ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া দ্বিতীয় এদিনীয়া: ছন্দলৈ উভতিল ৰোহিত শৰ্মা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখত ২৬৫ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য

ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া দ্বিতীয় এদিনীয়া: ছন্দলৈ উভতিল ৰোহিত শৰ্মা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখত ২৬৫ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য
ভাৰতৰ হৈ ৰোহিত শৰ্মাই সৰ্বাধিক ৭৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰেয়াছ আয়াৰেও অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । বিৰাট কোহলীয়ে ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰ শূন্যত আউট হয় ।
Published : October 23, 2025 at 4:21 PM IST
এডিলেইড : বৃহস্পতিবাৰে এডিলেইড অ’ভেলত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ । মেচখনত প্ৰথমে বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা ভাৰতে অ'পেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ ৯৭টা বলত ৭৩ ৰাণৰ সহায়ত ৯ উইকেটত ২৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজত নামি ভাৰতে আৰম্ভণিতেই এক বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় । অষ্ট্ৰেলিয়ান বলাৰৰ নিখুঁত লাইন-লেন্থত ভাৰতৰ আৰম্ভণি অতি লেহেমীয়া হয় । আনহাতে, অতি কম ৰাণতে অধিনায়ক শুভমন গিল পেলিয়নলৈ উভতি যোৱাৰ উপৰি শৃংখলাটোত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দলৰ স্ক'ৰত কোনো ধৰণৰ অৱদান আগনবঢ়োৱাকৈয়ে শূন্য ৰাণতে ইনিংছ সামৰে বিৰাট কোহলীয়ে ।
মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক মিচেল মাৰ্শ্বে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ভাৰতীয় দলটো প্ৰথম মেচৰ অপৰিৱৰ্তিত খেলুৱৈৰে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে অষ্ট্ৰেলিয়ান দলত দুটা পৰিৱৰ্তন ঘটায় । নাথান এলিছৰ স্থানত জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট আৰু জোছ ফিলিপৰ স্থানত এলেক্স কেৰীক দলত স্থান দিয়া হয় ।
৬ নং অ'ভাৰত বাৰ্টলেটৰ হাতত মাত্ৰ ৯ ৰাণতে নিজৰ উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে । তেওঁ মিড অফত মিচেল মাৰ্শ্বৰ হাতত কেছ দি আউট হয় । ইয়াৰ পিছত ক্ৰিজলৈ অহা কোহলীয়ে পুনৰবাৰ অনুৰাগীক হতাশ কৰে আৰু শূন্য ৰাণতে পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ।
মাত্ৰ চতুৰ্থটো বলৰ সন্মুখীন হৈয়ে ভাৰতীয় কিংবদন্তি বেটছমেনগৰাকীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুৱ বলাৰ জেভিয়াৰ বাৰ্টলেটৰ দ্বাৰা এল বি ডব্লিউ আউট হয় । উল্লেখ্য যে কোহলীয়ে এদিনীয়া কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেৰাহে দুটা ইনিংছত শূন্য ৰাণত আউট হয় ।
ভাৰতে ১০ অ'ভাৰত ২৯ ৰাণৰ বিনিময়ত দুটা উইকেট হেৰুওৱাৰ সময়ত ৰোহিত শৰ্মাৰ সৈতে ক্ৰিজত যুটি বান্ধিবলৈ আহে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ । দুয়োৱে ক্ৰিজত খোপনি পুটিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে দলীয়া স্ক'ৰ লাহে লাহে আগবঢ়াই নিবলৈ ধৰে । ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত মুম্বাইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰোহিত আৰু শ্ৰেয়াছে তৃতীয় উইকেটৰ যুটিত ১১৮ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ি মেচখনত আলহী দলটোক পুনৰ ঘূৰাই আনে । ৰোহিত শৰ্মাই নিজৰ ইনিংছটো ৭টা বাউণ্ডেৰী আৰু দুটা ছয়েৰে সজায় । তেওঁ মিচেল ষ্টাৰ্কৰ বলত জোছ হেজলউডৰ হাতত কেছ দি পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ।
শ্ৰেয়াছ ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ ছন্দলৈ উভতি অহা যেন লাগিছিল যদিও ৩৩ অ'ভাৰত ভাৰতে ১৬০ ৰাণত শ্ৰেয়াছৰ ৰূপত চতুৰ্থটো উইকেট হেৰুৱায় । লেগ স্পিনাৰ এডাম জাম্পাৰ বলত তেওঁ উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে । ইয়াৰ পিছত কে এল ৰাহুলে ১১ ৰাণ, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে ১২ আৰু নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে ৮ ৰাণ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে আউট হয় ।
এটা সময়ত ভাৰত ৮ উইকেটত ২২৬ ৰাণত এক অসুবিধাজনক স্থিতিত পৰে । অৱশ্যে সেই সময়তো ৫ নম্বৰলৈ উন্নীত হোৱা অক্ষৰ পেটেলে নিখুঁত ভূমিকা পালন কৰি উপযোগী ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
শেষত হৰ্ষিত ৰাণাৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছৰ বাবে ভাৰতে ২৬০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে । ১৮টা বলত ২৪ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থকা হৰ্ষিত ৰাণা আৰু আৰ্শদীপ সিঙৰ (১৩) সৈতে নৱম উইকেটৰ যুটিত ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
আয়োজক দলটোৰ হৈ জাম্পাই ৬০ ৰাণত ৪ টা উইকেট দখল কৰে । আনহাতে, বাৰ্টলেটে ৩৯ ৰাণৰ বিনিময়ত তিনিটা উইকেট দখল কৰে । ইয়াৰ উপৰি ষ্টাৰ্কে দুটা উইকেট দখল কৰে যদিও ৬২ ৰাণ খৰচ কৰিবলগা হয় । জোছ হেজলউডে এক আকৰ্ষণীয় স্পেল বলিং কৰিলেও এটাও উইকেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াই ৩২ অ'ভাৰত ৪টা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে অষ্ট্ৰেলিয়াই এই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হৈ তিনিখন মেচৰ শৃংখলাটো ২-০ ব্যৱধানত জয়লাভৰ চেষ্টা চলাই আছে । আনহাতে, ভাৰতে মেচখনত জয়ী হ'বলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে যাতে শৃংখলাত সমতা স্থাপন কৰি তৃতীয়খন মেচ ফাইনেললৈ নিব পাৰে । পাৰ্থত অনুষ্ঠিত বৰ্ষাবিঘ্নিত প্ৰথমখন এদিনীয়াত আয়োজক দলটোৱে জয়লাভ কৰিছিল ।
দল দুটা
ভাৰত : শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়াছ আয়াৰ, অক্ষৰ পেটেল, কে এল ৰাহুল (উইকেটৰক্ষক), ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, হৰ্ষিত ৰাণা, অৰ্শদীপ সিং, মহম্মদ চিৰাজ ।
অষ্ট্ৰেলিয়া : মিচেল মাৰ্শ্ব (অধিনায়ক), ট্ৰেভিছ হেড, মেথিউ শ্বৰ্ট, মেথিউ ৰেনশ্ব, এলেক্স কেৰী (উইকেটৰক্ষক), কুপাৰ কনলি, মিচেল ওৱেন, জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, মিচেল ষ্টাৰ্ক, এডাম জাম্পা, জোছ হেজলউড ।