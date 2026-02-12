আজি নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নামিবনে অভিষেক শৰ্মা, জনালে সতীৰ্থ তিলকে

আজি নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নামিবনে অভিষেক শৰ্মা, জনালে সতীৰ্থ তিলকে
ভাৰতীয় দলটোৱে আজি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন খেল খেলিব ।
Published : February 12, 2026 at 12:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিষেক শৰ্মাক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ডিচচাৰ্জ দিয়া হৈছে আৰু অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া খেলখনত তেওঁ অংশগ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত মেচৰ দিনাই লোৱা হ’ব ৷ ভাৰতৰ বেটছমেন তথা অভিষেক শৰ্মাৰ সতীৰ্থ তিলক বাৰ্মাই সদৰী কৰে এই উল্লেখ্য ৷ পেটৰ সংক্ৰমণৰ বাবে সোমবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অভিষেক শৰ্মাক ৷
বুধবাৰে মেচৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত তিলকে কয়, "আমি যেতিয়া দিল্লী পালোঁ, তেতিয়া তেওঁ (অভিষেক) চেকআপৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল ৷ মই ভাবো আজি তেওঁক ডিচচাৰ্জ কৰা হয় আৰু তেওঁ এতিয়া ভাল ৷ খেলৰ বাবে আমাৰ আগত আৰু এটা দিন আছে ৷ আশাকৰোঁ, কাইলৈৰ ভিতৰত আমি গম পাম যে তেওঁৰ কেনে অনুভৱ হৈছে আৰু আমি সেই অনুসৰি আগবাঢ়িম ৷"
তিলকে লগতে কয় যে বেগী বলাৰ জছপ্ৰিত বুমৰাহ সম্পূৰ্ণ ঠিকেই আছে আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ খেলখনত তেওঁৰ অংশগ্ৰহণ দল পৰিচালনাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ তেওঁ কয়, "তেওঁ (বুমৰা) এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু ভাল কাম কৰি আছে ৷ মই কোৱাৰ দৰে আমাৰ হাতত আৰু এটা দিন আছে ৷ আশাকৰোঁ, তেওঁ পুনৰ দললৈ আহিব ৷ যদি তেওঁ ভাল কাম কৰে তেন্তে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব ৷ মই ভাবো কাইলৈ দ্বিতীয়খন খেলৰ বাবে তেওঁ ঘূৰি আহিব ৷"
বাৰ্মাই আৰু কয় যে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ বাবে দলটো উৎসাহিত আৰু সাজু । তেওঁ কয়, "সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি খেলিবলৈ অতিশয় উৎসাহিত । আমি মাত্ৰ কালিহে গম পালোঁ যে মেচখন হ'ব । আমি খেলিবলৈ সাজু ৷
টীম ইণ্ডিয়াত যোগদান ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ
বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন খেলৰ পূৰ্বে দলটোত যোগদান কৰে অলৰাউণ্ডাৰ ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে ৷ প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ সময়ত সুন্দৰে শেষবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতামূলক মেচ খেলিছিল ৷ বাদোদৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন এদিনীয়াত বলিং কৰাৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা অল ৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে বাকী ছিৰিজ আৰু তাৰ পিছৰ পাঁচখন টি-২০ত খেলিব নোৱাৰিলেও এতিয়া পুনৰ দলত যোগদান কৰিছে ৷
নেটত আঘাতপ্ৰাপ্ত ঈশান কিষাণ
বৃহস্পতিবাৰে অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুশীলনৰ সময়ত যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ ফাষ্ট বলত ভৰিৰ আঙুলিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় উইকেটকীপাৰ বেটছমেন ঈশান কিষাণ ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁ বেট এৰি মাটিত বহি পৰে আৰু ফিজিঅ’ আহি তেওঁক তৎক্ষণাত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ কিষাণক সেই সময়ত কষ্ট পোৱা যেন দেখা গ’ল ৷
কেইমিনিটমান পিছত কিষাণে খালী ভৰিৰে খোজ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে আকৌ জোতা আৰু পেড পিন্ধি বলৰ মুখামুখি হ’বলৈ উভতি আহিল ৷ তেওঁক অলপ অস্বস্তি অনুভৱ কৰা যেন দেখা যায় আৰু অলপ সময়ৰ পাছতেই ওলাই আহি এজন কৰ্মচাৰীৰ সৈতে ড্ৰেছিং ৰুমলৈ উভতি যায় ৷
যদিও কিষাণক ভাল মোডত দেখা হৈছিল, তথাপিও তেওঁক দুপিয়াই যোৱা যেন লাগিছিল ৷ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে তেওঁ সোনকালে নেট এৰিলে নে কেৱল সতীৰ্থ সঞ্জু চেমছনক বেটিং সময় দিবলৈহে ওলাই আহিল, সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাছিল ৷ অভিষেক শৰ্মা খেলিবলৈ সক্ষম নহ’লে বৃহস্পতিবাৰৰ খেলখনত চেমছনে খেলিব পাৰে ৷
