নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে লীগৰ অন্তিম মেচত ভাৰত; টছত জিকি প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত, সুন্দৰৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন
এই মেচখনৰ বাবে ভাৰতে দুটা সালসলনি কৰিছে, কুলদীপ যাদৱ আৰু অক্ষৰ পেটেলৰ ঠাইত আৰ্শদীপ সিং আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক দলত স্থান দিয়া হৈছে ।
Published : February 18, 2026 at 7:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে লীগৰ অন্তিমখন মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভাৰতীয় দলটো । টছত জয়ী হৈ ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় । ইতিমধ্যে ভাৰতে তিনিখন মেচত জয়লাভ কৰি ছুপাৰ ৮ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । ইফালে টি-২০ বিশ্বকাপৰ যাত্ৰা সামৰণি পৰিছে নেদাৰলেণ্ডৰ । তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতাখনত একমাত্ৰ নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছিল ।
ভাৰতীয় দলটোৱে আজি খেলখনৰ বাবে দলটোত দুটা পৰিৱৰ্তন কৰিছে । কুলদীপ যাদৱৰ ঠাইত পুনৰ দললৈ ঘূৰি আহিছে আৰ্শদীপ সিং । ইফালে অক্ষৰ পেটেলক জিৰণি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁৰ ঠাইত ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক সুযোগ দিয়া হৈছে । এয়া সুন্দৰৰ বিশ্বকাপ অভিষেক ।
ভাৰতৰ প্লেইং ১১ : অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), তিলক বাৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰিংকু সিং, শিৱম ডুবে, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, আৰ্শদীপ সিং, যশপ্ৰিত বুমৰা, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী ।
নেদাৰলেণ্ডৰ প্লেইং ১১ : মাইকেল লেভিট, মেক্স অ’ডাউড, বাছ ডি লিড, কলিন একাৰমেন, স্কট এডৱাৰ্ডছ (অধিনায়ক আৰু উইকেটকীপাৰ), জেক লায়ন-কেচেট, লগান ভান বিক, নোয়া ক্ৰ’ছ, আৰিয়ান ডাট, ৰ’লফ ভান ডেৰ মেৰৱে, কাইল ক্লেইন ।