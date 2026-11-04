প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচত ভাৰতৰ সহজ জয়, পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত নিউজিলেণ্ড

প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচত ভাৰতৰ সহজ জয়, পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত নিউজিলেণ্ড
কোহলীৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ সহায়ত ভাৰতে প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচত নিউজিলেণ্ডক পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷
Published : November 4, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ বুধবাৰে অকলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হয় ৷ টচত জিকি ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ কিন্তু ভাৰতীয় দলৰ উন্নত বলিং প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৪০.২ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ড মাত্ৰ ১৮৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
ভাতৰ হৈ অর্শদীপ সিঙে ১০ অভাৰত ৭০ ৰাণ খৰচ কৰি ৪ টা উইকেট দখল কৰে ৷ লগতে আনছুল কাম্বুজে ২২ ৰাণ খৰচ কৰি ২ উইকেট আৰু গুৰনুৰ ব্ৰাৰাই ৩ টা উইকেট লাভ কৰে ৷ ইফালে নিউজিলেণ্ডৰ হৈ টিম ছেইফেৰটে সৰ্বাধিক ৩৮ ৰাণ, গ্লেন ফিলিপছে ৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
https://t.co/8dgK5cNpWC— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
আনহাতে, দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বৰষুণ হয় ৷ যাৰ বাবে ফিল্ড আম্পায়াৰে ডাক লুইছ পদ্ধতিৰ(ডিএলএছ)সহায় লয় ৷ ডিএলএছ পদ্ধতিৰ ফলত ৩২ অভাৰত নিউজিলেণ্ডে ভাৰতক জয়ৰ বাবে ১৪৩ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে ৷ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভণিতে যদিও ভাৰত অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ উইকেট পতন হৈছিল, কিন্তু বিৰাট কোহলী আৰু শুভমন গিলৰ যুটিয়ে এক প্ৰকাৰ নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰ সন্মুখত মাৰাত্মক হৈ পৰিছিল ৷
100-run partnership comes up between Captain @ShubmanGill & @imVkohli 🙌🙌 Live - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/ZXvPchHM8b— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
যাৰ বাবে নিউজিলেণ্ড বান্ধি দিয়া লক্ষ্যত সহজে উপনীত হয় ভাৰতে ৷ মাত্ৰ ২২.৪ অভাৰত পাঁচটা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে ১৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ বিৰাট কোহলীয়ে সৰ্বাধিক ৫১ টা বলত ৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ নিউজিলেণ্ডৰ হৈ জেকব ডফিয়ে ৪৯ ৰাণ খৰচ কৰি তিনিটা উইকেট দখল কৰে ৷ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত জয়ৰ পাছতে পাঁচখনীয়া শৃংখলাত ভাৰতে ১-০ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