টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ প্ৰৱেশ, ৭ ৰাণত পৰাস্ত ইংলেণ্ড
প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজলৈ অহা ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই ২৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Published : March 5, 2026 at 11:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ৰোমাঞ্চকৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডক ৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । ভাৰতীয় দলটোৱে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল ইংলেণ্ডে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰে । আনহাতে, প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজলৈ অহা ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই ২৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দলটোৰ হৈ সঞ্জু ছেমচনে ৪২ টা বলত ৮৯ ৰাণ, কিষাণে ১৮ টা বলত ৩৯ ৰাণ, ডুবে ২৫ টা বলত ৪৩ ৰাণ, হাৰ্দিকে ১২ টা বলত ২৭ ৰাণ আৰু তিলকে ৭ টা বলত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ যাৰ বাবে ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ৰ খেলত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ কৃতিত্বও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
A classic in Wankhede! 🎯👏— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
After a neck to neck battle with England, Team India emerge victorious and bag a ticket to the ICC Men's #T20WorldCup final! 💪
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/k5LkuKWpR6
এই খেলখনত ইংলেণ্ডৰ বলিং যথেষ্ট হতাশাজনক আছিল । জোফ্ৰা আৰ্চাৰে চাৰি অভাৰত ব্যক্তিগতভাৱে ৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ছেম কৰণে ৪ অভাৰত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । উইল জেকছ আৰু আদিল ৰছিদে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
প্ৰত্যুত্তৰত ইংলেণ্ডে ২০ অভাৰত ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ২৪৬ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইংৰাজ বাহিনীৰ হৈ জেকব বেথেলে সংগ্ৰহ কৰা ১০৫ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছটোই দলটোক বিপৰ্যয়ৰ গৰাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৮ টা চাৰি আৰু ৭ টা ছয়ৰে ৪৮ টা বলত ১০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰোপৰি উইল জেকছে ১৯ টা বলত ৩৫ ৰাণৰ চুটি হ’লেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলি পঞ্চম উইকেটৰ যুটিত ৭৭ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি ইংলেণ্ডক কিছু সকাহ দিয়ে ৷ অৱশ্যে বুমৰাহ আৰু হাৰ্দিকৰ চমৎকাৰ বলিঙে খেলখন ভাৰতৰ পক্ষলৈ আনে ৷
Marching towards the #Final 👏— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
A step away from 𝙂𝙡𝙤𝙧𝙮 🏆#TeamIndia is into the #T20WorldCup finale 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/6BBNkNw2aB
হাৰ্দিকে ৪ অভাৰ বলিং কৰি ৩৮ ৰাণৰ বিনিয়মত দুটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে বুমৰাহে ৪ অভাৰত ৩১ ৰাণ ব্যয় কৰি এটাহে উইকেট লাভ কৰে ৷ ভাৰতৰ অন্যান্য বলাৰসকলে এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে । ভাৰতীয় বলাৰসকলৰ ভিতৰত বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৪ অভাৰত সৰ্বাধিক ৬৪ ৰাণ ব্য়য়ৰে সৰ্বাধিক ব্যয়বহুল বলাৰত পৰিণত হয় । আজিৰ খেলখনত উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সঞ্জু ছেমচনক ‘‘প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ’’ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
The knock that powered us into the #Final 👏— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
Sanju Samson gets his 2nd consecutive Player of the Match award for a match-winning 89 (42) 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/s5ojGuL2Pw
আজিৰ খেলখনত লাভ কৰা জয়ৰ জৰিয়তে ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তিমখন খেল ৮ মাৰ্চত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ খিতাপ জয়ৰ লক্ষ্যৰে সমুখ সমৰত অৱতীৰ্ণ হ’ব ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড ৷
লগতে পঢ়ক: ফিন এলেনৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ফাইনেলত প্ৰৱেশ নিউজীলেণ্ডৰ