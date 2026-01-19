ঘৰুৱা খেলপথাৰত শৃংখলা পৰাস্ত হোৱাৰ বাবে কোন দায়ী ? অধিনায়ক গিলে দিলে উত্তৰ

ঘৰুৱা খেলপথাৰত শৃংখলা পৰাস্ত হোৱাৰ বাবে কোন দায়ী ? অধিনায়ক গিলে দিলে উত্তৰ
ঘৰুৱা খেলপথাৰত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত পৰাস্ত হোৱাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলে অধিনায়ক শুভমন গিলে ।
Published : January 19, 2026 at 3:25 PM IST
ইন্দোৰ : ঘৰুৱা এদিনীয়া শৃংখলাত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ১-২ ত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক শুভমন গিলে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁৰ দলটো সকলো বিভাগতে নিউজীলেণ্ডতকৈ পিছ পৰি আছে ৷ তেওঁ পৰাজয়ৰ দুটা ডাঙৰ কাৰণ উল্লেখ কৰে যে বেটছমেনসকলে ভাল আৰম্ভণিক ডাঙৰ স্ক’ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱৰা আৰু বেয়া ফিল্ডিং ৷
শৃংখলা হেৰুৱাৰ দুটা ডাঙৰ কাৰণ
মেচৰ পিছৰ সংবাদমেলত গিলে কয়, "মই নাভাবো যে আমি সকলো বেটছমেনে ভাল আৰম্ভণিক ডাঙৰ স্ক'ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিলো ৷ ভাৰতত উচ্চ স্ক'ৰ কৰা মেচ আছে আৰু যদি বেটছমেনে বিশেষকৈ শীৰ্ষ দুগৰাকীয়ে ভাল আৰম্ভণিক ডাঙৰ স্ক'ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আমি ডাঙৰ স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰিম ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই শৃংখলাত আমাৰ ফিল্ডিং ভাল নাছিল ৷ আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কেচ ড্ৰপ কৰিলোঁ আৰু এনে উইকেটত সুযোগ সৃষ্টি কৰাটো বলাৰৰ বাবে সহজ নহয় ৷ এইটো এটা দিশ বুলি মই ভাবো আমি সঁচাকৈয়ে উন্নত কৰাটো প্ৰয়োজন ৷"
গিলে কয় যে এই দুটা দলৰ মাজত এই দুটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য ৷ তেওঁলোকৰ বেটছমেনসকলে তেওঁলোকৰ ভাল আৰম্ভণিক ডাঙৰ স্ক’ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ ফিল্ডিঙো বহুত ভাল আছিল, মেচখনত কমেও ১৫-২০ ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল৷ ইয়াৰ ফলত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আহি পৰে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে শৃংখলাত কে এল ৰাহুল আৰু বিৰাট কোহলীৰ বাহিৰে কোনো বেটছমেনে ডাঙৰ ইনিংছ খেলিব নোৱাৰিলে ৷ নিউজীলেণ্ডৰ হৈ ডেৰিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপছ, নিকোলছ, কনৱে, উইল ইয়ঙে ভাল ইনিংছ খেলি শৃংখলাটো জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
শৃংখলাত দখল নিউজীলেণ্ডৰ
ইন্দোৰত অনুষ্ঠিত তৃতীয়খন এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডে ৪১ ৰাণৰ জয়ৰে ভাৰতত প্ৰথমখন এদিনীয়া শৃংখলা দখল কৰে ৷ ঘৰুৱা ১৪খন এদিনীয়া খেলত ভাৰতে এইটোৱেই আছিল প্ৰথম পৰাজয় ৷ প্ৰথমে বেটিং কৰি নিউজীলেণ্ডে ৩৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় দলটোৱে ২৯৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
দুবছৰ পূৰ্বে টেষ্টৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল
দুবছৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনত নিউজীলেণ্ড ঘৰুৱা মাটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্টত ভাৰতক ৩-০ ত ক্লিন ছুইপ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল ৷ সেই সময়ত গৌতম গম্ভীৰ ভাৰতীয় দলৰ প্ৰশিক্ষক আছিল আৰু এতিয়া ২০২৬ চনত কিৱিয়ে এদিনীয়াত ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই সময়তো গম্ভীৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হৈয়ে আছে ৷
এদিনীয়াৰ পিছত T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৃংখলা
তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ অন্তত ২১ জানুৱাৰী বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাত ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড মুখামুখি হ’ব ৷ এই শৃংখলা দুয়োটা দলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব, কিয়নো ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পূৰ্বে এইখনেই হ’ব তেওঁলোকৰ শেষ এচাইনমেণ্ট ৷