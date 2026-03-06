ETV Bharat / sports

ছেমছন বিক্ৰম: মুম্বায়ে এটা নিশা মনত ৰাখিবলগা ৮৯ টা কাৰণ

সংবাদমেলত মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰা সঞ্জু ছেমছনে এই বিশ্বকাপত নিজৰ ইনিংছ আৰু যাত্ৰাৰ আঁৰৰ ধৈৰ্য, বুদ্ধিমত্তা আৰু নীৰৱ সংকল্পৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ।

Sanju Samson
সঞ্জু ছেমছন (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 2:55 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : তেতিয়াও ৱাংখেড়েৰ হৰ্ষোল্লাস ম্লান পৰা নাছিল । ষ্টেডিয়ামত তেতিয়াও দৰ্শকৰ বিজয় ধ্বনি । সেই সময়তে সঞ্জু ছেমছনে সংবাদমেলৰ বাবে আগবাঢ়ে । ইফালে বাহিৰত মুম্বাইত তেতিয়াও ছেমিফাইনেলৰ উত্তেজনা, য'ত প্ৰায় ৫০০ ৰাণ সংগ্ৰহ হয় আৰু বলীউডৰ থ্ৰিলাৰতকৈ অধিক টুইষ্টৰ সৈতে উত্থান-পতনেৰে ভৰা এক ৰোমাঞ্চকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইফালে প্ৰেছ ৰূমৰ ভিতৰত ছেমছনে সকাহ অনুভৱ কৰিছিল, আনন্দিত হৈ আছিল আৰু অলপ দাৰ্শনিক যেন লাগিছিল ।

বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত ৮৯ ৰাণ কৰা যিকোনো এজন খেলুৱৈৰ মনোবল অধিক হ’ব । এক ৰোমাঞ্চকৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে ইংলেণ্ডক ৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । কিন্তু নিৰ্ণায়ক ইনিংছটো সন্ধিয়াতেই আহিছিল ছেমছনৰ বেটৰ পৰা ৷ এক সুন্দৰ আৰু নিৰ্ভীক ইনিংছ, যিয়ে ভাৰতক এনে এক স্ক'ৰত উপনীত হোৱাৰ ভেটি স্থাপন কৰে, যিটোত ইংলেণ্ড উপনীত হ'ব পৰা সম্ভাৱনা আছিল, কিন্তু কেতিয়াও সেইটো কৰিব নোৱাৰে ।

কিন্তু ছেমছনে নিজৰ স্বভাৱসিদ্ধ চৰিত্ৰ অনুসৰি আগলৈ চিন্তা কৰি আছিল । কান্ধৰ বোজা কমি গ’ল নেকি বুলি সোধাত তেওঁ হাঁহি হাঁহি কয়, “আৰু এখন মেচ, তেতিয়াহে মোৰ বৰ পাতল অনুভৱ হ’ব ।” সেই একেটা বাক্যতেই তেওঁ গোটেই নিশাটোৰ সাৰাংশ দাঙি ধৰে । আনন্দতো আছিলেই, কিন্তু কিছু কাম এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে ।

ভাৰতক জয়ৰ সোৱাদ দিয়া এটা ইনিংছ

পৰিসংখ্যায়ে কাহিনীটোৰ এটা অংশ প্ৰকাশ কৰে । ৮৯ ৰাণ, গগনচুম্বী ছিক্সাৰৰ ধুমুহা, এক ছন্দ যিটো হেৰী ব্ৰুকে কেছ পেলোৱাৰ পিছত ইংলেণ্ডৰ বলাৰসকলৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলায় । কিন্তু ছেমছনৰ ইনিংছটো পৰিসংখ্যাতকৈও অধিক ছন্দৰ ওপৰত আছিল । বেটৰ মাজভাগত বলৰ সংস্পৰ্শৰ সময়ৰ পৰাই কেৰালাৰ এইগৰাকী বেটছমেনে যেন জয়ৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হৈছিল ।

বহু দুৰ্লভ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত এটা সন্ধিয়া, যেতিয়া বলক সঠিক সময়ত অনায়াসে খেলাটো সহজ হৈ পৰে । তেওঁ অতি সহজ ভাষাত কয়, "যদি আপুনি ফৰ্মত আছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ দললৈ অৰিহণা যোগাব লাগে ।" কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ৯৭ ৰাণৰ ইনিংছৰটোৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "মই জানিছিলোঁ যে মই অন্তিম ইনিংছটোত বলটো ভালদৰে খেলিছোঁ, সেইকাৰণে মই সেই আত্মবিশ্বাস আজিৰ মেচখনতো অটুট ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ ।"

