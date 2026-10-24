তিলক বাৰ্মাৰ অপৰাজিত ৫১ ৰাণৰ সহায়ত দ্বিতীয়খন T-20 মেচত ভাৰতৰ কষ্টকৰ জয়

তিলক বাৰ্মাৰ অপৰাজিত ৫১ ৰাণৰ সহায়ত দ্বিতীয়খন T-20 মেচত ভাৰতৰ কষ্টকৰ জয়
নিউজীলেণ্ডৰ হেগলী অভেলত দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰিলে নিউজীলেণ্ডক ৷
Published : October 24, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : পাঁচখনীয়া ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ T-20 শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতৰ কষ্টকৰ জয় ৷ শনিবাৰে নিউজীলেণ্ডৰ হেগলী অভেলত অনুষ্ঠিত শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ঘৰুৱা দল নিউজীলেণ্ডক ৷
উল্লেখ্য যে, টচত জিকি ভাৰতে প্ৰথমে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ নিউজীলেণ্ডে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত পাঁচটা উইকেট হেৰুৱাই ১৮০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ নিউজীলেণ্ডৰ হৈ গ্লেন ফিলিপছে সৰ্বাধিক ৭০, বেভন জেকবছে ৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভৰতৰ হৈ আৰ্শদীপ সিঙে দুটা, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু প্ৰিন্স যাদৱে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
46 off 18? No problem for these two 🔥 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/eBaIQuhwil— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
ভাৰতে দ্বিতীয় ইনিংচ আৰম্ভ কৰিয়ে প্ৰথম অভাৰতে মেডেন খাবলগীয়া হৈছিল ৷ তাৰ পছত ৪.৪ অভাৰত ৪০ ৰাণৰ বিনিময়ত ভাৰতে প্ৰথমটো উইকেট হেৰুৱায় ৷ ৬.২ অভাৰত ৪৪ ৰাণত দ্বিতীয়টো উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে ৷ ৫৬ ৰাণত তৃতীয়টো উইকেট হেৰুৱাই ভাৰত পৰাজয়ৰ দিশে গৈছিল ৷
কিন্তু তিলক বাৰ্মাৰ অপৰাজিত বিস্ফোৰক ৫১ ৰাণ, নমন ধীৰৰ ৩১ আৰু নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীৰ অপৰাজিত ২৬ ৰাণৰ সহায়ত ভাৰতে ৪ উইকেটত কষ্টৰে জয়লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ লগে লগে পাঁচখনীয়া শৃংখলাত ২-০ ভাৰতে অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ আজিৰ মেছখনত উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তিলক বাৰ্মাক মেন অব দ্য মেচৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷
𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 🫡 An absolute thriller at Hagley Oval as #TeamIndia secure a breathtaking victory to go 2-0 up in the series 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/EA8Z37JBeG— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
আনহাতে প্ৰথমখন T-20 মেচত সঞ্জু ছেমছন আৰু অভিষেক শৰ্মাই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যদিও দ্বিতীয়খন মেচত সেই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল । দুয়োগৰাকী অপেনাৰে স্বাভাৱিক খেল আৰম্ভ কৰিব নোৱৰাত কিছু চিন্তিত হৈছিল ভাৰতীয় শিবিৰ ৷ কিন্তু মিডিল অৰ্ডাৰৰ বেটিং বিক্ৰমত ভাৰতে কষ্টকৰ জয়লাভ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ প্ৰথম মেচতে ভাৰতে ৰচিলে ইতিহাস