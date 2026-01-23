IND vs NZ 2nd T20I : ভাৰতৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাস্ত নিউজিলেণ্ড
শুকুৰবাৰে ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত পাঁচখন খেলৰ শৃংখলাৰ দ্বিতীয় টি-২০ আইত প্ৰথম বেটিং কৰাৰ সময়তে নিউজিলেণ্ডে ২০৮/৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Published : January 23, 2026 at 11:39 PM IST
ৰায়পুৰ (ছত্তীশগড়): ভাৰতৰ হাতত পৰা হ'ল নিউজিলেণ্ড । ভাৰতে ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ২০০ প্লাছ ৰাণ কৰে । ভাৰতীয় ক্ৰীকেটাৰ ঈশান আৰু সূৰ্য মেচখনৰ নায়ক হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতীয় অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাছনি কৰে । প্ৰথমে বেটিং কৰি নিউজিলেণ্ডে ২০ অভাৰত ৬টা উইকেট হেৰুৱাই ২০৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এই মেচত জয়ী হ’বলৈ ভাৰতে ২০৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি শৃংখলাত ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
২০৯ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতে দুৰ্বল আৰম্ভণি কৰে, মাত্ৰ ৬ ৰাণত দুয়োটা অ’পেনাৰ হেৰুৱায় । ইয়াৰ পিছতে ঈশান কিষাণ আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে উজ্জ্বল ইনিংছ খেলি দলটোক অভিলেখ সৃষ্টি কৰে ।
ঈশানে ৩২টা বলত ৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ১১টা চাৰি আৰু ৪টা ছয় । সূৰ্যই ৩৭টা বলত অপৰাজিত ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৯টা চাৰি আৰু ৪টা ছয় কৰে । লগতে তেওঁলোকৰ সৈতে থকা শিৱম ডুবে ১৮টা বলত ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে ।
নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰসকলৰ আৰম্ভণি বেয়া আছিল, বিশেষকৈ জেক ফ’লকেছে নিজৰ তিনিটা অভাৰত গড়ে ২২ ৰাণত ৬৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । উৎকৃষ্ট বেটিঙৰ বাবে ঈশান কিষাণক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।
নিউজিলেণ্ডৰ দুয়োজন অ’পেনাৰেই দ্ৰুত আৰম্ভণি কৰি পাৱাৰ প্লে’ৰ শেষত ২ উইকেটত ৬৪ ৰাণলৈ বৃদ্ধি কৰে । কনৱেই ১৩টা বলত ২৪ ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে ছেইফাৰ্টে যোৱাৰ পূৰ্বে ৯টা বলত ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পাছত ৰাচিন ৰবিন্দ্ৰ আৰু অধিনায়ক মিচেল ছাণ্টনাৰে উজ্জ্বল ইনিংছ খেলি নিজৰ দলটোক ২০০ ৰাণ অতিক্ৰম কৰে । ৰাচিনে ২৬টা বলত ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ছান্টনাৰে ২৭ বলত কুইকফায়াৰ ৪৭ ৰাণ কৰে ।
প্ৰথমখন খেলত পঞ্চাশ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ফিলিপছে ১৩টা বলত ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজ ডেৰিল মিচেলক ১১টা বলত ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ।
ভাৰতীয় বলাৰসকলৰ ভিতৰত আৰ্শদীপ সিঙে নিজৰ চাৰি অভাৰত ৫৩ ৰাণ দি সৰ্বাধিক ব্যয়বহুল বুলি প্ৰমাণিত হয় । সৰ্বাধিক সফল বলাৰ কুলদীপ যাদৱে ৪ অভাৰত ৩৫ ৰাণত ২টা উইকেট দখল কৰে । হাৰ্দিক, ৰাণা, বৰুণ আৰু ডুবেই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
