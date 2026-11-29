ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ড : তৃতীয় দিনা নিউজীলেণ্ডৰ ২৪৩ ৰাণৰ অগ্ৰগতি
ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত শক্তিশালী স্থিতিত নিউজীলেণ্ড । ভাৰতক ২৪৬ ৰাণত অলআউট । তৃতীয় দিনা ৩ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ আয়োজক দলৰ ।
Published : November 29, 2026 at 4:01 PM IST
ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ (নিউজীলেণ্ড) : ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত দ্বিতীয় টেষ্ট চলি আছে । মেচখনত নিউজীলেণ্ড শক্তিশালী স্থিতিত আছে । তৃতীয় দিনা খেলৰ অন্তলৈকে আয়োজক দলটোৱে দ্বিতীয় ইনিংছত ৩ উইকেটত ১৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সামগ্ৰিক ২৪৩ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । ৰাচিন ৰবিন্দ্ৰ (৪৬) আৰু ডেৰিল মিচেল (৫) নটআউট হৈ আছে । দ্বিতীয় ইনিংছত নিউজীলেণ্ডে টম লেথাম (৮), ডেভন কনৱে (৫১) আৰু হেনৰী নিকোলছৰ (২২) উইকেট হেৰুৱাইছে । যশপ্ৰীত বুমৰাহে দুটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে এটা উইকেট দখল কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে নিউজীলেণ্ডৰ বলাৰসকলে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতক ২৪৬ ৰাণতে অলআউট কৰে । ইয়াৰ লগে লগে প্ৰথম ইনিংছত নিউজীলেণ্ডে ১১০ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ভাৰতৰ হৈ ধ্ৰুৱ জুৰেলে ১৭০ টা বলত ৮৮ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে । নিউজীলেণ্ডৰ হৈ কাইল জেমিছনে ৬৯ ৰাণ দি ৪ টা উইকেট দখল কৰে । আনহাতে হেনৰী, ডাফী আৰু স্মিথে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
Stumps on Day 3! Jasprit Bumrah and Washington Sundar with the wickets in the last session ☝️ Back tomorrow for the penultimate day of the series. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/YFd3nwaJeB— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
টেষ্টৰ তৃতীয় দিনা ভাৰতৰ সন্মুখত আন এক প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিয়ে । কিয়নো প্ৰথম ইনিংছত ৫ টা উইকেট দখল কৰা আকাশদ্বীপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ হয় । বেটিঙৰ সময়ত আকাশদ্বীপৰ হেলমেটত দুবাৰকৈ বলে আঘাত কৰিছিল । এনে পৰিস্থিতিত আকাশদ্বীপৰ স্থানত দলত প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে পৰিস্থিতিত নিউজীলেণ্ডৰ বাবে বাবে টেষ্টৰ চতুৰ্থ দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । যাৰ বাবে নিউজীলেণ্ডে ইনিংছ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে যিমান সম্ভৱ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিউজীলেণ্ডৰ বলাৰে ভাৰতক অলআউট কৰিবলৈ ৯০ তকৈ যাতে বেছি অভাৰ পাই আয়োজক দলটোৰ সেয়াও লক্ষ্য হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত ঋষভ পণ্টৰ সৰ্বাধিক ছয়ৰ ৰেকৰ্ড; দ্বিতীয় টেষ্টত সংকটত ভাৰত