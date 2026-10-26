ETV Bharat / sports

ভাৰত-নিউজীলেণ্ড : তৃতীয়খন টি-20ত ঈশানৰ স্থান বৈভৱে লোৱাৰ সম্ভাৱনা

ঈশান সুস্থ হৈছে যদিও তৃতীয়খন টি-20ৰ মূল একাদশত স্থান নাপায় ৷ ক'লে বিচিচিআয়ে ৷

ind vs nz t20
তৃতীয়খন টি-20ত ঈশানৰ স্থান বৈভৱে লোৱাৰ সম্ভাৱনা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ চলিত পাঁচখনীয়া টি-20 শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচ মঙলবাৰে উইলিংটনত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় মূল একাদশৰ খেলুৱৈ সাল-সলনি কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড চুমকৈ বিচিচিআয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰথমখন টি-20 মেচৰ সময়ত আঘাত পাইছিল উইকেটকীপাৰ-বেটছমেন ঈশান কিষাণে ৷ যাৰ বাবে দ্বিতীয়খন মেচত মূল একাদশত স্থান লাভ কৰা নাছিল, বিপৰীতে যুৱ বেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে মূল একাদশত স্থান লাভ কৰিছিল ৷ যদিও ঈশান কিষাণ সুস্থ হৈছে তথাপিও তৃতীয়খন মেচত ভাৰতীয় দলৰ মূল একাদশত যুৱ ক্ৰিকেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

এই সন্দৰ্ভত বিচিচিআয়ে এক্সৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে,"নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা প্ৰথমখন টি-20 মেচত আঘাত পোৱাৰ বাবে কিষাণে দ্বিতীয়খন টি-20ৰ মেচ খেলিব পৰা নাছিল ৷ বৰ্তমান সুস্থ হৈছে যদিও মঙলবাৰে উইলিংটনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয়খন টি-20 মেচৰ মূল একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ঈশানক ৷ বিচিচিআইৰ চিকিৎসকৰ দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য আৰু ফিটনেচৰ পৰীক্ষা কৰি আছে ৷"

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য বলিং প্ৰশিক্ষক মৰ্ণে মৰ্কেলে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি, যদিও সুস্থা হৈছে তথাপিও তৃতীয়খন টি-20 মেচৰ মূল একাদশত নাথাকে ঈশান কিষাণ ৷ ইফালে ইশানৰ স্থানত মূল একাদশত বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

যিহেতুকে শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত বৈভৱে যদিও উন্নত খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল ৷ তথাপিও পুনৰ বৈভৱক সুযোগ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে পাঁচখনীয়া টি-20 শৃংখলাত ভাৰতে ২-০ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: শিশু সন্তানক বোকোচাত বান্ধি মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ মাতৃৰ

TAGGED:

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল
ঈশান কিষাণ
বৈভৱ সূৰ্যবংশী
নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট দল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.