ছেমছনৰ জগতত আত্মবিশ্বাস খুব কমেইহে দৃঢ়তাপূৰ্ণ হয় । তেওঁৰ বেটিং প্ৰায় সাধাৰণ যেন লাগে, যেতিয়ালৈকে বলটো বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰলৈ নাযায় । সেই একে সংযমিত স্বভাৱেৰে তেওঁ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ছিক্সাৰৰ বৰষুণ দিছিল, যিয়ে ষ্টেডিয়ামত তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল । যেতিয়া এগৰাকী সাংবাদিকে তেওঁক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধে যে এনেদৰে অনায়াসে ছয় মাৰিব পৰাৰ ৰহস্য কি, তেতিয়া ছেমছনে হাঁহি মাৰি কয়, “বলটো চাওক আৰু জোৰেৰে মাৰক– বল গুচি যাবই । মই আৰু কি ক’ম ?” কোঠাটোত হাঁহি বিৰিঙি উঠে ।

পিটচত হাত খুলি বেটিং

ছেমছনৰ বেটিঙত যি স্বচ্ছন্দতা ফুটি উঠিছিল, সেয়া পিটচৰ পৰিস্থিতিয়ে নিশ্চিতভাৱে তেওঁক উৎসাহিত কৰিছিল । ৱাংখেড়েৰ পিটচ আছিল সুন্দৰ, দ্ৰুত আৰু বলাৰৰ বাবে কষ্টকৰ । ছেমছন আৰু তেওঁৰ অ'পেনিং সংগী অভিষেক শৰ্মাই এই কথা অতি সোনকালে বুজি পাইছিল । তেওঁ কয়, "অভিষেক আৰু মই কথা পাতি আছিলোঁ যে উইকেট কিমান ভাল আছিল । তেওঁ কৈছিল যে পাৱাৰপ্লেৰ পিছত আমি ২৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ।”

পিটচ সেই ধৰণৰে আছিল । ছেমছনে নিজৰ লক্ষ্য অতি সোনকালে বুজি পালে: সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰক আৰু তাৰ পিছত নিৰন্তৰ চাপ বৃদ্ধি কৰা যাওক । তেওঁ বুজাই দিয়ে যে টি-২০ ক্ৰিকেটত আধুনিক নিয়ম অতি সহজ । তেওঁ কয়, "আজিকালিতো পাৱাৰপ্লে’তে মেচ এখন গঢ়ি উঠে বা নষ্ট হয় । শীৰ্ষ তিনিজন বেটছমেনৰ কাম হৈছে মাৰমুখী বেটিং কৰা ।"

তেওঁ বিস্ফোৰক বেটিং কৰে । ইনিংছৰ মাজভাগত এটা ড্ৰপ কেছেও তেওঁ ছন্দত ব্যাঘাত জন্মাব পৰা নাছিল । “মই বৰ দুৰ্ভাগ্যৱান হৈ আহিছোঁ । কেতিয়াবা ভাগ্য়য়ো সহায় কৰে ।” তাৰ পিছত তেওঁ কান্ধ জোকাৰি কয়, "বলটো মাৰিবলগীয়া আছিল, গতিকে মই মাৰি দিলোঁ ।"

এই নিশাটোৰ বাবে এক দীৰ্ঘ দূৰত্ব

এই ইনিংছটো এইকাৰণেও বিশেষ আছিল কিয়নো বিগত ৯ মাহত ছেমছনৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ যিকোনো পৰ্যায়তকৈ অধিক প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত খেলা আৰু অপেক্ষাৰ মাজৰ ব্যৱধান বহুত কম । ছেমছনে এই কথা আনতকৈ বেছি ভালকৈ জানে । তেওঁ বেটিং ক্ৰমৰ তললৈ নামি যায়, সুযোগৰ বাবে যুঁজিছিল, নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত হতাশাজনক প্ৰদৰ্শন আৰু এই বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণিতে নিজে মূল একাদশৰ পৰা বাহিৰত আছিল ।

