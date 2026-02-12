ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত নামিবিয়া, মেচৰ নায়কত পৰিণত হাৰ্দিক
টছত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত ভাৰতক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে নামিবিয়াই ৷
Published : February 12, 2026 at 11:38 PM IST
হায়দৰাবাদ: নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন গ্ৰুপ মেচত ভাৰতৰ হাতত পৰাজিত হয় নামিবিয়া ৷ টীম ইণ্ডিয়াই নামিবিয়াক ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ।
টছত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত ভাৰতক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে নামিবিয়াই ৷ ভাৰতে প্ৰথমে ক্ৰিজত নামি নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৯ টা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে ২০৯ ৰাণ ৷
দলটোৰ হৈ ঈশান কিষাণে সৰ্বাধিক ৬১ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ৫২ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় ৷ প্ৰত্যুত্তৰত নামিবিয়াই আটাইকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৮.২ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে ১১৬ ৰাণ ৷ ভাৰতৰ হৈ বৰুণে সৰ্বাধিক তিনিটা উইকেট, হাৰ্দিক আৰু অক্ষৰে দুটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।
প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে এতিয়ালৈকে খেলা দুখনকৈ খেলৰ দুয়োখনতে জয়লাভ কৰি ৪ পইণ্টেৰে গ্ৰুপৰ শীৰ্ষস্থানত উপনীত হৈছে । ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী মেচখন ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
মেচৰ নায়কত পৰিণত হাৰ্দিক
বেটে-বলে অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱাৰ বাবে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে । হাৰ্দিকে চাৰিটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয়ৰ সহায়ত ২৮ টা বলত সংগ্ৰহ কৰে ৫২ ৰাণ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পাণ্ডিয়াই নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি চাৰি অভাৰত ২১ ৰাণৰ বিনিময়ত দখল কৰে দুটা উইকেট ।
১১৬ ৰাণত অল আউট
১৮.২ অভাৰত ১১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা নামিবিয়াক ভাৰতে ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ আটাইকেইজন বলাৰেই উইকেট লাভ কৰে ৷ বিশেষকৈ বৰুণে ৩ টা, হাৰ্দিক আৰু অক্ষৰে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । আনহাতে, বুমৰাহ, দুবে আৰু অৰ্শদীপে দখল কৰে এটাকৈ উইকেট ।
