ভাৰত-নিউজীলেণ্ড : তৃতীয়খন টি-20ত ঈশানৰ স্থান বৈভৱে লোৱাৰ সম্ভাৱনা

ভাৰত-নিউজীলেণ্ড : তৃতীয়খন টি-20ত ঈশানৰ স্থান বৈভৱে লোৱাৰ সম্ভাৱনা
ঈশান সুস্থ হৈছে যদিও তৃতীয়খন টি-20ৰ মূল একাদশত স্থান নাপায় ৷ ক'লে বিচিচিআয়ে ৷
Published : October 26, 2026 at 4:07 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ চলিত পাঁচখনীয়া টি-20 শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচ মঙলবাৰে উইলিংটনত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় মূল একাদশৰ খেলুৱৈ সাল-সলনি কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড চুমকৈ বিচিচিআয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, প্ৰথমখন টি-20 মেচৰ সময়ত আঘাত পাইছিল উইকেটকীপাৰ-বেটছমেন ঈশান কিষাণে ৷ যাৰ বাবে দ্বিতীয়খন মেচত মূল একাদশত স্থান লাভ কৰা নাছিল, বিপৰীতে যুৱ বেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে মূল একাদশত স্থান লাভ কৰিছিল ৷ যদিও ঈশান কিষাণ সুস্থ হৈছে তথাপিও তৃতীয়খন মেচত ভাৰতীয় দলৰ মূল একাদশত যুৱ ক্ৰিকেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
এই সন্দৰ্ভত বিচিচিআয়ে এক্সৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে,"নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা প্ৰথমখন টি-20 মেচত আঘাত পোৱাৰ বাবে কিষাণে দ্বিতীয়খন টি-20ৰ মেচ খেলিব পৰা নাছিল ৷ বৰ্তমান সুস্থ হৈছে যদিও মঙলবাৰে উইলিংটনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয়খন টি-20 মেচৰ মূল একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ঈশানক ৷ বিচিচিআইৰ চিকিৎসকৰ দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য আৰু ফিটনেচৰ পৰীক্ষা কৰি আছে ৷"
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য বলিং প্ৰশিক্ষক মৰ্ণে মৰ্কেলে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি, যদিও সুস্থা হৈছে তথাপিও তৃতীয়খন টি-20 মেচৰ মূল একাদশত নাথাকে ঈশান কিষাণ ৷ ইফালে ইশানৰ স্থানত মূল একাদশত বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
যিহেতুকে শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত বৈভৱে যদিও উন্নত খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল ৷ তথাপিও পুনৰ বৈভৱক সুযোগ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে পাঁচখনীয়া টি-20 শৃংখলাত ভাৰতে ২-০ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: শিশু সন্তানক বোকোচাত বান্ধি মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ মাতৃৰ