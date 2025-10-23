ETV Bharat / sports

ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া দ্বিতীয় এদিনীয়া: ছন্দলৈ উভতিল ৰোহিত শৰ্মা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখত ২৬৫ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য

ভাৰতৰ হৈ ৰোহিত শৰ্মাই সৰ্বাধিক ৭৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰেয়াছ আয়াৰেও অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । বিৰাট কোহলীয়ে ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰ শূন্যত আউট হয় ।

IND Vs AUS 2nd ODI
ক্ৰিজত শ্ৰেয়াছ আয়াৰ আৰু ৰোহিত শৰ্মা (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 4:21 PM IST

4 Min Read
এডিলেইড : বৃহস্পতিবাৰে এডিলেইড অ’ভেলত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ । মেচখনত প্ৰথমে বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা ভাৰতে অ'পেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ ৯৭টা বলত ৭৩ ৰাণৰ সহায়ত ৯ উইকেটত ২৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজত নামি ভাৰতে আৰম্ভণিতেই এক বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় । অষ্ট্ৰেলিয়ান বলাৰৰ নিখুঁত লাইন-লেন্থত ভাৰতৰ আৰম্ভণি অতি লেহেমীয়া হয় । আনহাতে, অতি কম ৰাণতে অধিনায়ক শুভমন গিল পেলিয়নলৈ উভতি যোৱাৰ উপৰি শৃংখলাটোত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দলৰ স্ক'ৰত কোনো ধৰণৰ অৱদান আগনবঢ়োৱাকৈয়ে শূন্য ৰাণতে ইনিংছ সামৰে বিৰাট কোহলীয়ে ।

মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক মিচেল মাৰ্শ্বে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ভাৰতীয় দলটো প্ৰথম মেচৰ অপৰিৱৰ্তিত খেলুৱৈৰে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে অষ্ট্ৰেলিয়ান দলত দুটা পৰিৱৰ্তন ঘটায় । নাথান এলিছৰ স্থানত জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট আৰু জোছ ফিলিপৰ স্থানত এলেক্স কেৰীক দলত স্থান দিয়া হয় ।

৬ নং অ'ভাৰত বাৰ্টলেটৰ হাতত মাত্ৰ ৯ ৰাণতে নিজৰ উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে । তেওঁ মিড অফত মিচেল মাৰ্শ্বৰ হাতত কেছ দি আউট হয় । ইয়াৰ পিছত ক্ৰিজলৈ অহা কোহলীয়ে পুনৰবাৰ অনুৰাগীক হতাশ কৰে আৰু শূন্য ৰাণতে পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ।

মাত্ৰ চতুৰ্থটো বলৰ সন্মুখীন হৈয়ে ভাৰতীয় কিংবদন্তি বেটছমেনগৰাকীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুৱ বলাৰ জেভিয়াৰ বাৰ্টলেটৰ দ্বাৰা এল বি ডব্লিউ আউট হয় । উল্লেখ্য যে কোহলীয়ে এদিনীয়া কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেৰাহে দুটা ইনিংছত শূন্য ৰাণত আউট হয় ।

ভাৰতে ১০ অ'ভাৰত ২৯ ৰাণৰ বিনিময়ত দুটা উইকেট হেৰুওৱাৰ সময়ত ৰোহিত শৰ্মাৰ সৈতে ক্ৰিজত যুটি বান্ধিবলৈ আহে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ । দুয়োৱে ক্ৰিজত খোপনি পুটিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে দলীয়া স্ক'ৰ লাহে লাহে আগবঢ়াই নিবলৈ ধৰে । ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত মুম্বাইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰোহিত আৰু শ্ৰেয়াছে তৃতীয় উইকেটৰ যুটিত ১১৮ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ি মেচখনত আলহী দলটোক পুনৰ ঘূৰাই আনে । ৰোহিত শৰ্মাই নিজৰ ইনিংছটো ৭টা বাউণ্ডেৰী আৰু দুটা ছয়েৰে সজায় । তেওঁ মিচেল ষ্টাৰ্কৰ বলত জোছ হেজলউডৰ হাতত কেছ দি পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ।

