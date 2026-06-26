ভাৰত বনাম আয়াৰলেণ্ড : বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ সম্ভাৱ্য অভিষেকত চেঁচাপানী পৰিব নেকি ?

ভাৰত বনাম আয়াৰলেণ্ড : বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ সম্ভাৱ্য অভিষেকত চেঁচাপানী পৰিব নেকি ?
ভাৰত আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ প্ৰথম টি২০ মেচ । সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ ওপৰত ।
Published : June 26, 2026 at 5:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ টি-২০ শৃংখলাৰ শুকুৰবাৰে প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । বেলফাষ্টত প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই প্ৰথমখন মেচতে ভাৰতৰ ১৫ বছৰীয়া আক্ৰমণাত্মক বেটছমেন বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে অভিষেক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । যাক লৈ কেৱল দেশতে নহয় বিশ্বজুৰি ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ মাজত তীব্ৰ উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে ।
আইপিএলৰ পাছত ভাৰতৰ এ দলত বিধ্বংসী ইনিংছৰ বাবে ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে সূৰ্যবংশীয়ে । যাৰ বাবে ভাৰতৰ মূল দলত অভিষেক ঘটাৰ পিছত একেধৰণৰ ইনিংছৰে আশা কৰিছে দেশৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমীয়ে । কিন্তু আয়াৰলেণ্ডৰ বতৰে দেশৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিব নেকি ? কিয়নো বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী অনুসৰি বৰষুণে খেলত বিধিপথালি দিব পাৰে !
Our first assignment as 3️⃣-time T20I World Champions 💪— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
🎥 Approaching 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗧𝗜𝗠𝗘 in Belfast ⌛️#TeamIndia | #IREvIND pic.twitter.com/6QQxGxV3tm
যদিহে সূৰ্যবংশীয়ে খেলখনত দলত স্থান পাই তেনেহ'লে আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ হৈ অভিষেক ঘটোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব সূৰ্যবংশী । ইয়াৰ লগে লগে ১৯৮৯ চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৬ বছৰ ২০৫ দিন বয়সত অভিষেক ঘটোৱা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখো ভংগ কৰিব সূৰ্যবংশীয়ে ।
ইফালে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা খেলাৰ পূৰ্বে ভাৰতে আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা জয় কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে । কিন্তু বতৰে ভাৰতৰ সপোন ভংগ কৰিব নেকি ?
বিবিচিৰ বতৰৰ আগজাননী অনুসৰি শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আয়াৰলেণ্ডৰ বেলফাষ্টত পাতলীয়া বৰষুণৰ লগতে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । দুপৰীয়া আৰু সন্ধিয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । যিয়ে খেলখনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । নিৰ্ধাৰিত মেচৰ সময়ত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ৩০ৰ পৰা ৪৩ শতাংশৰ ভিতৰত আছে । লগতে তাপমাত্ৰা ২২ৰ পৰা ২৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
Start of something special 🌟— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
🎥 Glimpses of Vaibhav Sooryavanshi's first time in the #TeamIndia nets 🤩#IREvIND pic.twitter.com/zp3mPMch5R
বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ কোনো ইংগিত পোৱা হোৱা নাই । মেচখনত বৰষুণে কিছু বাধা দিলেও অভাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
- আয়াৰলেণ্ড বনাম ভাৰত (টি-২০)
দুয়োটা দলে এতিয়ালৈ ৮ খন টি-২০ মেচ খেলিছে, য'ত ভাৰতীয় দলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত দুয়োটা দলৰ মাজত অন্তিমখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল । এতিয়ালৈ ভাৰতে আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আটাইকেইখন খেলতে জয়লাভ কৰিছে ।
- ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল আৰু আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব ?
২৬ জুন অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে বেলফাষ্টৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজৰ টি-২০ শৃংখলাৰ উদ্বোধনী মেচ । ৬ বজাত এই মেচখন আৰম্ভ হ'ব আৰু ৫:৩০ বজাত টছ হ'ব । ভাৰতীয় অনুৰাগীয়ে চ'নী স্প'ৰ্টছ নেটৱৰ্কত খেলখন চাব পাৰিব । আনহাতে চ'নী লাইভ এপ আৰু ৱেবছাইটত লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: নেদাৰলেণ্ড-আমেৰিকা গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত; জাপান, ছুইডেন, অষ্ট্ৰেলিয়া ৩২ ৰাউণ্ডত