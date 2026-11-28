বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত ঋষভ পণ্টৰ সৰ্বাধিক ছয়ৰ ৰেকৰ্ড; দ্বিতীয় টেষ্টত সংকটত ভাৰত
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টেষ্টত ঋষভ পণ্টে বেটেৰে বিশেষ কোনো প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব নোৱাৰিলেও ৰেকৰ্ড বুকত তেওঁ নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰে ।
Published : November 28, 2026 at 2:38 PM IST
ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ (নিউজীলেণ্ড) : নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচৰ দ্বিতীয় দিনটোত ভাৰতীয় বেটিং ইউনিটে হতাশজনক প্ৰদৰ্শন কৰে । দ্বিতীয় দিনৰ খেল শেষ হোৱাৰ সময়ত ভাৰতে ৬ উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১১৬ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ভাৰতীয় বেটিং লাইনআপৰ শীৰ্ষ বেটাৰসকল ব্যৰ্থ হয় । অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতো ঋষভ পণ্টে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ঋষভ পণ্ট বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত (ডব্লিউটিচি) সৰ্বাধিক ছয় সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় । দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচত বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজত নমাৰ সময়ত বেন ষ্ট’কছৰ ৮৮টা ছয়ৰ ৰেকৰ্ড অতিক্ৰম কৰিবলৈ তেওঁক মাত্ৰ এটা ছয়ৰ প্ৰয়োজন আছিল ।
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
শনিবাৰে দ্বিতীয়দিনা জেকব ডাফীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ প্ৰথম ইনিংছৰ ২৫ অ'ভাৰৰ দ্বিতীয়টো বলৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে তেওঁ ছয় কোবায় । ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত ভাৰতীয় দলৰ হৈ ৪৪ সংখ্যক ডব্লিউটিচি মেচত অংশগ্ৰহণ কৰা পণ্টে এতিয়ালৈকে ৭৬ ইনিংছত ৮৯টা ছয় সংগ্ৰহ কৰিছে । আনহাতে, ইংলেণ্ডৰ অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে ইংৰাজ দলটোৰ হৈ ৬৪ খন ডব্লিউটিচি মেচত ১১৭টা ইনিংছত ৮৮টা ছয় কোবাইছে ।
আনহাতে, ডব্লিউটিচিত সৰ্বাধিক ছয় সংগ্ৰহ কৰা খেলুৱৈৰ তালিকাত ঋষভ পণ্ট আৰু বেন ষ্ট’কছৰ পিছতে আছে ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল আৰু যশস্বী জয়ছোৱাল । তেওঁলোকৰ নামত আছে ক্ৰমে ৫৬, ৪৮ আৰু ৪৫টা ছয় ।
ডব্লিউটিচিত সৰ্বাধিক ছয়
|খেলুৱৈ
|দল
|সময়
|মেচ
|ইনিংছ
|ৰাণ
|ছয়
|ঋষভ পণ্ট
|ভাৰত
|২০১৯-২০২৬
|৪৪*
|৭৬*
|৩০৯৭*
|৮৯*
|বেন ষ্ট'কছ
|ইংলেণ্ড
|২০১৯-২০২৬
|৬৪
|১১৭
|৩৮৫৭
|৮৮
|ৰোহিত শৰ্মা
|ভাৰত
|২০১৯-২০২৪
|৪০
|৬৯
|২৭১৬
|৫৬
|শুভমন গিল
|ভাৰত
|২০২০-২০২৬
|৪৪*
|৭৮
|৩০৩২
|৪৮
|যশস্বী জয়ছোৱাল
|ভাৰত
|২০২৩-২০২৬
|৩২*
|৫৮
|২৬৭৩
|৪৫
|হেৰী ব্ৰুক
|ইংলেণ্ড
|২০২২-২০২৬
|৩৭
|৬৪
|৩২১৪
|৪৪
|ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা
|ভাৰত
|২০১৯-২০২৬
|৫০
|৭৬
|২৬৭৫
|৪২
|ট্ৰেভিছ হেড
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|২০১৯-২০২৬
|৬২
|১০৬
|৪২০০
|৪০
ডব্লিউটিচিত পণ্টৰ সৰ্বাধিক ছয় ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩২টা । ইয়াৰ পিছত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ১৬টা । আনহাতে, বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধেও ১১টাকৈ ছয় সংগ্ৰহ কৰিছে । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ১০টা ছয় কোবাইছে ।
ঋষভ পণ্টৰ ডব্লিউটিচি ছয়
|সময়
|মেচ
|ইনিংছ
|ৰাণ
|শ্ৰেষ্ঠ স্ক'ৰ
|১০০
|৫০
|০
|৪
|৬
|২০২১-২০২৫
|১৩
|২২
|১০৯৮
|১৪৬
|৪
|৭
|০
|১২২
|৩২
|২০২০-২০২৬
|৮
|১৪
|৫১৫
|১২৮
|১
|৩
|১
|৫৩
|১৬
|২০২২-২০২৬
|৪
|৬
|৩৫৩
|৯৬
|০
|৪
|০
|৪১
|১১
|২০২২-২০২৪
|৪
|৭
|৩০৯
|১০৯
|১
|১
|০
|৩৪
|১১
|২০২০-২০২৫
|৮
|১৪
|৫২৯
|৯৭
|০
|৩
|০
|৫৪
|১০
|২০২১-২০২৫
|৫
|১০
|২৩৫
|১০০*
|১
