ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ তৃতীয় টি-২০, টছত জিকি বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ

ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ তৃতীয় টি-২০, টছত জিকি বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ
ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত টি-২০ শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৷
Published : January 25, 2026 at 7:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ মাজৰ তৃতীয়খন টি-২০ মেচ ৷ ভাৰতে টছত জিকি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
টি-২০ শৃংখলাটোৰ তৃতীয়খন মেচত ভাৰতে মূল একাদশত দুগৰাকী খেলুৱৈৰ সালসলনি কৰিছে ৷ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডে এগৰাকী খেলুৱৈৰ সালসলনি কৰে ৷
অধিনায়কে কি কয় ?
সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ: আমি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বিচাৰিছো । উইকেট ভাল দেখা গৈছে । নিৰ্ভীক হওক, নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লওক, মজা কৰক আৰু নম্ৰ হৈ থাকক । দলত দুটাকৈ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা হৈছে । অৰ্শদীপ আৰু বৰুণক জিৰণি দিয়া হৈছে ৷ তাৰ স্থানত দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুমৰাহ আৰু বিষ্ণৈইক ৷
মিচেল ছাণ্টনাৰ: মই ভাবো আমি সঁচাকৈয়ে ভাল বেটিং কৰিছিলো । শেহতীয়া খেলখনৰ পৰা শিকাখিনি এইখন খেলত প্ৰয়োগ কৰিম ৷
প্লেয়িং একাদশ
ভাৰত
সঞ্জু ছেমছন(উইকেটকীপাৰ), অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), শিৱম দুবে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰিংকু সিং, হৰ্ষিত ৰাণা, ৰবি বিষ্ণৈয়, কুলদীপ যাদৱ আৰু যশপ্ৰীত বুমৰাহ ৷
নিউজীলেণ্ড
ডেভন কনৱে, টিম ছেইফাৰ্ট(উইকেটকীপাৰ), ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰ, গ্লেন ফিলিপছ, মাৰ্ক চেপমেন, ডেৰিল মিচেল, মিচেল ছাণ্টনাৰ(অধিনায়ক), কাইল জেমিছন, মেট হেনৰী, ইছ ছ’ধি আৰু জেকব ডাফী ৷
ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰা ভাৰতে ৩-০ ব্যৱধানত শৃংখলা জয় কৰিবলৈ বিচাৰিব ৷ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডে জয়েৰে শৃংখলা দখলৰ আশা সজীৱ কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মেচ ৷
বৰ্তমানলৈকে খেলৰ স্থিতি
প্ৰথমে বেট ধৰা নিউজীলেণ্ডে দুই অভাৰলৈকে দুটা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰিছে ২২ ৰাণ ৷