IND Vs AUS 2nd ODI
বিৰাট কোহলীৰ উইকেট দখলৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ উল্লাস (AP)

শ্ৰেয়াছ ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ ছন্দলৈ উভতি অহা যেন লাগিছিল যদিও ৩৩ অ'ভাৰত ভাৰতে ১৬০ ৰাণত শ্ৰেয়াছৰ ৰূপত চতুৰ্থটো উইকেট হেৰুৱায় । লেগ স্পিনাৰ এডাম জাম্পাৰ বলত তেওঁ উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে । ইয়াৰ পিছত কে এল ৰাহুলে ১১ ৰাণ, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে ১২ আৰু নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে ৮ ৰাণ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে আউট হয় ।

এটা সময়ত ভাৰত ৮ উইকেটত ২২৬ ৰাণত এক অসুবিধাজনক স্থিতিত পৰে । অৱশ্যে সেই সময়তো ৫ নম্বৰলৈ উন্নীত হোৱা অক্ষৰ পেটেলে নিখুঁত ভূমিকা পালন কৰি উপযোগী ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

শেষত হৰ্ষিত ৰাণাৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছৰ বাবে ভাৰতে ২৬০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে । ১৮টা বলত ২৪ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থকা হৰ্ষিত ৰাণা আৰু আৰ্শদীপ সিঙৰ (১৩) সৈতে নৱম উইকেটৰ যুটিত ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

আয়োজক দলটোৰ হৈ জাম্পাই ৬০ ৰাণত ৪ টা উইকেট দখল কৰে । আনহাতে, বাৰ্টলেটে ৩৯ ৰাণৰ বিনিময়ত তিনিটা উইকেট দখল কৰে । ইয়াৰ উপৰি ষ্টাৰ্কে দুটা উইকেট দখল কৰে যদিও ৬২ ৰাণ খৰচ কৰিবলগা হয় । জোছ হেজলউডে এক আকৰ্ষণীয় স্পেল বলিং কৰিলেও এটাও উইকেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।

IND Vs AUS 2nd ODI
এদিনীয়া শৃংখলাৰ ট্ৰফীৰ সৈতে ফটোৰ বাবে প'জ দিয়াৰ সময়ত দুয়োটা দলৰ অধিনায়ক (X@BCCI via PTI Photo)

বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াই ৩২ অ'ভাৰত ৪টা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে অষ্ট্ৰেলিয়াই এই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হৈ তিনিখন মেচৰ শৃংখলাটো ২-০ ব্যৱধানত জয়লাভৰ চেষ্টা চলাই আছে । আনহাতে, ভাৰতে মেচখনত জয়ী হ'বলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে যাতে শৃংখলাত সমতা স্থাপন কৰি তৃতীয়খন মেচ ফাইনেললৈ নিব পাৰে । পাৰ্থত অনুষ্ঠিত বৰ্ষাবিঘ্নিত প্ৰথমখন এদিনীয়াত আয়োজক দলটোৱে জয়লাভ কৰিছিল ।

দল দুটা

ভাৰত : শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়াছ আয়াৰ, অক্ষৰ পেটেল, কে এল ৰাহুল (উইকেটৰক্ষক), ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, হৰ্ষিত ৰাণা, অৰ্শদীপ সিং, মহম্মদ চিৰাজ ।

অষ্ট্ৰেলিয়া : মিচেল মাৰ্শ্ব (অধিনায়ক), ট্ৰেভিছ হেড, মেথিউ শ্বৰ্ট, মেথিউ ৰেনশ্ব, এলেক্স কেৰী (উইকেটৰক্ষক), কুপাৰ কনলি, মিচেল ওৱেন, জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, মিচেল ষ্টাৰ্ক, এডাম জাম্পা, জোছ হেজলউড ।

ROHIT SHARMA
VIRAT KOHLI
SHUBMAN GILL
ইটিভি ভাৰত অসম
IND VS AUS 2ND ODI

