ETV Bharat / sports

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত নামিবিয়া, মেচৰ নায়কত পৰিণত হাৰ্দিক

টছত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত ভাৰতক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে নামিবিয়াই ৷

T20 WORLD CUP 2026
ভাৰত বনাম নামিবিয়া (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 11:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন গ্ৰুপ মেচত ভাৰতৰ হাতত পৰাজিত হয় নামিবিয়া ৷ টীম ইণ্ডিয়াই নামিবিয়াক ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ।

টছত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত ভাৰতক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে নামিবিয়াই ৷ ভাৰতে প্ৰথমে ক্ৰিজত নামি নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৯ টা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে ২০৯ ৰাণ ৷

দলটোৰ হৈ ঈশান কিষাণে সৰ্বাধিক ৬১ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ৫২ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় ৷ প্ৰত্যুত্তৰত নামিবিয়াই আটাইকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৮.২ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে ১১৬ ৰাণ ৷ ভাৰতৰ হৈ বৰুণে সৰ্বাধিক তিনিটা উইকেট, হাৰ্দিক আৰু অক্ষৰে দুটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।

প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে এতিয়ালৈকে খেলা দুখনকৈ খেলৰ দুয়োখনতে জয়লাভ কৰি ৪ পইণ্টেৰে গ্ৰুপৰ শীৰ্ষস্থানত উপনীত হৈছে । ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী মেচখন ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’ব ।

মেচৰ নায়কত পৰিণত হাৰ্দিক

বেটে-বলে অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱাৰ বাবে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে । হাৰ্দিকে চাৰিটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয়ৰ সহায়ত ২৮ টা বলত সংগ্ৰহ কৰে ৫২ ৰাণ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পাণ্ডিয়াই নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি চাৰি অভাৰত ২১ ৰাণৰ বিনিময়ত দখল কৰে দুটা উইকেট ।

১১৬ ৰাণত অল আউট

১৮.২ অভাৰত ১১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা নামিবিয়াক ভাৰতে ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ আটাইকেইজন বলাৰেই উইকেট লাভ কৰে ৷ বিশেষকৈ বৰুণে ৩ টা, হাৰ্দিক আৰু অক্ষৰে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । আনহাতে, বুমৰাহ, দুবে আৰু অৰ্শদীপে দখল কৰে এটাকৈ উইকেট ।

লগতে পঢ়ক: ডাবল ছুপাৰ অভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আধিপত্য, জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ, ইংলেণ্ডক পৰাস্ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ

TAGGED:

INDIA BEAT NAMIBIA BY 93 RUNS
T20 WORLD CUP MATCH
ইটিভি ভাৰত অসম
IND VS NAM MATCH
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.