যিজন খেলুৱৈয়ে নিজৰ ধাৰাবাহিকতাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা ধাৰণাৰ সৈতে যুঁজি এক দশকৰো অধিক সময় পাৰ কৰিছে, তেওঁৰ বাবে হতাশা সহজেই আহিব পাৰে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ছেমছনে মৌনতা অৱলম্বন কৰে ।

"মই মোৰ ফোনটো বন্ধ কৰি ৰাখো । মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত নাছিলোঁ । এতিয়াও মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত নাই । কোলাহল কম, কম লোকৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক— সেইটোৱে মোক মনোনিবেশ কৰাত সহায় কৰিছিল । কৌশলটো আছিল সহজ: খেলবিধক তাৰ মূল কথাবোৰলৈ ঘূৰাই অনা । মই খেলবিধক সন্মান কৰিব বিচাৰিছিলোঁ । পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈয়ো এই ক্ষেত্ৰত সংগ্ৰাম কৰে ।" তেওঁ কয় ।

এয়া আছিল এক অতি সততাৰ স্বীকাৰোক্তি । টি-২০ ক্ৰিকেটত প্ৰতিভাশালীকো সাধাৰণ যেন দেখুৱাব পাৰে আৰু সাধাৰণ খেলুৱৈকো অজেয় প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে । ছেমছনে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ কৌশলক পুনৰ উদ্ভাৱনৰ প্ৰয়াস কৰে । অধিক অনুশীলন । অধিক ধৈৰ্য । অধিক আত্মমন্থন ।

স্বাধীনতাৰ আঁৰৰ অভিজ্ঞতা

ছেমছনৰ ইনিংছটো দেখাত সাধাৰণ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু অভিজ্ঞতাই ইয়াক গঢ় দিয়ে । ভাৰতীয় দলত এনে বহু কম খেলুৱৈ আছে যিয়ে লীগ আৰু ফৰ্মেটত ইমান টি-২০ মেচ খেলিছে । তেওঁ এই কথা সাংবাদিকৰ আগত অতি বিনম্ৰতাৰে সোঁৱৰাই দিয়ে । তেওঁ কয়, "মই প্ৰায় ৩০০ বা ৪০০ টি-২০ মেচ খেলিছোঁ । প্ৰথম স্থানৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানলৈকে । মই এটা ফ্ৰেন্সাইজীৰ অধিনায়কত্বও কৰিছোঁ ।"

তেওঁ কয় যে সেই যাত্ৰাৰ পৰায়ে তেওঁক দলৰ ভিতৰত তেওঁৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে স্পষ্টতা প্ৰদান কৰে । পূৰ্বৰ মেচখনত তেওঁ ফিনিছাৰৰ ভূমিকা পালন কৰি ভাৰতক এক অতি কঠিন লক্ষ্য অনুসৰণ কৰাত সফলতা প্ৰদান কৰিছিল । ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত এক বেলেগ ৰণনীতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । তেওঁ বুজাই দিয়ে, "যেতিয়া আপুনি ৱাংখেড়েত প্ৰথমে বেটিং কৰে, তেতিয়া আপুনি জানে যে কোনো স্ক’ৰেই যথেষ্ট নহয় ।"

“এবাৰ মই আৰম্ভণি পোৱাৰ পিছত যিমান পাৰি সিমান ছয় বা চাৰিৰে সেই ৰাণ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ।” সেই স্পষ্টতাই দেখুৱাইছিল তেওঁ । ছেমছনে ইনিংছটো নিখুঁতভাৱে সজাইছিল, ঠিক সঠিক মুহূৰ্তত ৰাণৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিছিল আৰু ভাৰতে মধ্য অ'ভাৰৰ গভীৰতালৈকে ৰাণৰ গতিবেগ কঢ়িয়াই নিয়াটো নিশ্চিত কৰিছিল ।

ৰোমাঞ্চকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা

ইফালে বেটিং শেষ হোৱাৰ পিছত ছেমছনৰ কাম শেষ হোৱা নাছিল ৷ উইকেটৰক্ষক হিচাপে ইংলেণ্ডৰ আক্ৰমণাত্মক বেটিং সন্মুখৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল । এটা পৰ্যায়ত যেতিয়া জেকব বেথেলে ভাৰতৰ স্পিনাৰক অতি নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ আছিল, তেতিয়া মেচখনৰ গতি নাটকীয়ভাৱে সলনি হৈ পৰিছিল । ছেমছনে স্মৰণ কৰি কয়, "তেওঁলোকক প্ৰতি অ'ভাৰত ১৩ ৰাণকৈ প্ৰয়োজন আছিল আৰু প্ৰতিটো অ'ভাৰতে দুটাকৈ বাউণ্ডেৰী কোবাইছিল । মধ্যম অ'ভাৰত তেওঁলোকৰ বাবে খেল অতি সহজ আছিল ।”

