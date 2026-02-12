ETV Bharat / sports

নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ আজি দ্বিতীয়খন মেচ, খেলুৱৈসকলৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা !

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয়খন খেল আজি অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ভাৰতে ।

IND VS NAM T20 WORLD CUP 2026
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ষষ্ঠ দিনা অৰ্থাৎ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰথমখন খেল পল্লেকলেত শ্ৰীলংকা আৰু ওমানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব, আনহাতে দ্বিতীয়খন খেলত ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ইটালীৰ বিৰুদ্ধে নেপালে খেলিব । দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু নামিবিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব তৃতীয়খন খেল ।

নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ ঠিক পূর্বে অ’পেনাৰ অভিষেক শর্মাৰ পেটৰ অসুস্থতাৰ বাবে দুদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা খবৰে ভাৰতৰ পৰিকল্পনাত ব্যাঘাত জন্মিছিল ৷ বাওঁহাতৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে এতিয়া দিল্লীত খেলাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় কম । এই পৰিৱর্তন হয়তো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যেন নালাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত অভিষেকৰ গতিত সামান্য বিঘিনি ঘটিব পাৰে ।

  • চেমছনতকৈ ভাল

১৫ জনীয়া দলত সঞ্জু চেমছনক অভিষেকৰ বেটিঙৰ আটাইতকৈ স্বাভাৱিক প্ৰতিস্থাপক যেন হ’ব পাৰে । অৱশ্যে তেওঁৰ সোঁহাতৰ ঈশান কিষাণক শীৰ্ষত সহায় কৰিব যদিও তেওঁৰ ৰুক্ষ পেচ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক আনি বেটিং ভাৰসাম্য আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি বেটিং ক্ৰমত অধিক নমনীয়তা প্ৰদান কৰিব ৷

  • ডাঙৰ আৰু সৰু দিশ

টি-২০ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দুয়োটা দলে মাত্ৰ এবাৰহে মুখামুখি হৈছে ৷ ২০২১ চনত ডুবাইত ভাৰতে ৯ উইকেটত অতি সহজভাৱে জয়লাভ কৰিছিল ।ৰেংকিং, অভিজ্ঞতা, সম্পদৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ব্যৱধান আছে । ভাৰতে টি-২০ত গড়ে ৩০ৰ ওপৰত আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১৪০তকৈ অধিক হোৱা অনুমান কৰিছে ।

পেটৰ বিষৰ পিছত নেটলৈ ঘূৰি অহা যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু ডেথ অভাৰত আৰ্শদীপ সিঙৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ বলিং ইউনিটে এই সংস্কৰণত প্ৰতি অভাৰত গড়ে আঠ অভাৰতকৈ কম ৰাণ কৰিছে ।

অৱশ্যে নামিবিয়া কোনো অচিনাকি দেশ নহয় । কেপ্টেইন গেৰহাৰ্ড ইৰাছমাছ তেওঁলোকৰ আধাৰ হৈয়েই আছে, কাৰিকৰীভাৱে সুস্থ আৰু স্বভাৱগতভাৱে নিশ্চিত । জান ফ্ৰাইলিংকে বাওঁহাতৰ গতি প্ৰদান কৰে, আনহাতে জে জে স্মিথ আৰু ৰুবেন ট্ৰাম্পেলমেনে অনুশাসিত ছিম বিকল্প আগবঢ়ায় ।

  • পিটচ, ডিউ আৰু টছ

বেটছমেনসকলে থিতাপি লোৱাৰ পিছত পিটচত পৰিষ্কাৰ বেটিং দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও লাইটৰ তলত প্ৰাৰম্ভিক গতিবিধি ছিমাৰসকলৰ অনুকূল হ’ব পাৰে । কুঁৱলিয়ে আকৌ এবাৰ কৌশলত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম সাধাৰণতে বেটিং অনুকূল । প্ৰথম অৱস্থাত কিছু দোলন (চুইং) হ’ব পাৰে আৰু সময়ৰ লগে লগে স্পিনাৰসকলে অধিক গ্ৰিপ লাভ কৰে । নিশাৰ খেলত সামান্য কুঁৱলিৰ প্ৰভাৱৰ বাবে খেল প্ৰায় সহজ হৈ পৰে ৷ গতিকে দুয়োজন অধিনায়কে টছ জয় কৰাৰ পিছত প্ৰথমে বল কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে । পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰথম ইনিংছৰ স্ক’ৰ প্ৰায়ে ১৭০–১৮০+ ৰ ওচৰত থাকে ।

  • ভাৰতৰ খেলুৱৈসকল -

সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), ঈশান কিষাণ, সঞ্জু চেমচন, অক্ষৰ পেটেল, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, শিৱম ডুবে, অভিষেক শৰ্মা, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, মহম্মদ চিৰাজ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, আৰ্শদীপ সিং, ৰিংকু সিং, তিলক বৰ্মা ।

  • নামিবিয়া খেলুৱৈসকল -

গেৰহাৰ্ড ইৰাছমাছ (অধিনায়ক), জেন গ্ৰীণ, জান নিকোল লফ্টি-ইটন, জান ফ্ৰাইলিংক, জে জে স্মিট, বাৰ্নাৰ্ড শ্বোল্টজ, ৰুবেন ট্ৰাম্পেলমেন, বেন শ্বিকংগো, জেক ব্ৰাছেল, মেক্স হাইংগো, উইলেম মাইবাৰ্গ, মালান ক্ৰুগাৰ, লৰেন ষ্টিনকেম্প, ডিলান লেইচাৰ, জান বাল্ট ।

