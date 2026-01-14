ETV Bharat / sports

দ্বিতীয় এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডৰ সন্মুখত ২৮৫ ৰাণৰ টাৰ্গেট ভাৰতৰ

ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কে এল ৰাহুলে ১১৭ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলে ।

দ্বিতীয় এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডৰ সন্মুখত ২৮৫ ৰাণৰ টাৰ্গেট ভাৰতৰ
হায়দৰাবাদ: ৰাজকোটৰ নিৰঞ্জন শ্বাহ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডে টছত জয়ী হৈ বলিং কৰে । ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডক জয়ী হ'বলৈ ২৮৫ ৰাণৰ প্ৰয়োজন ।

ইফালে টছৰ সময়ত ভাৰতৰ অধিনায়ক শুভমান গিলে কয় যে আয়োজক দলটোৱে টছত জয়ী হ'লে প্ৰথমে বেটিং কৰাৰে সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন । আনহাতে দুয়োটা দলৰে খেল একাদশত পৰিৱৰ্তন আছে । প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ সময়লৈ ২৫ অভাৰত নিউজীলেণ্ড দুটা উইকেট হেৰুৱাই ১১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

কে এল ৰাহুলৰ বীৰত্বৰ বাবেই ভাৰতে এটা সন্মানজনক স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সোঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে ১১ টা বাউণ্ডেৰী আৰু এটা ছিক্সাৰৰ সৈতে ৯২ টা বলত ১১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতে ১৯১ ৰাণত ৫ টা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰাম কৰি আছিল যদিও ৰাহুলৰ ইনিংছে ৭ টা উইকেটত ২৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । শুভমন গিলেও ৫৩ টা বলত ৫৬ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । নিউজীলেণ্ডৰ হৈ ক্রিষ্টিয়ান ক্লাৰ্কে ৩ টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

দলত পৰিৱৰ্তন

ভাৰতৰ হৈ শৃংখলাৰ পৰা বাহিৰ হোৱা ৱাশ্বিংটন সুন্দৰৰ স্থানত একাদশত আছে নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী । উল্লেখ্য যে শৃংখলাৰ প্ৰথম খেলত চাইড ষ্ট্ৰেইনৰ বাবে সুন্দৰ খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগা হৈছিল । ইফালে আলহী দলটোৱেও জেডেন লেনক্সক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যিয়ে এদিনীয়াত অভিষেক কৰিছে । তেওঁ আদিত্য অশোকৰ সলনি দলত স্থান লাভ কৰিছে ।

ভাৰতৰ প্লেয়িং একাদশ

ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল(অধিনায়ক), বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়স আয়াৰ, কে এল ৰাহুল(উইকেটকীপাৰ), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ, মহম্মদ ছিৰাজ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।

নিউজীলেণ্ড

ডেভন কনৱে, হেনৰী নিকোলছ, উইল ইয়ং, ডেৰিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপছ, মিচেল হে(উইকেটকীপাৰ), মাইকেল ব্ৰেচৱেল(অধিনায়ক), জাকাৰী ফল্কছ, জেডেন লেনক্স, ক্রিষ্টিয়ান ক্লাৰ্ক আৰু কাইল জেমিছন ।

