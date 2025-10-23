ETV Bharat / sports

ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দ্বিতীয় এদিনীয়া: কেংগাৰুবাহিনীৰ হাতত ২ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰত

শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো এদিনীয়া শৃংখলা জয়ৰ লক্ষ্য কলিতে মৰহিলে ৷ ঘৰুৱা দল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন এদিনীয়াতো শোচনীয় পৰাজয় ভাৰতৰ ৷

AUS V IND ODI SERIES 2025
অৰ্ধশতক অৰ্জনৰ পিছত দৰ্শকৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেথিউ শ্বৰ্টে (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 8:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

এডিলেইড: ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলা তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাত ২-০ ত অগ্ৰগতি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ । তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল মাথোঁ আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষাৰ বাবেহে খেলিব দুয়োটা দলে ৷ এই খেলখন ছিডনীত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

এডিলেইড অ’ভেলত অনুষ্ঠিত ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত মেথিউ শ্বৰ্ট(৭৪) আৰু কুপাৰ কনলি (অপৰাজিত ৬১) ৰাণৰ সহায়ত অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক দুই উইকেটত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ষষ্ঠ উইকেটৰ যুটিত মিচেল অ’ৱেন (২৩ টা বলত ৩৬ ৰাণ) আৰু কুপাৰ কনলিৰ মাজত গঢ়ি উঠা ৫৯ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে অতিকৈ মূল্যবান আছিল ৷ শ্বৰ্টৰ উইকেট পতনৰ পিছত অ’ৱেন-কনলিৰ যুটিটোৱে ভাৰতৰ হাতৰ পৰা মেচখন কাঢ়ি নিজৰ হাতলৈ নিয়ে ৷

ভাৰতে এই মেচখনত অ’পেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ ৭৩ ৰাণৰ সহায়ত ৯ উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিল ২৬৪ ৰাণ ৷

২৬৫ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই ধীৰে-সুস্থিৰে ইনিংছ আৰম্ভ কৰে ৷ দলটোৰ অ’পেনাৰ মিচেল মাৰ্শ্ব(১১) আৰু ট্ৰেভিছ হেডে(২৮) প্ৰথম উইকেটৰ যুটিত সংগ্ৰহ কৰে ৩০ ৰাণ ৷ বাওঁহতীয়া পেচাৰ অৰ্শদীপ সিঙৰ বলত কে এল ৰাহুলৰ হাতত কেচ তুলি দি ক্ৰিজৰ পৰা বিদায় লয় অধিনায়ক মাৰ্শ্বে ।

আনহাতে, ভাৰতীয় পেচাৰ হৰ্ষিত ৰাণাৰ প্ৰথমটো চিকাৰ হয় ট্ৰেভিছ হেড ৷ ১২.২ অভাৰৰ অন্তত ২ উইকেটত অষ্ট্ৰেলিয়াই সংগ্ৰহ কৰিছিল মাত্ৰ ৫৪ ৰাণ ৷

তাৰ পিছত শ্বৰ্টে দলৰ দায়িত্ব লৈ মেথিউ ৰেনশ্ব’(৩০ টা বলত ৩০ ৰাণ)ৰ যুটি বান্ধি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ধৰে ৷ তৃতীয় উইকেটত ৪৫ ৰাণ সংযোজন কৰি আয়োজক দলটো খেলত তিষ্ঠি থকাটো নিশ্চিত কৰে ক্ৰিকেটাৰ দুগৰাকীয়ে ।

AUS V IND ODI SERIES 2025
বিৰাট কোহলীৰ উইকেট দখল কৰি উৎফুল্লিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈসকল (AP)

হৰ্ষিত ৰাণাৰ দ্বিতীয়টো উইকেটৰ ৰূপত শ্বৰ্ট আউট হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় বলিং বাহিনীক বেটেৰে দিশহাৰা কৰি তোলে অ’ৱেন আৰু কনলিয়ে । অ’ৱেনক অৰ্শদীপ সিঙে ক্ৰিজৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ সময়ত জয়ৰ লক্ষ্য় দূৰৈত নাছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে ৷

ভাৰতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট(৩) আৰু মিচেল ষ্টাৰ্ক(৪) ৰ উইকেট দখল কৰে ৷ সেই সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াক জয়ৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল ৫ ৰাণৰ । ষ্টাৰ্কে ড্ৰেছিংৰুমলৈ উভতি অহাৰ পিছে পিছে আহে এডাম জাম্পা ৷ তাৰপিছত সকলোৰে দৃষ্টি আবদ্ধ আছিল কনলিৰ ওপৰত ৷ কনলিয়ে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি দলক জয় প্ৰদান কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, পাৰ্থত অনুষ্ঠিত ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াত বৰষুণে বিধি-পথালি দিয়াৰ পিছত খেলখনত আয়োজক দলটোৱে জয়লাভ কৰিছিল ৷ শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ছিডনী ক্ৰিকেট খেলপথাৰত ৷ এয়া মাথোঁ এক আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষাৰ যুঁজহে হ’ব ৷ মিচেল মাৰ্শ্ব নেতৃত্বাধীন অষ্ট্ৰেলিয়াই ক্লীন ছুইপৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ৷

দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত মাৰ্শ্বে টছত জয়ী হৈ বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । এই মেচখনৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোত কোনো সালসলনি নকৰাৰ পৰিৱৰ্তে অষ্ট্ৰেলিয়াই দুগৰাকী খেলুৱৈৰ সাললনিৰে নাথান এলিছৰ ঠাইত জছ ফিলিপ আৰু জেভিয়াৰ বাৰ্টলেটৰ সলনি এলেক্স কেৰীক দলত স্থান দিছিল ।

দল দুটা:

ভাৰত

শুভমন গিল(অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়ছ আয়াৰ, অক্ষৰ পেটেল, কে এল ৰাহুল(উইকেটৰক্ষক), ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, হৰ্ষিত ৰাণা, অৰ্শদীপ সিং আৰু মহম্মদ চিৰাজ ৷

অষ্ট্ৰেলিয়া

মিচেল মাৰ্শ্ব(অধিনায়ক), ট্ৰেভিছ হেড, মেথিউ শ্বৰ্ট, মেথিউ ৰেনশ্ব’, এলেক্স কেৰী (উইকেটৰক্ষক), কুপাৰ কনলি, মিচেল অ’ৱেন, জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, মিচেল ষ্টাৰ্ক, এডাম জাম্পা আৰু জছ হেজলউড ।

লগতে পঢ়ক: লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হ'ল জেভলিন থ্ৰ’ৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰা

TAGGED:

AUSTRALIA VS INDIA SECOND ODI
ইটিভি ভাৰত অসম
ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এদিনীয়া শৃংখলা
SHUBMAN GILL
AUS V IND ODI SERIES 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.