নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩-২ ত টি-২০ শৃংখলা দখল ভাৰতৰ, হেমিল্টনত অভিলেখৰ জোৱাৰ
ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ টি-২০ শৃংখলা: নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ টি-২০ শৃংখলা জয় । অন্তিম মেচত কেইবাটাও অভিলেখ ভংগ ।
Published : November 1, 2026 at 8:18 PM IST
হেমিল্টন (নিউজীলেণ্ড) : নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ পঞ্চম তথা অন্তিমখন মেচত ভাৰত ৭ উইকেটত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় । ইয়াৰ পিছতো ভাৰতে ৩-২ ব্যৱধানত শৃংখলা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতে প্ৰথম ৩ খন মেচত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে শৃংখলা দখল কৰাৰ বিপৰীতে অন্তিম দুখন মেচত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে ।
দেওবাৰে হেমিল্টনত অনুষ্ঠিত হোৱা পঞ্চমখন টি-২০ মেচত নিউজীলেণ্ডে ১৮ অভাৰতে ১৯২ ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে । নিউজীলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত খেলখনত বিজয়ৰ নায়ক আছিল টিম ছেইফাৰ্ট আৰু গ্লেন ফিলিপছ । ছেইফাৰ্টে ৫০ টা বলত ৯৩ ৰাণৰ এক শক্তিশালী ইনিংছ খেলে । আনহাতে ফিলিপছে ৩৮ টা বলত ৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে ।
A spirited finish from New Zealand as they claim the final match and narrow the T20I series margin to 3-2 against India 👏 📝: https://t.co/UM9iULA5D1 https://t.co/9UCCRC4ntQ— ICC (@ICC) November 1, 2026
শৃংখলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টছত পৰাস্ত হৈ ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰে । বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ৮ টা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে ১৯১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতে আৰম্ভণিতে দুয়োগৰাকী অ'পেনাৰ অভিষেক আৰু সঞ্জুক হেৰুৱায় । অৱশ্যে তাৰ পিছত অধিনায়ক আয়াৰ আৰু ঈশান কিষানে অৰ্ধশতকৰ ইনিংছ খেলি ভাৰতে মুঠ ১৯১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । নিউজীলেণ্ডৰ হৈ এডাম মিলনে ৪ অভাৰত মাত্ৰ ১৯ ৰাণ দি ৪ টা উইকেট দখল কৰি তেওঁক 'প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ'ৰ বঁটা লাভ কৰে ।
গোটেই ছিৰিজটোত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা গ্লেন ফিলিপছক প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ফিলিপছে এই শৃংখলাত মুঠ ৩৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তদুপৰি ইংলেণ্ডৰ ফিল ছল্টৰ পূৰ্বৰ ৩৩১ ৰাণৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰি তেওঁ এখন টি-২০ শৃংখলাত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
গ্লেন ফিলিপছৰ উপৰিও হেমিল্টনৰ এই মেচখন কেইবাটাও অভিলেখৰ সাক্ষী হয় । ঈশান কিষাণে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱক অতিক্ৰম কৰি এটা বছৰত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ভাৰতীয় বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০২২ চনত ভাৰতীয় প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে ১১৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । কিষাণে হেমিল্টনৰ মেচখনত ৩২ বলত ৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ২০২৬ বছৰত মুঠ ১২২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Setting a 𝙢𝙖𝙟𝙤𝙧 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 🔓 Going past 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs in the process 👏 A knock and a year to cherish for Ishan Kishan 🫡 Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #TeamIndia | #NZvIND | @ishankishan51 https://t.co/9T2xbv2bio— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
একেদৰে ভাৰতীয় দলে এটা বছৰত টি-২০ত ৪০০ টা ছিক্সাৰ কোবোৱা প্ৰথমটো দল হিচাপে পৰিগণিত হয় । ভাৰতীয় দলৰ বেটাৰে হেমিল্টনৰ ইনিংছত ১১ টা ছিক্সাৰ কোবাই ৪০০ টা ছিক্সাৰৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে । ভাৰতে ৪০ খন টি-২০ত সৰ্বোচ্চ ৪০০ টা ছিক্সাৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে এই তালিকাৰ তলত আছে অষ্ট্ৰিয়া (২৪ খন মেচত ২২৪ টা ছিক্সাৰ) আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (২১খন মেচত ২২৪ টা ছিক্সাৰ) ।
ভাৰতে এটা বছৰত একে প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ কোবাই অভিলেখ ৰচিলে । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এটা বছৰত ভাৰতে সৰ্বাধিক ১৪২ টা ছিক্সাৰ কোবাইছে । ভাৰতৰ হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছে অভিষেক শৰ্মা (৮৬ টা), ঈশান কিষাণ (৬০ টা) আৰু সঞ্জু ছেমছনে (৫০ টা) ।
INDIA: 400 T20I SIXES IN A YEAR 🔥 First team in history to do it. 11 sixes vs NZ in Hamilton today, Naman Dhir's top-edge in the 19th over was the 400th. Austria's 326 record is dust. 10 sixes a game, I can't even process this team— Wasim Akram (@Wasi__Akram) November 1, 2026
ভাৰতীয় বলাৰ অৰ্শ্বদীপ সিঙেও এই খেলখনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে । পূৰ্ণ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত হোৱা টি-২০ত পাৱাৰপ্লে'ত সিঙে সৰ্বাধিক ৬৫ টা উইকেট দখল কৰে । অৱশ্যে তেওঁৰ লগতে এই তালিকাত আছে নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ টিম ছাউথী । ছাউথীয়ে ১১৯ টা ইনিংছত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে সিঙে মাত্ৰ ৯৯ টা ইনিংছতে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে ।
Most Powerplay Wickets in T20Is: 🇲🇾 73 - Pavandeep Singh (94 Inns) 🇳🇿 65 - Tim Southee (119) 🇮🇳 64 - Arshdeep Singh (97) #NZvIND #NZvIND— Rajesh kumar (@rajeshtaatu) October 27, 2026
ইফালে নিউজীলেণ্ডৰ অধিনায়ক মিচেল ছেণ্টনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৰ্মেটত ১৪৩ খন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ হৈ সৰ্বাধিক টি-২০ত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । টি-২০ শৃংখলাৰ সামৰণিৰ পিছত ভাৰতীয় দলটোৱে ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৫ খনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাত নিউজীলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
ICC Rankings : আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক; শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ খিতাপ হেৰুৱালে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই... জানক সবিশেষ