প্ৰথম এদিনীয়াত ভাৰতৰ সন্মুখত ৩০১ ৰাণ টাৰ্গেট নিউজীলেণ্ডৰ

প্ৰথমে বেটিং কৰি নিউজীলেণ্ডে ৩০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ৩ গৰাকী বেটছমেনে অৰ্ধশতক কৰে ।

IND vs NZ ODI
প্ৰথম এদিনীয়াত ভাৰতৰ সন্মুখত ৩০১ ৰাণ টাৰ্গেট নিউজীলেণ্ডৰ (IANS)
Published : January 11, 2026 at 7:21 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত তিনিখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল বডোদৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে । ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বলিং কৰিছে । প্ৰথমে বেটিং কৰি নিউজীলেণ্ডে ৫০ অভাৰ খেলি ৮ উইকেটত ৩০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ ফলত ভাৰতে প্ৰথমখন এদিনীয়া জয়ৰ বাবে ৩০১ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিব লাগিব । প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ সময়লৈ ১৫ অভাৰত এটা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে ৯২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । অপেনিং কৰি ৰোহিত শৰ্মাই ২৯ বলত ২৬ ৰাণ কৰি আউট হয় । ক্ৰিজত থাকি শুভমন গিলে ২২ ৰাণ আৰু বিৰাট কোহলীয়ে ৩৪ ৰাণ কৰি নটআউট হৈ আছে ।

নিউজীলেণ্ডৰ হৈ ৩ গৰাকী বেটছমেনে আকৰ্ষণীয় অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । য'ত ডেৰিল মিচেলে ৭১ টা বলত ৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ডেভন কনৱেইও ৬৭ টা বলত ৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু হেনৰী নিকোলছে ৬৯ টা বলত ৬২ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । ভাৰতৰ হৈ হৰ্ষিত ৰাণা, মহম্মদ চিৰাজ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে কুলদীপ যাদৱে এটা উইকেট দখল কৰে ।

লক্ষণীয় যে ২০২৬ চনৰ এইখন দুয়োটা দলৰ প্ৰথম মেচ । তদুপৰি আই চি চিৰ এদিনীয়া ৰেংকিঙত ভাৰত এক নম্বৰ দল আৰু নিউজীলেণ্ড দ্বিতীয় স্থানত আছে । গতিকে দুয়োটা দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দুয়োটা দলেই এক আকৰ্ষণীয় জয়ৰ সৈতে বছৰটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিব ।

এদিনীয়াত দুয়োটা দলৰ মাজৰ প্ৰদৰ্শন

এই খেলখনৰ পূৰ্বে ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডে ১২০ বাৰ এদিনীয়া মেচত মুখামুখি হৈছে । ইয়াৰে ৬২ খন মেচত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডে ৫০ খনত জয়লাভ কৰিছে । এখন মেচ ড্ৰ' হৈছিল আৰু ৭খন মেচৰ কোনো ফলাফল ওলোৱা নাছিল ।

আজিৰ খেলখনত টছত ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে কয়, "আমি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত আমাৰ বাবে কোনটোৱে সৰ্বোত্তম কাম কৰে সেয়া চাবলৈ দলত বিভিন্ন যুটিৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । বিশেষকৈ আমি যেতিয়া ভাৰতত খেলো । দেখাত উইকেট ভাল যেন লাগে । মই ভাবো দ্বিতীয় ইনিংছত নতুন বলৰ সৈতে বেটিং কৰাটো অলপ সহজ হ'ব আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ।"

ইফালে নিউজীলেণ্ডৰ অধিনায়ক মাইকেল ব্ৰেচৱেলে কয়, "আমিও প্ৰথমে বলিং কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ পাই সুখী । আমি বতৰৰ লগত অভ্যস্ত হৈছোঁ আৰু কিছুমান বেছি সময়ৰ নেটৰ অনুশীলন পালোঁ । আমাৰ বাবে এইটো এক বৃহৎ শৃংখলা; আমি প্ৰতিবাৰেই নিউজীলেণ্ডৰ হৈ খেলিলে এক গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ । আমি ভাৰতত বিশ্বকাপ খেলিবলৈ ওলাইছো, গতিকে এই মেচখন আমাৰ বাবে এক ডাঙৰ সুযোগ । দলটোত নতুন মুখ আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা থকাও আছে ।"

দুয়োটা দলৰ প্লেয়িং-১১

নিউজীলেণ্ডৰ প্লেয়িং ১১ : ডেভন কনৱে, হেনৰী নিকোলছ, উইল ইয়ং, ডেৰিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপছ, মিচেল হে (উইকেটকীপাৰ), মাইকেল ব্ৰেচৱেল (অধিনায়ক), জাকাৰী ফ'ল্কছ, ক্রিষ্টিয়ান ক্লাৰ্ক, কাইল জেমিছন, আদিত্য অশোক

ভাৰতৰ প্লেয়িং-১১ : ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল (অধিনায়ক), বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়স আয়াৰ, কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ, মহম্মদ চিৰাজ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।

