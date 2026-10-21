ETV Bharat / sports

ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ টি-২০ শৃংখলা ক’ত, কেনেকৈ বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব ?

২২ অক্টোবৰত পাঁচখনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ উদ্বোধনী মেচত খেলপথাৰত নামিব ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড । এই খেলখন দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

IND VS NZ T20 SERIES
ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ টি-২০ শৃংখলা (X @BCCI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ পাছত ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব । ২২ অক্টোবৰত পাঁচখনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ উদ্বোধনী মেচত দুয়োটা দল খেলপথাৰত নামিব । এই খেলখন ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত ভাৰতীয় মান সময় অনুসৰি দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

তিনিবাৰৰ টি-২০ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন ভাৰতে ঘৰুৱা মাটিত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলাত ২-২ ত সমতা স্থাপন কৰাৰ পাছত এই শৃংখলাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে আয়োজক দল নিউজীলেণ্ডে এই শৃংখলাৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাত ১-১ ত ড্ৰ’ খেলিছিল ৷

দুয়োটা দলৰ মুখামুখি অভিলেখ

ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডে এই পৰ্যন্ত ৩১ খন টি-২০ মেচত মুখামুখি হৈছে ৷ য’ত ভাৰতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মুঠ ৩১ খন মেচৰ ভিতৰত ১৯ খনত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডে ১১খন মেচত জয়লাভ কৰিছে, আৰু এখন মেচ অমীমাংসিত হৈ ৰৈছে ।

ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ মেচ বিনামূলীয়াকৈ ক'ত চাব ?

ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজৰ টি-২০ শৃংখলাৰ পাঁচোখন মেচ ভাৰতীয় মান সময় অনুসৰি দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । এই ছিৰিজৰ সম্প্ৰচাৰৰ অধিকাৰ চ’নীৰ হাতত আছে । ফলস্বৰূপে ভাৰতীয় অনুৰাগীয়ে ‘ছ’নী স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্ক’ চেনেলৰ জৰিয়তে টেলিভিছনত প্ৰতিখন মেচ চাব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও বিনামূলীয়া প্লেটফৰ্ম ডি ডি স্প’ৰ্টছত মেচসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । প্ৰতিখন মেচৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং SonyLIV এপ আৰু ৱেবছাইটতো উপলব্ধ হ’ব ।

দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল

  • ভাৰত: শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমচন (উইকেটকীপাৰ), বৈভৱ সূৰ্যবংশী, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), তিলক বাৰ্মা, অক্ষৰ পেটেল, শিৱম ডুবে, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, নমন ধীৰ, ৰাজকুমাৰ যাদৱ, মায়ংক যাদৱ, অৰ্শদীপ সিং, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, কুলদীপ যাদৱ ।
  • নিউজীলেণ্ড: ফিন এলেন, টিম ছেইফাৰ্ট (উইকেটকীপাৰ), ডেভন কনৱে, গ্লেন ফিলিপছ, ডেৰিল মিচেল, মাইকেল ব্ৰেচৱেল, মিচেল ছাণ্টনাৰ (অধিনায়ক), নাথান স্মিথ, কাইল জেমিছন, মেট হেনৰী, লকি ফাৰ্গুচন, জোছ ক্লাৰ্কছন, জেকব ডাফী, বেভান জেকবছ, এডাম মিলন, ব্লেয়াৰ টিকনাৰ ।

মেচৰ সময়সূচী

মেচতাৰিখখেলৰ স্থানসময় (IST)
প্ৰথম টি-২০২২ অক্টোবৰ (বৃহস্পতিবাৰ)হেগলি অভাল, ক্ৰাইষ্টচাৰ্চদুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
দ্বিতীয় টি-২০২৪ অক্টোবৰ (শনিবাৰ)হেগলি অভাল, ক্ৰাইষ্টচাৰ্চদুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
তৃতীয় টি-২০২৭ অক্টোবৰ (মঙলবাৰ)এইচএনআৰৱাই ষ্টেডিয়াম, ৱেলিংটনদুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
চতুৰ্থ টি-২০৩০ অক্টোবৰ (শুকুৰবাৰ)ইডেন পাৰ্ক, অকলেণ্ডদুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
পঞ্চম টি-২০১ নৱেম্বৰ (দেওবাৰ)ছেডন পাৰ্ক, হেমিল্টনদুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত

লগতে পঢ়ক: WPL 2027 নিলাম তালিকা : ১১৯ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪৬ খেলুৱৈ উঠিব নিলামত

TAGGED:

ভাৰত নিউজীলেণ্ড টি ২০ শৃংখলা
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল
নিউজীলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট দল
IND VS NZ LIVE STREAMING DETAILS
IND VS NZ T20 SERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.