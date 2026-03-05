বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত আজি ভাৰতৰ মুখামুখি হ’ব ইংলেণ্ড : জানক দল দুটাৰ বিষয়ে

বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত আজি ভাৰতৰ মুখামুখি হ’ব ইংলেণ্ড : জানক দল দুটাৰ বিষয়ে
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে মুখামুখি হ‘ব দুয়োটা দল ৷
Published : March 5, 2026 at 2:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : মুম্বাইৰ ঐতিহাসিক ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত বৃহস্পতিবাৰে টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ভাৰতে দুবাৰৰ বিজয়ী ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব । এই প্ৰতিযোগিতাখনত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে দুয়োটা দল মুখামুখি হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত ৫ বাৰ সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু ভাৰতে তিনিবাৰ আৰু ইংলেণ্ডে দুবাৰ জয়লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, এইটো একেৰাহে তৃতীয় সংস্কৰণ য’ত দুয়োটা দল শীৰ্ষ চাৰিত মুখামুখি হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বৰ দুটা সংস্কৰণ ২০২২ আৰু ২০২৪ৰ ছেমি ফাইনেলত দল দুটা মুখামুখি হৈছিল । মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা দুখন বিশ্বকাপত ইংলেণ্ড বনাম ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেল মেচত জয়ী হোৱা দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনৰো খিতাপ দখল কৰিছিল ।
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ প্ৰথম ছেমি ফাইনেল
অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২২ত এই দুটা দলৰ মাজত প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হয় । ইংলেণ্ডে প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ ভাৰতৰ শক্তিশালী বেটিং লাইন আপ নিয়ন্ত্ৰণৰ এক চমৎকাৰ কাম কৰিলে ।
ভাৰতে ২০ অভাৰত ৬ উইকেটত মাত্ৰ ১৬৮ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অ’পেনাৰসকলে সুদৃঢ় আৰম্ভণি দিব নোৱাৰিলেও বিৰাট কোহলীয়ে অৰ্ধশতকেৰে ইনিংছটো স্থিৰ কৰি তুলিলে । ইয়াৰ পিছতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই মাত্ৰ ৩৩টা বলত উজ্জ্বল ৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচখন ঘূৰাই আনে । ইংলেণ্ডৰ বলাৰ ক্ৰীছ জৰ্ডানে উজ্জ্বল বলিং কৰি তিনিটা উইকেট দখল কৰে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ পিছত যি হ’ল সেয়া ভাৰতৰ বাবে দুঃস্বপ্ন আছিল । ইংলেণ্ডৰ অ’পেনাৰ এলেক্স হেলছ আৰু জোছ বাটলাৰে আৰম্ভণিৰে পৰাই আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল । ইংলেণ্ডে চাৰি অভাৰ বাকী থকা অৱস্থাত এটা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয় । ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে ফাইনেলত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়বাৰ খিতাপ দখল কৰে ।
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ দ্বিতীয় ছেমি ফাইনেল
ইয়াৰ দুবছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ ত দুয়োটা দলৰ মাজত দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হয় আৰু ভাৰতে পূৰ্বৰ পৰাজয়ৰ পোতক লোৱাৰ সুযোগ পায় । ভাৰতে গিয়ানাৰ কঠিন খেলপথাৰত প্ৰথমে বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ১৭১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইংলেণ্ডে ১৬.৪ অভাৰত মাত্ৰ ১০৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি বল আউট হয় । অক্ষৰ পেটেল আৰু কুলদীপ যাদৱে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰে আৰু যশপ্ৰীত বুমৰাহে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । ভাৰতে ৬৮ ৰাণৰ সহজ জয় নিশ্চিত কৰে । সেইবাৰ তেওঁলোকে ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰে ।
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ হেড-টু-হেড
এই পৰ্যন্ত দুয়োটা দলৰ মাজত মুঠ ২৯খন টি-২০ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ১৭খন মেচত জয়লাভ কৰি এই প্ৰতিযোগিতাখনত স্পষ্টভাৱে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ভাৰতে । ইংলেণ্ডে মাত্ৰ ১২খনহে জয়লাভ কৰিছে ।
ৱানখেড়েত দুয়োটা দলৰ প্ৰদৰ্শন
ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ এই ছেমি ফাইনেল খেলখন মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব । এই ষ্টেডিয়ামত এতিয়ালৈকে ইংলেণ্ডে ৬খন টি-২০ মেচ খেলিছে আৰু ইয়াৰে ৩খনত জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে ৩ খনত পৰাস্ত হৈছে । আনহাতে ভাৰতে এই ঐতিহাসিক খেলপথাৰত ৭ খন টি-২০ মেচ খেলিছে আৰু পাঁচখনত তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে দুখনত পৰাজিত হয় । কিন্তু ২০১৭ চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা এই স্থানত টি-২০ত পৰাস্ত হোৱা নাই মেন ইন ব্লু । তদুপৰি ৱানখেড়েত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত দুবাৰকৈ চুটি ফৰ্মেটত সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু দুয়োটা দলে এখনকৈ মেচত জয়লাভ কৰিছে ।