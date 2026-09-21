ETV Bharat / sports

ভাৰত বনাম জাপান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ : এই ঐতিহাসিক খেলখন ক’ত কেনেদৰে উপভোগ কৰিব ?

আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ খেলখন জাপানৰ ছানো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

IND VS JAPAN T20I
ভাৰত বনাম জাপান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰত-জাপানৰ মাজত এক ঐতিহাসিক ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ছুজুকী কাপৰ এই ঐতিহাসিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ খেলখন মঙলবাৰে জাপানৰ ছানো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত পুৰুষৰ ক্ৰিকেট ইভেণ্টৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত এই খেলখনৰ জৰিয়তে দুয়োটা দলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ৷

এছিয়ান গেমছৰ পূৰ্বে ভাৰতে এই খেলখনৰ জৰিয়তে দলটোৰ ছন্দৰ সন্ধান বিচাৰিব ৷ আনহাতে, জাপানে তিনিবাৰৰ চেম্পিয়ন দল ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নিজকে পৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । এই খেলখন ভাৰত আৰু জাপানৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ‘‘স্প’ৰ্ট ৭৫’’ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এই ঐতিহাসিক খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় দলটোক শ্ৰেয়ছ আয়াৰে নেতৃত্ব দিব ৷ আনহাতে, তিলক বাৰ্মাক দলৰ সহ-অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অৰ্শদীপ সিং আৰু যশ ঠাকুৰে দলৰ পেচ আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিব ৷ আনহাতে, বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত দৰ্শকক মুগ্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

আনহাতে, উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই অহা কেণ্ডেল কাডোৱাকি-ফ্লেমিঙক জাপানৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইব্ৰাহিম তাকাহাছি আৰু ডেক্লান চুজুকি-মেককম হৈছে দলটোৰ আন দুজন অভিজ্ঞ খেলুৱৈ, যিয়ে ৫০ খনতকৈও অধিক টি-২০ খেল খেলিছে ।

ভাৰত বনাম জাপানৰ খেলৰ বিতং তথ্য

  • খেল : ভাৰত বনাম জাপান
  • ছুজুকী কাপৰ খেলৰ দিন : ২২ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬
  • স্থান : জাপানৰ টচিগিৰ ছানো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলপথাৰ
  • খেলৰ সময় : পুৱা ৯.৩০ বজা (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি)

এই খেল ক’ত উপভোগ কৰিব পাৰিব ?

ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ঐতিহাসিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ খেলখন ফেনকোড এপ আৰু ৱেবছাইটত ষ্ট্ৰীমিং কৰা হ’ব । ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্কে খেলখন টেলিভিছনযোগে সম্প্ৰচাৰ কৰিব ৷ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখন জাপানৰ টোচিগি টিভিত বিনামূলীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।

দল দুটা

ভাৰত : শ্ৰেয়ছ আয়াৰ(অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন(উইকেটৰক্ষক), ঈশান কিষাণ(উইকেটৰক্ষক), শিৱম দুবে, তিলক বাৰ্মা(সহ-অধিনায়ক), অক্ষৰ পেটেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰবি বিষ্ণৈই, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অৰ্শদীপ সিং, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, যশ ঠাকুৰ আৰু বিপ্ৰজ নিগম ।

জাপান : কেণ্ডেল কাডোৱাকি-ফ্লেমিং(অধিনায়ক), চাৰ্লি হাৰা-হিঞ্জে, বেঞ্জামিন ইটো-ডেভিছ, এলেষ্টাৰ কাডোৱাকি-ফ্লেমিং, কোহেই কুবোটা, জেক কুছুদা-নাইৰ্ন, ৱাটাৰু মিয়াউচি(উইকেটৰক্ষক), ৰেঅ’ ছাকুৰানো-থমাছ, এলেক্স শ্বিৰাই-পেটম’ৰ(উইকেটৰক্ষক), শ্বোমা চুগায়া-শ্লেটাৰ, ডেক্লান ছুজুকী-মেককম, চুয়োছি টাকাডা, ইব্ৰাহিম তাকাহাছি, মাকোটো টানিয়ামা আৰু লাচলান ইয়ামামোটো-লেক ।

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ শ্বুটাৰে আজুৰিলে পদক;শ্বেফালীৰ শতকেৰে ভাৰত ফাইনেলত

TAGGED:

ভাৰত বনাম জাপান টি২০
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ খেল
ছুজুকী কাপ
INDIA VS JAPAN CRICKET T20
IND VS JAPAN T20I

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.