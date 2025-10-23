ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দ্বিতীয় এদিনীয়া: কেংগাৰুবাহিনীৰ হাতত ২ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰত

ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দ্বিতীয় এদিনীয়া: কেংগাৰুবাহিনীৰ হাতত ২ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰত
শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো এদিনীয়া শৃংখলা জয়ৰ লক্ষ্য কলিতে মৰহিলে ৷ ঘৰুৱা দল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন এদিনীয়াতো শোচনীয় পৰাজয় ভাৰতৰ ৷
Published : October 23, 2025 at 8:06 PM IST
এডিলেইড: ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলা তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাত ২-০ ত অগ্ৰগতি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ । তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল মাথোঁ আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষাৰ বাবেহে খেলিব দুয়োটা দলে ৷ এই খেলখন ছিডনীত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
এডিলেইড অ’ভেলত অনুষ্ঠিত ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত মেথিউ শ্বৰ্ট(৭৪) আৰু কুপাৰ কনলি (অপৰাজিত ৬১) ৰাণৰ সহায়ত অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক দুই উইকেটত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat first in Adelaide.— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
Updates ▶ https://t.co/aB0YqSCClq#AUSvIND pic.twitter.com/G8vZXU7Yj8
ষষ্ঠ উইকেটৰ যুটিত মিচেল অ’ৱেন (২৩ টা বলত ৩৬ ৰাণ) আৰু কুপাৰ কনলিৰ মাজত গঢ়ি উঠা ৫৯ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে অতিকৈ মূল্যবান আছিল ৷ শ্বৰ্টৰ উইকেট পতনৰ পিছত অ’ৱেন-কনলিৰ যুটিটোৱে ভাৰতৰ হাতৰ পৰা মেচখন কাঢ়ি নিজৰ হাতলৈ নিয়ে ৷
#TeamIndia with a spirited performance but it’s Australia who win the 2️⃣nd ODI by 2 wickets.— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
They take an unassailable 2-0 lead in the series
Scorecard ▶ https://t.co/aB0YqSCClq#AUSvIND pic.twitter.com/dNjwbXIsXU
ভাৰতে এই মেচখনত অ’পেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ ৭৩ ৰাণৰ সহায়ত ৯ উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিল ২৬৪ ৰাণ ৷
২৬৫ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই ধীৰে-সুস্থিৰে ইনিংছ আৰম্ভ কৰে ৷ দলটোৰ অ’পেনাৰ মিচেল মাৰ্শ্ব(১১) আৰু ট্ৰেভিছ হেডে(২৮) প্ৰথম উইকেটৰ যুটিত সংগ্ৰহ কৰে ৩০ ৰাণ ৷ বাওঁহতীয়া পেচাৰ অৰ্শদীপ সিঙৰ বলত কে এল ৰাহুলৰ হাতত কেচ তুলি দি ক্ৰিজৰ পৰা বিদায় লয় অধিনায়ক মাৰ্শ্বে ।
আনহাতে, ভাৰতীয় পেচাৰ হৰ্ষিত ৰাণাৰ প্ৰথমটো চিকাৰ হয় ট্ৰেভিছ হেড ৷ ১২.২ অভাৰৰ অন্তত ২ উইকেটত অষ্ট্ৰেলিয়াই সংগ্ৰহ কৰিছিল মাত্ৰ ৫৪ ৰাণ ৷
তাৰ পিছত শ্বৰ্টে দলৰ দায়িত্ব লৈ মেথিউ ৰেনশ্ব’(৩০ টা বলত ৩০ ৰাণ)ৰ যুটি বান্ধি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ধৰে ৷ তৃতীয় উইকেটত ৪৫ ৰাণ সংযোজন কৰি আয়োজক দলটো খেলত তিষ্ঠি থকাটো নিশ্চিত কৰে ক্ৰিকেটাৰ দুগৰাকীয়ে ।
হৰ্ষিত ৰাণাৰ দ্বিতীয়টো উইকেটৰ ৰূপত শ্বৰ্ট আউট হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় বলিং বাহিনীক বেটেৰে দিশহাৰা কৰি তোলে অ’ৱেন আৰু কনলিয়ে । অ’ৱেনক অৰ্শদীপ সিঙে ক্ৰিজৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ সময়ত জয়ৰ লক্ষ্য় দূৰৈত নাছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে ৷
ভাৰতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট(৩) আৰু মিচেল ষ্টাৰ্ক(৪) ৰ উইকেট দখল কৰে ৷ সেই সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াক জয়ৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল ৫ ৰাণৰ । ষ্টাৰ্কে ড্ৰেছিংৰুমলৈ উভতি অহাৰ পিছে পিছে আহে এডাম জাম্পা ৷ তাৰপিছত সকলোৰে দৃষ্টি আবদ্ধ আছিল কনলিৰ ওপৰত ৷ কনলিয়ে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি দলক জয় প্ৰদান কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, পাৰ্থত অনুষ্ঠিত ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াত বৰষুণে বিধি-পথালি দিয়াৰ পিছত খেলখনত আয়োজক দলটোৱে জয়লাভ কৰিছিল ৷ শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ছিডনী ক্ৰিকেট খেলপথাৰত ৷ এয়া মাথোঁ এক আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষাৰ যুঁজহে হ’ব ৷ মিচেল মাৰ্শ্ব নেতৃত্বাধীন অষ্ট্ৰেলিয়াই ক্লীন ছুইপৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ৷
দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত মাৰ্শ্বে টছত জয়ী হৈ বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । এই মেচখনৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোত কোনো সালসলনি নকৰাৰ পৰিৱৰ্তে অষ্ট্ৰেলিয়াই দুগৰাকী খেলুৱৈৰ সাললনিৰে নাথান এলিছৰ ঠাইত জছ ফিলিপ আৰু জেভিয়াৰ বাৰ্টলেটৰ সলনি এলেক্স কেৰীক দলত স্থান দিছিল ।
দল দুটা:
ভাৰত
শুভমন গিল(অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়ছ আয়াৰ, অক্ষৰ পেটেল, কে এল ৰাহুল(উইকেটৰক্ষক), ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, হৰ্ষিত ৰাণা, অৰ্শদীপ সিং আৰু মহম্মদ চিৰাজ ৷
অষ্ট্ৰেলিয়া
মিচেল মাৰ্শ্ব(অধিনায়ক), ট্ৰেভিছ হেড, মেথিউ শ্বৰ্ট, মেথিউ ৰেনশ্ব’, এলেক্স কেৰী (উইকেটৰক্ষক), কুপাৰ কনলি, মিচেল অ’ৱেন, জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, মিচেল ষ্টাৰ্ক, এডাম জাম্পা আৰু জছ হেজলউড ।