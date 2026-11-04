ETV Bharat / sports

প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচত ভাৰতৰ সহজ জয়, পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত নিউজিলেণ্ড

কোহলীৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ সহায়ত ভাৰতে প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচত নিউজিলেণ্ডক পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷

IND vs NZ 1st ODI
নিউজিলেণ্ডৰ পতনৰ সময়ত ভাৰতীয় খেলুৱৈ আনন্দৰ মুহূৰ্ত (Indian Cricket Team FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ বুধবাৰে অকলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হয় ৷ টচত জিকি ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ কিন্তু ভাৰতীয় দলৰ উন্নত বলিং প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৪০.২ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ড মাত্ৰ ১৮৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

ভাতৰ হৈ অর্শদীপ সিঙে ১০ অভাৰত ৭০ ৰাণ খৰচ কৰি ৪ টা উইকেট দখল কৰে ৷ লগতে আনছুল কাম্বুজে ২২ ৰাণ খৰচ কৰি ২ উইকেট আৰু গুৰনুৰ ব্ৰাৰাই ৩ টা উইকেট লাভ কৰে ৷ ইফালে নিউজিলেণ্ডৰ হৈ টিম ছেইফেৰটে সৰ্বাধিক ৩৮ ৰাণ, গ্লেন ফিলিপছে ৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

আনহাতে, দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বৰষুণ হয় ৷ যাৰ বাবে ফিল্ড আম্পায়াৰে ডাক লুইছ পদ্ধতিৰ(ডিএলএছ)সহায় লয় ৷ ডিএলএছ পদ্ধতিৰ ফলত ৩২ অভাৰত নিউজিলেণ্ডে ভাৰতক জয়ৰ বাবে ১৪৩ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে ৷ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভণিতে যদিও ভাৰত অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ উইকেট পতন হৈছিল, কিন্তু বিৰাট কোহলী আৰু শুভমন গিলৰ যুটিয়ে এক প্ৰকাৰ নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰ সন্মুখত মাৰাত্মক হৈ পৰিছিল ৷

যাৰ বাবে নিউজিলেণ্ড বান্ধি দিয়া লক্ষ্যত সহজে উপনীত হয় ভাৰতে ৷ মাত্ৰ ২২.৪ অভাৰত পাঁচটা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে ১৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ বিৰাট কোহলীয়ে সৰ্বাধিক ৫১ টা বলত ৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ নিউজিলেণ্ডৰ হৈ জেকব ডফিয়ে ৪৯ ৰাণ খৰচ কৰি তিনিটা উইকেট দখল কৰে ৷ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত জয়ৰ পাছতে পাঁচখনীয়া শৃংখলাত ভাৰতে ১-০ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: বিৰাট কোহলীৰ আন এক অভিলেখ, ১৩ হাজাৰ ৰাণ সম্পূৰ্ণ

TAGGED:

নিউজিলেণ্ডক পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত
এদিনীয়াত ভাৰতৰ সহজ জয়
ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ এদিনীয়া মেচ
বিৰাট কোহলীৰ ৰেকৰ্ড
IND VS NZ 1ST ODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.