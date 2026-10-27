অভিষেক-বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত ধৰাশায়ী কিৱি বাহিনী; তৃতীয় মেচত অভিলেখেৰে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ

অভিষেক-বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত ধৰাশায়ী কিৱি বাহিনী; তৃতীয় মেচত অভিলেখেৰে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ
মেচখনত অনবদ্য প্ৰদৰ্শন আৰু মাৰমুখী শতক অৰ্জন কৰাৰ বাবে অভিষেক শৰ্মাক মেন অব দ্য মেচৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ।
Published : October 27, 2026 at 5:51 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচত জয়ৰ অভিলেখ ৰচি ভাৰতে দুখন মেচ বাকী থকা অৱস্থাতে শৃংখলা দখল কৰে । নিউজীলেণ্ডৰ ৱেলিংটনৰ হেনৰী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচত ভাৰতে কিৱি বাহিনীক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
মেন ইন ব্লুজৰ হৈ মাৰমুখী অপেনাৰ অভিষেক শৰ্মাৰ বেটিং তাণ্ডৱত ওফৰি যায় নিউজীলেণ্ডৰ বলিং আক্ৰমণ । অভিষেক-বৈভৱৰ অপেনিং যুটিৰ পৰাক্ৰমত ভাৰতে মাত্ৰ ১৩.২ অভাৰতে জয়ৰ বাবে ১৯৯ ৰাণৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় । ইয়াৰ লগে লগে শ্ৰেয়স বাহিনীয়ে শৃংখলাটোত ৩-০ৰ অজেয় অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
টছত জয়ী হৈ ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰে নিউজীলেণ্ডক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । নিউজীলেণ্ডে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৩ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, ১৯৯ ৰাণৰ বিশাল জয়ৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ভাৰতে মাত্ৰ ১৩.২ অভাৰতে ৪ উইকেটৰ বিনিময়ত মেচখনৰ ফলাফল নিজৰ দখললৈ নিয়ে । মেচখনত অনবদ্য প্ৰদৰ্শন আৰু মাৰমুখী শতক অৰ্জন কৰাৰ বাবে অভিষেক শৰ্মাক মেন অব দ্য মেচৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ।
নিউজীলেণ্ডৰ ইনিংছ
নিউজীলেণ্ডৰ হৈ ফিন এলেন আৰু টিম ছাইফৰ্টে ইনিংছ মুকলি কৰে । ফিন এলেনে বেটত ৰাণ পালেও (২৫ বলত ৪০ ৰাণ) আনগৰাকী অপেনাৰ টিম ছাইফৰ্ট (৬ বলত ২ ৰাণ) বিফল হয় । আনহাতে, বেভন জেকবছে অপৰাজিত ৩৯ ৰাণ (২৩ বলত) দলৰ বাবে উপহাৰ দিয়ে । কিৱি বাহিনীৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ ডাৰেল মিচ্চেলৰ বেটৰ পৰা আহে। মিচ্চেলে ৫২ বলৰ অপৰাজিত ৮৯ ৰাণৰ ইনিংছটো ৫টা ছয় আৰু সমসংখ্যক চাৰিৰে সজায় ।
ভাৰতৰ হৈ সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় অৰ্শদীপ সিং । অৰ্শদীপে নিজৰ নিৰ্ধাৰিত ৪ অভাৰত ৮.২৫ ইকনমি ৰেটেৰে ৩৩ ৰাণৰ বিনিয়মত এটা উইকেট দখল কৰে । আনহাতে, অক্ষৰ পেটেল আৰু নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে । দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটোৱা ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ এইখন মেচতো সফল হ'ব নোৱাৰিলে ।
ভাৰতীয় ইনিংছ
১৯৯ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য আগত ৰাখি ক্ৰিজত নামে ভাৰতৰ মাৰমুখী অপেনিং যুটি অভিষেক শৰ্মা আৰু বৈভৱ সূৰ্যবংশী । ইনিংছৰ প্ৰথম বলটোৰ পৰায়ে বিশ্বৰ ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী দুয়োগৰাকী বেটাৰে কিৱি বলাৰক দিশহাৰা কৰি তোলে । পাৱাৰ প্লেৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অপেনাৰ অভিষেক-বৈভৱে খেলপথাৰৰ চৌদিশে ইটোৰ পিছত সিটো দৰ্শনীয় শ্বট খেলে আৰু পাৱাৰ প্লেত ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ অভিলেখ গঢ়ে ।
অভিষেক শৰ্মাই ২৯৭.৩৭ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে নিজৰ টি-২০ কেৰিয়াৰৰ চতুৰ্থটো শতক অৰ্জন কৰি ১১৩ ৰাণত (৩৮ বল) কাইল জেমিছনৰ চিকাৰ হয় । অভিষেকৰ ইনিংছটোত আছিল ৯টা ছয় আৰু ১১টা চাৰি । কিৱি বলাৰ বধত বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিলেও মাত্ৰ ৫ ৰাণৰ বাবে অৰ্ধশতকৰ পৰা বঞ্চিত হয় ।
