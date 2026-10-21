ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ টি-২০ শৃংখলা ক’ত, কেনেকৈ বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব ?

ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ টি-২০ শৃংখলা ক’ত, কেনেকৈ বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব ?
২২ অক্টোবৰত পাঁচখনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ উদ্বোধনী মেচত খেলপথাৰত নামিব ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড । এই খেলখন দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
Published : October 21, 2026 at 6:05 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ পাছত ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব । ২২ অক্টোবৰত পাঁচখনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ উদ্বোধনী মেচত দুয়োটা দল খেলপথাৰত নামিব । এই খেলখন ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত ভাৰতীয় মান সময় অনুসৰি দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
তিনিবাৰৰ টি-২০ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন ভাৰতে ঘৰুৱা মাটিত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলাত ২-২ ত সমতা স্থাপন কৰাৰ পাছত এই শৃংখলাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে আয়োজক দল নিউজীলেণ্ডে এই শৃংখলাৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাত ১-১ ত ড্ৰ’ খেলিছিল ৷
Kiwis ke 𝟑-𝟎 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄𝐖𝐀𝐒𝐇 ka hisaab! 🥶🔥 Glenn bhai ne zakhm taaza kar diya… Par Ashwin Bhai bhi bol diye “Iss baar hoga HISAAAB BARABAR!” 👊🇮🇳 HERO VIDA India Tour of New Zealand | 1st T20I TOMORROW, 11:30 AM onwards LIVE on Sony Sports Network, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 21, 2026
দুয়োটা দলৰ মুখামুখি অভিলেখ
ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডে এই পৰ্যন্ত ৩১ খন টি-২০ মেচত মুখামুখি হৈছে ৷ য’ত ভাৰতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মুঠ ৩১ খন মেচৰ ভিতৰত ১৯ খনত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডে ১১খন মেচত জয়লাভ কৰিছে, আৰু এখন মেচ অমীমাংসিত হৈ ৰৈছে ।
A beautiful Māori welcome to kick off the tour 🤝 The #NZvIND series starts tomorrow 🏆 #TeamIndia https://t.co/dxI3XOp9Yr— BCCI (@BCCI) October 21, 2026
ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ মেচ বিনামূলীয়াকৈ ক'ত চাব ?
ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজৰ টি-২০ শৃংখলাৰ পাঁচোখন মেচ ভাৰতীয় মান সময় অনুসৰি দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । এই ছিৰিজৰ সম্প্ৰচাৰৰ অধিকাৰ চ’নীৰ হাতত আছে । ফলস্বৰূপে ভাৰতীয় অনুৰাগীয়ে ‘ছ’নী স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্ক’ চেনেলৰ জৰিয়তে টেলিভিছনত প্ৰতিখন মেচ চাব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও বিনামূলীয়া প্লেটফৰ্ম ডি ডি স্প’ৰ্টছত মেচসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । প্ৰতিখন মেচৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং SonyLIV এপ আৰু ৱেবছাইটতো উপলব্ধ হ’ব ।
क्रिकेट के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 🏏 🇮🇳 भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20I सीरीज में होगी जबरदस्त भिड़ंत। 🔥 मुकाबले का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। 📺 #NZvIND #TeamIndia @BCCI @ShreyasIyer15 @ICC https://t.co/Te8fHOi3sc— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 21, 2026
দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল
- ভাৰত: শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমচন (উইকেটকীপাৰ), বৈভৱ সূৰ্যবংশী, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), তিলক বাৰ্মা, অক্ষৰ পেটেল, শিৱম ডুবে, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, নমন ধীৰ, ৰাজকুমাৰ যাদৱ, মায়ংক যাদৱ, অৰ্শদীপ সিং, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, কুলদীপ যাদৱ ।
- নিউজীলেণ্ড: ফিন এলেন, টিম ছেইফাৰ্ট (উইকেটকীপাৰ), ডেভন কনৱে, গ্লেন ফিলিপছ, ডেৰিল মিচেল, মাইকেল ব্ৰেচৱেল, মিচেল ছাণ্টনাৰ (অধিনায়ক), নাথান স্মিথ, কাইল জেমিছন, মেট হেনৰী, লকি ফাৰ্গুচন, জোছ ক্লাৰ্কছন, জেকব ডাফী, বেভান জেকবছ, এডাম মিলন, ব্লেয়াৰ টিকনাৰ ।
মেচৰ সময়সূচী
|মেচ
|তাৰিখ
|খেলৰ স্থান
|সময় (IST)
|প্ৰথম টি-২০
|২২ অক্টোবৰ (বৃহস্পতিবাৰ)
|হেগলি অভাল, ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ
|দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
|দ্বিতীয় টি-২০
|২৪ অক্টোবৰ (শনিবাৰ)
|হেগলি অভাল, ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ
|দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
|তৃতীয় টি-২০
|২৭ অক্টোবৰ (মঙলবাৰ)
|এইচএনআৰৱাই ষ্টেডিয়াম, ৱেলিংটন
|দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
|চতুৰ্থ টি-২০
|৩০ অক্টোবৰ (শুকুৰবাৰ)
|ইডেন পাৰ্ক, অকলেণ্ড
|দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
|পঞ্চম টি-২০
|১ নৱেম্বৰ (দেওবাৰ)
|ছেডন পাৰ্ক, হেমিল্টন
|দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত
লগতে পঢ়ক: WPL 2027 নিলাম তালিকা : ১১৯ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪৬ খেলুৱৈ উঠিব নিলামত