নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ প্ৰথম মেচতে ভাৰতে ৰচিলে ইতিহাস
টি-২০ ইতিহাসত সৰ্বাধিক ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিলে ভাৰতে । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টি-২০ মেচত ৪ উইকেটত জয়ী ভাৰত ।
Published : October 22, 2026 at 6:05 PM IST
গুৱাহাটী : নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৫ খনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচতে ভাৰতে ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে । দেশখনৰ ক্ৰাইষ্টচাৰ্চত অনুষ্ঠিত মেচখনত ভাৰতে ৪ উইকেটত ঘৰুৱা দলটোক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতে টি-২০ ইতিহাসত সৰ্বাধিক ৰাণ সফলতাৰে চেজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
একেদৰে নিউজীলেণ্ডৰ বাবে এই আন এক কাৰণত হতাশাজনক মেচ আছিল । কাৰণ টি-২০ত দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২২৬ ৰাণৰ এক বৃহৎ স্ক'ৰ এটা দলৰ সন্মুখত ৰাখিছিল । কিন্তু কিৱি বাহিনীয়ে সেই স্ক'ৰ ডিফিট কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
𝙒𝙃𝘼𝙏. 𝘼. 𝘾𝙃𝘼𝙎𝙀 🤩 Naman Dhir, take a bow 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/3VcfLDwPQJ— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
উল্লেখ্য যে মেচখনত টছত জয়ী হৈ ভাৰতৰ অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে প্ৰথম বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । নিউজীলেণ্ডে প্ৰথমে বেটিং কৰি আক্ৰমণাত্মক ৰূপ দেখুৱাইছিল । দলটোৰ হৈ গ্লেন ফিলিপছে সৰ্বাধিক ৮২ ৰাণৰ এক বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে । একেদৰে ফিন এলেনে ৪৫ ৰাণ আৰু বেভন জেকবেও ৩১ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে । যাৰ ফলত দলটোৱে ২০ অভাৰত ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই ২২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইফালে খেলখনত ভাৰতৰ বলিং ইউনিট প্ৰায় বিফল হোৱা দেখা গ'ল । মায়ংক যাদৱ, অৰ্শ্বদ্বীপ সিং আৰু অক্সৰ পেটেলে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
A flying start that made the chase possible 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND | @IamSanjuSamson https://t.co/qBU50RVhrY— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
২২৬ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ ভাৰতীয় অপেনিং যুটি সঞ্জু ছেমছন আৰু অভিষেক শৰ্মা খেলপথাৰত নামে । দুয়োগৰাকী অপেনাৰে স্বাভাৱিক খেল আৰম্ভ কৰে যদিও অভিষেক শৰ্মাই বৃহৎ স্ক'ৰ কৰাত বিফল হয় । অৱশ্যে সঞ্জু ছেমছনে থমকি নৰ'ল আৰু ৩৩ টা বলত ৬৭ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলি আউট হয় ।
খেলখনৰ পিছৰ ফালে নমন ধীৰ আৰু অধিনায়ক আয়াৰে দলটোক বিজয়ৰ দিশে লৈ যায় । আয়াৰে ২৮ বলত ৪২ ৰাণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নমন ধীৰে মাত্ৰ ১৫ টা বলত ৪২ ৰাণৰ (নটআউট) বিজয়ী ইনিংছ খেলে ।
4️⃣2️⃣* Runs 1️⃣5️⃣ Balls 2️⃣8️⃣0️⃣ Strike Rate 5️⃣ Fours & 2️⃣ Sixes How good was that match-winning finish from Naman Dhir? 👇 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/4PgLm8Rbim— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
ছেমছনক খেলখনত প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় যদিও নমন ধীৰৰ বিজয়ী ইনিংছ যথেষ্ট প্ৰশংসনীয় হিচাপে দেখা গৈছে । এই বিজয়ৰ লগে লগে ভাৰতে শৃংখলাত ১-০ৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে । ভাৰতৰ লক্ষ্য হৈছে নিউজীলেণ্ডৰ ভূমিতে ঘৰুৱা দলটোক টি-২০ শৃংখলাত পৰাস্ত কৰা ।
অৱশ্যে পৰৱৰ্তী ৪ খন মেচত দেখা যাব ভাৰতে এই বিজয়ৰ ধাৰা অটুট ৰাখিব পাৰিব নে নোৱাৰে । অহা ২৪ অক্টোবৰত একেখন খেলপথাৰতে দুয়োটা দল দ্বিতীয় টি-২০ৰ বাবে পুনৰ মুখামুখি হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰত-নিউজীলেণ্ড শৃংখলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছ'নিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