মিচ্চেল ছেণ্টনাৰৰ বলত আউট হোৱাৰ পূৰ্বে ১৯টা বলৰ ইনিংছটো বৈভৱে ৪টা চাৰি আৰু সমসংখ্যক ছয়েৰে সজায় । বৈভৱ-অভিষেকৰ যুটিটোৱে মাত্ৰ ৭.১ অভাৰতে ১৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এক অভিলেখ ৰচনা কৰে ।
1️⃣9️⃣9️⃣ chased down in 13.2 overs 💥 📸 #TeamIndia take a 3️⃣-0️⃣ lead and seal the series with a run-chase for the ages 👏 🙌 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/pP6zHBmuns— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
নিউজীলেণ্ডৰ হৈ মিচ্চেল ছেণ্টনাৰে ৩ অভাৰত ৫.৬৭ ইকনমী ৰেটেৰে ১৭ ৰাণৰ বিনিময়ত এটা উইকেট দখল কৰি সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । অৱশ্যে কাইল জেমিছনে ২টা উইকেট দখল কৰিলেও ৩.২ অভাৰত ৪৫ ৰাণ খৰচ কৰে ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেকৰ্ড আৰু পৰিসংখ্যা
- অভিষেক শৰ্মাই ১৫টা বলত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । এইটো হৈছে তেওঁৰ দ্বিতীয় দ্ৰুততম অৰ্ধশতক । আনহাতে, ৩৪টা বলত শতক অৰ্জন কৰে । ১১৩ ৰাণৰ দুৰ্দান্ত ইনিংছটো অভিষেকে ১১টা বিশাল ছয় আৰু ৯টা চাৰিৰে সজায় ।
- ভাৰতৰ হৈ অভিষেক শৰ্মা আৰু বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ অপেনিং যুটিয়ে মাত্ৰ ৭.১ অভাৰত ১৩৩ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে । এইটো হৈছে ভাৰতৰ হৈ প্ৰথম উইকেটত সৰ্বাধিক ৰাণৰ যুটি ।
- আনহাতে, ১৯৯ ৰাণৰ বিশাল ৰাণ সংখ্যাৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ভাৰতে মাত্ৰ ১৩.২ অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হৈ ইতিহাসৰ অন্যতম দ্ৰুততম ৰাণ সংখ্যা অনুসৰণৰ ৰেকৰ্ড গঢ়ে ।
- ৫ খন মেচৰ শৃংখলাটোত ৩-০ ব্যৱধানৰ অপ্ৰতিৰোধ্য অগ্ৰগতিৰে শৃংখলা জয়ৰ লগে লগে নিউজীলেণ্ডৰ মাটিত ভাৰতৰ অপৰাজিত টি-২০ শৃংখলা জয়ৰ অভিলেখ অক্ষুণ্ণ থাকে ।
- অভিষেক শৰ্মাৰ ১১৩ ৰাণৰ শতকীয় ইনিংছটোৰে টি-২০ত ১১টা শতক অৰ্জন কৰে । আনহাতে, ইয়াৰ লগে লগে বিৰাট কোহলীৰ সৰ্বাধিক টি-২০ শতকৰ (১০) সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক টি-২০ শতক অৰ্জনৰ অভিলেখ গঢ়ে ।
- ইয়াৰ উপৰি টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচত চাৰিটা শতক অৰ্জন কৰি অভিষেকে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ সৈতে সৰ্বাধিক শতক অৰ্জনৰ ভাৰতীয় ৰেকৰ্ড গঢ়ে ।
টি-২০ মেচত সৰ্বাধিক শতক
- ক্ৰিছ গেইল (ৱেষ্ট ইণ্ডিজ) - ২২
- বাবৰ আজম (পাকিস্তান) - ১৩
- অভিষেক শৰ্মা (ভাৰত) - ১১
- কুইণ্টন ডিকক (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) - ১০
- বিৰাট কোহলী (ভাৰত) - ১০
টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয়ত সৰ্বাধিক শতক
- গ্লেন মেক্সৱেল (অষ্ট্ৰেলিয়া) - ৫
- ৰোহিত শৰ্মা (ভাৰত) - ৫
- ফিল ছল্ট (ইংলেণ্ড) - ৪
- সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (ভাৰত) - ৪
- অভিষেক শৰ্মা (ভাৰত) - ৪
পাৱাৰ প্লেত শতাধিক ৰাণৰ যুটি
- ১১৮/০ - ভাৰত-নিউজীলেণ্ড, ৱেলিংটন, ২০২৬
- ১১৬/০ - ৰোমানিয়া-ছাৰ্বিয়া, ছ'ফিয়া, ২০২১ (৫.৪ অভাৰ)
- ১১৩/১ - অষ্ট্ৰেলিয়া-স্কটলেণ্ড, এডিনবাৰ্গ, ২০২৪
- ১০৩/১ - জিম্বাব'ৱে-গাম্বিয়া, নাইৰোবি (আৰএছচি), ২০২৪
- ১০২/0 - দক্ষিণ আফ্ৰিকা-ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, চেঞ্চুৰিয়ান, ২০২৩
টি-২০ মেচত দ্ৰুততম দলীয় শতক
- ৫ অভাৰ - ভাৰত-নিউজীলেণ্ড, ৱেলিংটন, ২০২৬
- ৫.২ অভাৰ - ৰোমানিয়া-ছাৰ্বিয়া, ছ'ফিয়া, ২০২১
- ৫.৩ অভাৰ - দক্ষিণ আফ্ৰিকা-ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, চেঞ্চুৰিয়ান, ২০২৩
- ৫.৩ অভাৰ - অষ্ট্ৰেলিয়া-স্কটলেণ্ড, এডিনবাৰ্গ, ২০২৪
- ৫.৫ অভাৰ - জিম্বাব'ৱে-গাম্বিয়া, নাইৰোবি, ২০২৪
- ৫.৫ অভাৰ - ইংলেণ্ড-দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ট্ৰেফৰ্ড, ২০২৫
শৃংখলাৰ পৰৱৰ্তী তথা চতুৰ্থ টি-২০ মেচখন অহা ৩০ অক্টোবৰত অকলেণ্ডৰ ইডেন পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হ'ব ।