|০
|১
|২১
|৮
|২০১৯-২০১৯
|২
|৩
|৫৮
|২৭
|০
|০
|০
|৬
সম্প্ৰতি টেষ্ট ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ছয় কোবোৱা বেটছমেনৰ তালিকাত পণ্ট দ্বিতীয় স্থানত আছে । তেওঁ ৫৪ খন টেষ্টত ৯২টা ইনিংছত ১০৯ ছয় সংগ্ৰহ কৰিছে । টেষ্ট ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ছয়ৰ অভিলেখ আছে বেন ষ্ট’কছৰ নামত । তেওঁ মুঠ ১২২ খন টেষ্টৰ ২২০ ইনিংছত ১৩৮টা ছয় সংগ্ৰহ কৰিছে ।
🚨 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 Rishabh Pant now has the Most Sixes in ICC World Test Championship history! 🔝 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UKbanSgUbN— BCCI (@BCCI) November 28, 2026
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰেড বল ক্ৰিকেটত ঋষভ পণ্টে ১৪টা ইনিংছত মুঠ ১৬টা ছয় কোবাইছে ।
ভাৰত-নিউজীলেণ্ড দ্বিতীয় টেষ্টৰ দ্বিতীয় দিনৰ স্ক'ৰ
ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ দ্বিতীয়দিনা ভাৰত তীব্ৰ সংকটত পৰিছে । মেচখনৰ দ্বিতীয় দিনটোতে আলহী দলটো বেকফুটলৈ গৈছে । আয়োজক দলৰ প্ৰথম ইনিংছত ৩৫৬ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত দ্বিতীয় দিনৰ খেলৰ শেষলৈকে ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ৬ উইকেটত মাত্ৰ ১১৬ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰে ।
প্ৰথম ইনিংছৰ ৰাণ সংখ্যাৰ পৰা ভাৰত এতিয়াও ২৪০ ৰাণত পিছপৰি আছে আৰু দলটোৰ সন্মুখত এতিয়া বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে । দিনটোৰ খেল শেষ হোৱাৰ সময়ত ধ্ৰুৱ জুৰেলে ৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ক্ৰীজত আছে । আনহাতে, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ ১০ ৰাণত আউট হোৱাৰ বাবে ক্ৰিজৰ আনটো মূৰৰ পৰা নতুন বেটছমেনে দেওবাৰে ইনিংছ আৰম্ভ কৰিব ।
ভাৰতৰ নিৰাশাজনক আৰম্ভণি
প্ৰথম ইনিংছত ভাৰতৰ আৰম্ভণি অতি দুৰ্বল আছিল । ইনিংছ আৰম্ভ কৰি দিনটোৰ প্ৰথম ছেছনত যশস্বী জয়ছোৱাল (০), দেৱদত্ত পাডিক্কাল (২১) আৰু অধিনায়ক শুভমান গিলৰ (১৭) উইকেট হেৰুৱালগা হয় । তাৰ পাছত দ্বিতীয় ছেছনত ঋষভ পণ্ট (২৩), কে এল ৰাহুল (২৫) আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰো (১০) আউট হয় । নিউজীলেণ্ডৰ হৈ কাইল জেমিছন আৰু জেকব ডাফীয়ে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে মেট হেনৰীয়ে এটা উইকেট দখল কৰে ।
🚨 Most sixes in the WTC history! Rishabh Pant- 89* sixes Ben stokes- 88 sixes Rohit Sharma- 56 sixes Shubman Gill- 48 sixes… See more https://t.co/Kk6Yb1iIx1— Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) November 28, 2026
প্ৰথম ইনিংছত নিউজীলেণ্ডৰ ৩৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ
ইয়াৰ পূৰ্বে দ্বিতীয় দিনৰ আৰম্ভণিতে নিউজীলেণ্ডে ৫ উইকেটত ২৪৬ ৰাণৰ পৰা প্ৰথম ইনিংছ খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে যদিও সমগ্ৰ দলটো ৩৫৬ ৰাণত অলআউট হয় । টম ব্লুণ্ডেলে ২১১টা বলত ৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি নিউজীলেণ্ডৰ সৰ্বাধিক স্ক’ৰ সংগ্ৰাহক হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ উপৰি গ্লেন ফিলিপছে (৩৬) প্ৰথমদিনাৰ স্ক’ৰত আৰু কোনো ৰাণ সংখ্যা যোগ কৰিব নোৱাৰিলে । আউট হোৱাৰ পূৰ্বে নাথান স্মিথ (২৬), জেমিছন (১৯) আৰু হেনৰীয়ে (১৯) দলৰ বাবে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়ায় ।
আনহাতে, ভাৰতীয় দলৰ হৈ সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় আকাশ দীপ । তেওঁ ৯৯ ৰাণৰ বিনিময়ত ৫টা উইকেট দখল কৰে । আনহাতে, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ আৰু অংশুল কমবোজে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । এটা উইকেট দখল কৰে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে দলটোৰ আটাইতকৈ অভিজ্ঞ বলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহেও এটাও উইকেট দখল কৰিব নোৱাৰিলে ।