদ্ধিৰ বাবে আগন্তুক আই চি চি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজক অধিকাৰ লাভ কৰিব বিচাৰিছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ইভেণ্ট আয়োজন কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ দেশত আন্তঃগাঁথনি আৰু অনুৰাগীৰ সমৰ্থন আছে বুলি ব’ৰ্ডে বিশ্বাস কৰে ৷
ক্ৰিকবাজৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মেচ খেলাৰ বাবে তিনিটা চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷
- আইচিচিৰ ৰাজহৰ অধিক অংশ
- ভাৰতৰ সৈতে পুনৰ দ্বিপাক্ষিক ক্ৰিকেট আৰম্ভ
- খেলত কৰৰ্মদন প্ৰট'কল প্ৰণয়ন কৰা ৷