টি-২০ মেচত ভাৰতে ৰচিলে এক ঈৰ্ষণীয় ইতিহাস

টি-২০ মেচত ভাৰতে ৰচিলে এক ঈৰ্ষণীয় ইতিহাস
টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি ৪৪ বাৰ ২ শতাধিক ৰাণৰ ইতিহাস ৰচে টীম ইণ্ডিয়াই ।
Published : January 22, 2026 at 3:58 PM IST
নাগপুৰ : নাগপুৰৰ বিদৰ্ভ ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলিত টি-২০ মেচৰ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ভাৰতে ২৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এক ইতিহাস ৰচে । টি-২০ অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ভাৰতীয় দলটোৱে ৪৪ বাৰ ২০০ বা ততোধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । যিটো হৈছে এক বিশ্ব ৰেকৰ্ড । আনহাতে, এই মেচকেইখনৰ ভিতৰত ভাৰতে মাত্ৰ ৫ খন মেচত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৩৭ বাৰ জয়লাভ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক স্ক'ৰ হৈছে ২০২৪ চনত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ৬ উইকেটত ২৯৭ ৰাণ । আনহাতে, আটাইতকৈ সফল লক্ষ্য অনুসৰণ হৈছে ২১১ ৰাণ ।
কোন দলৰ বিৰুদ্ধে কিমানবাৰ ২০০ ৰাণ সংগ্ৰহ
ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটটোত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক আঠবাৰ ২০০তকৈ অধিক স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে সাতবাৰ, শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ছবাৰ, ইংলেণ্ড আৰু নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৫ বাৰকৈ, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, আয়াৰলেণ্ড আৰু আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৩ বাৰকৈ, বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে দুবাৰ আৰু জিম্বাব'ৱে আৰু নেপালৰ বিৰুদ্ধে এবাৰকৈ ২০০ বা ততোধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
সৰ্বাধিকবাৰ দুই শতাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ
ভাৰতৰ ৪৪ বাৰ ২০০ বা ততোধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাটো টি-২০ ক্ৰিকেট ইতিহাসত সৰ্বাধিক । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ ঘৰুৱা দল ছমাৰছেটৰ এই সংখ্যাক অতিক্ৰম কৰে । ছমাৰছেটে এই ফৰ্মেটত ৪০ বাৰ দুই শতাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । আনহাতে, আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচতো এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত সকলোতকৈ আগত আছে । দ্বিতীয় স্থানত থকা দক্ষিণ আফ্ৰিকাই এতিয়ালৈকে ২৭ বাৰ এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে ।
টি-২০ ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ২০০+ স্ক'ৰ
ভাৰত : ৪৪ বাৰ
দক্ষিণ আফ্ৰিকা : ২৭ বাৰ
অষ্ট্ৰেলিয়া : ২৫ বাৰ
নিউজীলেণ্ড : ২৫ বাৰ
ইংলেণ্ড : ২৫ বাৰ
ৱেষ্ট ইণ্ডিজ : ২৪ বাৰ
পাকিস্তান : ১৬ বাৰ
শ্ৰীলংকা : ১৩ বাৰ
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় সৰ্বাধিক স্ক'ৰ
ইয়াৰ উপৰি ভাৰতীয় দলটোৱে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় সৰ্বাধিক টি-২০ স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ মেচত সৰ্বাধিক স্ক'ৰ আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নামত । ২০১৮ চনত অকলেণ্ডত অষ্ট্ৰেলিয়াই ৫ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৪৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত থকা ইংলেণ্ডে ২০১৯ চনত নেপিয়াৰত ৩ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক টি-২০ স্ক'ৰ
২৪৫/৫ অষ্ট্ৰেলিয়া, অকলেণ্ড ২০১৮
২৪১/৩ ইংলেণ্ড, নেপিয়াৰ ২০১৯
২৩৮/৭ ভাৰত, নাগপুৰ*
২৩৬/৪ ইংলেণ্ড, ক্লাইষ্টচাৰ্চ ২০২৫
প্ৰথম টি-২০ মেচত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত নিউজীলেণ্ড
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলিত ৫ খন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ নাগপুৰত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন মেচত ভাৰতে টছত পৰাস্ত হৈ প্ৰথমে বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে । প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে ৭ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াত সৰ্বাধিক বৰঙনি আহে অভিষেক শৰ্মাৰ বেটৰ পৰা । অভিষেক শৰ্মাই মাৰমুখী বেটিঙেৰে দলৰ হৈ সৰ্বাধিক ৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
প্ৰত্যুত্তৰত নিউজীলেণ্ডে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৯০ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ৪৮ ৰাণত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে । শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ ২৩ জানুৱাৰীত ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।