কিন্তু যেতিয়া ভাৰতৰ ডেথ অ'ভাৰৰ বলাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া আত্মবিশ্বাস ঘূৰি আহে । ছেমছনে কয়, "বুমৰাহ হৈছে এটা প্ৰজন্মত এবাৰহে আহিবলগা বলাৰ । যেতিয়া আপুনি গম পায় যে তেওঁৰ আৰু অৰ্শদীপৰ এটা এটা অ'ভাৰ বাকী আছে, তেতিয়া আপুনি আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰে ।” ইয়াৰ পিছত দিয়া য়ৰ্কাৰ বলে ইংলেণ্ডৰ পৰাজয় নিশ্চিত কৰে আৰু ভাৰতৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশত মোহৰ লাগে ।

শান্ত স্বভাৱৰ আঁৰত হাস্যৰস

সমগ্ৰ সংবাদমেলৰ সময়ছোৱাত ছেমছনৰ উত্তৰত দলৰ সতীৰ্থসকলে প্ৰায়ে কোৱা সহজ হাস্যৰসৰ আভাস ফুটি উঠিছিল । আনকি প্ৰায় শতক অৰ্জনৰ কথা আলোচনা কৰাৰ সময়তো— পূৰ্বৰ মেচখনত ৯৭ আৰু ইয়াত ৮৯, তেওঁ অনুশোচনাৰ ধাৰণাটোক উলাই কৰে । “মই দুটা শতক হেৰুওৱাৰ অনুভৱ হোৱা নাই । ৯৭ আৰু ৮৯ ৰাণ কৰাটো বহু ডাঙৰ কথা ।”

তেওঁৰ কথাত এক মৃদু দাৰ্শনিক ধাৰা এটাও আছিল । এটা সময়ত তেওঁ কয়, "টি-২০ ক্ৰিকেট এক পৃথক দিশলৈ গতি কৰি আছে ।" তেওঁৰ এই ইংগিত বিশ্বজুৰি ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ভীক হৈ পৰা বেটিঙৰ ওপৰত আছিল । তেওঁৰ পুনৰ ব্যংগাত্মক মন্তব্য, “আজিকালি বলাৰ হোৱাৰ তুলনাত বেটছমেন হোৱাটোৱেই ভাল ।”

আৰু এখোজ বাকী

প্ৰেছ ৰুমত তেওঁক আদৰি লোৱা হাঁহি আৰু হাতচাপৰিৰ মাজতো ছেমছনৰ মনোযোগ বাৰে বাৰে একেটা বিষয়ৰ ওপৰতে কেন্দ্ৰীভূত আছিল । কাম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই । ভাৰত এতিয়া টি-২০ বিশ্বকাপ খিতাপৰ পৰা কেৱল এটা জয়ৰ দূৰত্বত আছে । আৰু ছেমছন- বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা, কষ্ট আৰু মাজে মাজে চিন্তা-চৰ্চাৰ পিছত এই ফাইনেলত প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী খেলুৱৈৰ ভিতৰত এগৰাকী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ব ।

তেওঁ অতি সমাহিত কৃতজ্ঞতাৰে সেই মুহূৰ্তটো স্বীকাৰ কৰে । তেওঁ কয়, "মোৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ভিতৰত এটা বৰ্তমান ঘটি আছে ।" ছেমছনে পুনৰ কয়, “আৰু এটা ইনিংছ ।” সঞ্জু ছেমছনে অংগীকাৰ কৰে যে তেতিয়াহে অন্তত বোজা পাতলিব ।

লগতে পঢ়ক :টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ প্ৰৱেশ, ৭ ৰাণত পৰাস্ত ইংলেণ্ড
লগতে পঢ়ক :ফিন এলেনৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ফাইনেলত প্ৰৱেশ নিউজীলেণ্ডৰ

TAGGED:

সঞ্জু ছেমছন
ভাৰত ইংলেণ্ড ছেমি ফাইনেল
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ফাইনেল
ইটিভি ভাৰত অসম
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.