বৰ্ষা-বিঘ্নিত মেচখনত নিউজিলেণ্ডক চাৰি ৰাণত পৰাস্ত কৰি গিল বাহিনীৰ জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত

বৰ্ষা-বিঘ্নিত মেচখনত নিউজিলেণ্ডক চাৰি ৰাণত পৰাস্ত কৰি গিল বাহিনীৰ জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত
উইকেটৰ বিপৰীতে ৰাণৰ ব্যৱধানত কিয়, কেনেকৈ জয়ী হ'ল ভাৰত ৷ পাঁচখনীয়া শৃংখলাত ২-০ৰ অগ্ৰগতি ভাৰতৰ...
Published : November 7, 2026 at 6:26 PM IST
ৱেলিংটন : ভাৰত-নিউজিলেণ্ডৰ মাজত চলিত পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতৰ জয় ৷ ডাক লুইছ পদ্ধতিৰ সহায়ত নিউজিলেণ্ডক চাৰি ৰাণত পৰাস্ত কৰা লগে লগে চলিত শৃংখলাটো ২-০ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতে ৷
উল্লেখ্য যে, বৰ্ষা-বিঘ্নিত মেচখনত টচত জিকি ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ ইনিংছ আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয় বলাৰৰ বিধ্বংসী বলিঙত দিশহাৰা হৈ পৰে কিৱি বাহিনী ৷ নিউজিলেণ্ড ৪১ অভাৰৰ বিনিময়ত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৩৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
Four wickets, a match-winning spell, and a well-deserved POTM 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/jVFaKU6V2W— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
প্ৰথমে বেট ধৰি নিউজিলেণ্ডৰ হৈ ডাৰেণ মিছেলে ১০৪ বলত সৰ্বাধিক ৫৫ ৰাণ আৰু মিছেল ছেটনাৰে ৩৮ টা বলত ৩১ সংগ্ৰহ কৰে ৷ আনহাতে ভাৰতৰ হৈ ৩০ ৰাণ খৰচ কৰি ৪ টাকৈ উইকেট দখল কৰে গুৰনুৰ ব্ৰাৰই ৷ লগতে অনছুল খাম্বজ আৰু অক্সৰ পেটেল দুটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ৷
একেদৰে দ্বিতীয় ইনিংছত ভাৰতে বেটিং কৰি বিপদৰ সন্মুখীন হয় ৷ অপেনাৰ শুভমন গিল শূন্যতে আউট হোৱাৰ পাছত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী ক্ৰিজত সংগ্ৰাম কৰিব লগীয়া হয় ৷ কিন্তু ৭ ৰাণতে কোহলী আউট হৈ ভাৰতীয় দলটো বিপদৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ কিন্তু ৰোহিত-শ্ৰেয়াছ আয়াৰৰ যুটিয়ে কিছু ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ২৬ অভাৰতে ভাৰতে ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
তেনে ধাৰাসাৰ হোৱা বৰষুণৰ বাবে খেল স্তব্ধ হৈ পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সয়মত মেচ ৰেফাৰীয়ে ডাক লুইছ পদ্ধতিৰ সহায় লয় আৰু ভাৰতে চাৰি ৰাণত জয়ী বুলি ঘোষণা কৰে ৷
Rain has the final say as #TeamIndia clinch a 4️⃣-run win via DLS to go 2-0 up in the series 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND https://t.co/9QywzpNCKh— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
দ্বিতীয় ইংনিছত বেটিং কৰা স্বত্বেও ভাৰতে উইকেটৰ সলনি ৰাণৰ ব্যৱধানতহে কিয় জিকিল ?
সাধাৰণতে দ্বিতীয় ইনিংছত বেটিং কৰা দলটোৱে উইকেটৰ ব্যৱধানতহে জয়লাভ কৰে ৷ কিন্তু শনিবাৰৰ মেচখনত ভাৰতীয় দলে চাৰি ৰাণত বিজয়ী হ’ল । এই ব্যতিক্ৰমী ঘটনাটোৰ আঁৰৰ কাৰণ আছিল বৰষুণ আৰু খেলখনত ডিএলএছ পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ । ১৩৫ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ভাৰতে ৭ উইকেট হেৰুৱাই ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল।
কেএল ৰাহুল ২৬ ৰাণ আৰু আকিব নবীয়ে ১ ৰাণ কৰি খেলি আছিল । তেনেতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয়, বৰষুণৰ বাবে ইয়াক পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা নগ'ল । সেয়ে ভাৰত ডিএলএছ পদ্ধতিত নিউজিলেণ্ডতকৈ ভাৰত চাৰি ৰাণত আগবাঢ়ি আছিল ৷ সেয়ে ভাৰতীয় দলক চাৰি ৰাণত বিজয়ী ঘোষণা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচত ভাৰতৰ সহজ জয়, পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত নিউজিলেণ্ড