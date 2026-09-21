ভাৰত বনাম জাপান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ : এই ঐতিহাসিক খেলখন ক’ত কেনেদৰে উপভোগ কৰিব ?

ভাৰত বনাম জাপান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ : এই ঐতিহাসিক খেলখন ক’ত কেনেদৰে উপভোগ কৰিব ?
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ খেলখন জাপানৰ ছানো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : September 21, 2026 at 7:36 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত-জাপানৰ মাজত এক ঐতিহাসিক ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ছুজুকী কাপৰ এই ঐতিহাসিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ খেলখন মঙলবাৰে জাপানৰ ছানো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত পুৰুষৰ ক্ৰিকেট ইভেণ্টৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত এই খেলখনৰ জৰিয়তে দুয়োটা দলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ৷
এছিয়ান গেমছৰ পূৰ্বে ভাৰতে এই খেলখনৰ জৰিয়তে দলটোৰ ছন্দৰ সন্ধান বিচাৰিব ৷ আনহাতে, জাপানে তিনিবাৰৰ চেম্পিয়ন দল ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নিজকে পৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । এই খেলখন ভাৰত আৰু জাপানৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ‘‘স্প’ৰ্ট ৭৫’’ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Touchdown Tokyo 🛬— BCCI (@BCCI) September 21, 2026
All smiles as #TeamIndia has arrived for their historic one-off T20I against Japan and the #AsianGames 2026 campaign 🙌 pic.twitter.com/GfoJBVVknY
এই ঐতিহাসিক খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় দলটোক শ্ৰেয়ছ আয়াৰে নেতৃত্ব দিব ৷ আনহাতে, তিলক বাৰ্মাক দলৰ সহ-অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অৰ্শদীপ সিং আৰু যশ ঠাকুৰে দলৰ পেচ আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিব ৷ আনহাতে, বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত দৰ্শকক মুগ্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
আনহাতে, উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই অহা কেণ্ডেল কাডোৱাকি-ফ্লেমিঙক জাপানৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইব্ৰাহিম তাকাহাছি আৰু ডেক্লান চুজুকি-মেককম হৈছে দলটোৰ আন দুজন অভিজ্ঞ খেলুৱৈ, যিয়ে ৫০ খনতকৈও অধিক টি-২০ খেল খেলিছে ।
🇯🇵🔥 HISTORY IN THE MAKING! 🔥🇮🇳— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 4, 2026
史上初めて、日本🇯🇵とインド🇮🇳が日本の佐野国際クリケット場でT20インターナショナルの舞台で対戦します。！チケット情報や視聴方法については、近日中にお知らせします。🔥#japancricket #クリケット #India #JPNvIND #SuzukiCup2026 pic.twitter.com/sAZKECWZQS
ভাৰত বনাম জাপানৰ খেলৰ বিতং তথ্য
- খেল : ভাৰত বনাম জাপান
- ছুজুকী কাপৰ খেলৰ দিন : ২২ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬
- স্থান : জাপানৰ টচিগিৰ ছানো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলপথাৰ
- খেলৰ সময় : পুৱা ৯.৩০ বজা (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি)
এই খেল ক’ত উপভোগ কৰিব পাৰিব ?
ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ঐতিহাসিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ খেলখন ফেনকোড এপ আৰু ৱেবছাইটত ষ্ট্ৰীমিং কৰা হ’ব । ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্কে খেলখন টেলিভিছনযোগে সম্প্ৰচাৰ কৰিব ৷ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখন জাপানৰ টোচিগি টিভিত বিনামূলীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।
A new innings of friendship! 🇮🇳✨🇯🇵— Star Sports (@StarSportsIndia) September 21, 2026
75 years of friendship celebrated right on the 22-yard pitch!
Watch #JPNvIND T20I #SuzukiCup 👉 TUE, 22nd SEP, 9:30 AM on Star Sports 1 and Star Sports 1 Hindi! pic.twitter.com/T4GMHUbRr2
দল দুটা
ভাৰত : শ্ৰেয়ছ আয়াৰ(অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন(উইকেটৰক্ষক), ঈশান কিষাণ(উইকেটৰক্ষক), শিৱম দুবে, তিলক বাৰ্মা(সহ-অধিনায়ক), অক্ষৰ পেটেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰবি বিষ্ণৈই, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অৰ্শদীপ সিং, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, যশ ঠাকুৰ আৰু বিপ্ৰজ নিগম ।
জাপান : কেণ্ডেল কাডোৱাকি-ফ্লেমিং(অধিনায়ক), চাৰ্লি হাৰা-হিঞ্জে, বেঞ্জামিন ইটো-ডেভিছ, এলেষ্টাৰ কাডোৱাকি-ফ্লেমিং, কোহেই কুবোটা, জেক কুছুদা-নাইৰ্ন, ৱাটাৰু মিয়াউচি(উইকেটৰক্ষক), ৰেঅ’ ছাকুৰানো-থমাছ, এলেক্স শ্বিৰাই-পেটম’ৰ(উইকেটৰক্ষক), শ্বোমা চুগায়া-শ্লেটাৰ, ডেক্লান ছুজুকী-মেককম, চুয়োছি টাকাডা, ইব্ৰাহিম তাকাহাছি, মাকোটো টানিয়ামা আৰু লাচলান ইয়ামামোটো-লেক ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ শ্বুটাৰে আজুৰিলে পদক;শ্বেফালীৰ শতকেৰে ভাৰত ফাইনেলত