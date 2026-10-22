ভাৰত-নিউজীলেণ্ড শৃংখলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছ'নিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ
ক্ৰিকেটৰ ডিআৰএছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ । কি এই ছ'নিক প্ৰযুক্তি জানো আহক ।
Published : October 22, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 2:50 PM IST
ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত ৫ খনীয়া টি-২০ শৃংখলা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ । ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা খেলখন আৰম্ভ হৈছে ।
বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ বাবে এই শৃংখলা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই শৃংখলাত নতুন ৰিভিউ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই শৃংখলাৰ সময়ত ডিচিছন ৰিভিউ চিষ্টেম (ডিআৰএছ)ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে "ছ'নিক" নামৰ এক নতুন প্ৰযুক্তি । শৃংখলাৰ আয়োজক নিউজীলেণ্ড ক্ৰিকেট ব'ৰ্ড আৰু ছ'নিক প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰা কোম্পানী ভাৰ্চুৱেল আইয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
12 matches. 3 formats. The biggest cricket tour in a generation. It all starts tonight. 🇳🇿🇮🇳 https://t.co/H6zyeOpsnH— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 22, 2026
ছ'নিক প্ৰযুক্তি কি ?
ছ'নিক হৈছে ডিচিছন ৰিভিউ চিষ্টেম (ডিআৰএছ)ৰ অধীনত থাৰ্ড আম্পায়াৰক সহায় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা অডিঅ'-বিশ্লেষণ প্ৰযুক্তি । এই প্ৰযুক্তিটো নিউজীলেণ্ডৰ 'ভাৰ্চুৱেল আই' কোম্পানীয়ে উদ্ভাৱন কৰিছে ।
এই প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ কাম কৰে ?
বলটোৱে বেটৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে নে নাই সেইটো নিৰ্ণয় কৰাত ছ'নিক প্ৰযুক্তিয়ে সহায় কৰে । ষ্টাম্পৰ ওচৰত থকা মাইক্ৰ'ফোনত ধৰা পৰা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি অডিঅ' বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে এই কথা নিৰ্ণয় কৰা হয় । এই অডিঅ' বিশ্লেষণ কৰি থাৰ্ড আম্পায়াৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে যে বলটোৱে বেটত স্পৰ্শ কৰিছে নে নাই ।
এই প্ৰযুক্তিক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে নে ?
মন কৰিবলগীয়া যে এই প্ৰযুক্তি আইচিচি আৰু বিচিচিআইয়ে বিস্তৃত পৰীক্ষা, বৈধকৰণ আৰু স্বতন্ত্ৰ মূল্যায়নৰ পিছত অনুমোদন জনাইছে । আইচিচিয়ে ইতিমধ্যে ২০০৮ চনৰ পৰাই এই প্ৰযুক্তিটোক 'বল-ট্ৰেকিঙ'ৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল ।
ভাৰতীয় দলৰ নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণ
ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজৰ শৃংখলাত এই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিআৰএছ পদ্ধতিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । টি-২০ শৃংখলাৰ পিছত দুয়োটা দলে ৫ খন এদিনীয়া আৰু দুখন টেষ্ট মেচ খেলিব । নিউজীলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ এয়া আটাইতকৈ দীঘলীয়া ঘৰুৱা শৃংখলা । য'ত মুঠ ১২ খন মেচ খেলা হ'ব ।
ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ড (টি-২০ শৃংখলা)
- প্ৰথম টি-২০ : ২২ অক্টোবৰ (ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ)
- দ্বিতীয় টি-২০ : ২৪ অক্টোবৰ (ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ)
- তৃতীয় টি-২০ : ২৭ অক্টোবৰ (ৱেলিংটন)
- চতুৰ্থ টি-২০ : ৩০ অক্টোবৰ (অ'কলেণ্ড)
- পঞ্চম টি-২০ : ১ নৱেম্বৰ (হেমিল্টন)
লগতে পঢ়ক :
ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ টি-২০ শৃংখলা ক’ত, কেনেকৈ বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব ?