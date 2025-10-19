ETV Bharat / sports

বৰষুণে বাধা দিয়া খেলখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰত, মেচখনৰ হিৰো হয় মিৰ্চেল মাৰ্ছ

ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত আয়োজক দলৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় আলহী দলটো ।

IND Vs AUS
বিৰাট কোহলী (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 10:38 PM IST

হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে তিনিখন মেচৰ শৃংখলাত অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক মিৰ্চেল মাৰ্ছে মেচখনত এক চমৎকাৰ বলিং প্ৰদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰে । দেওবাৰে বৰষুণৰ বাবেই প্ৰথমখন এদিনীয়াত ভাৰতে ৯ উইকেটত ১৩৬ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

শ্বুবমান গিলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া অধিনায়ক হিচাপে দেখা গৈছিল যদিও তেওঁ জয়ৰে এদিনীয়া অধিনায়কত্ব আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলে । চলিত বৰ্ষ ২০২৫ চনত টিম ইণ্ডিয়াৰ এইটোৱেই আছিল প্ৰথম এদিনীয়া পৰাজয় ।

খেলখনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত ২৬ অভাৰত ৯ উইকেটত ১৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ অৱশ্যে ডি এল এছৰ নিয়ম অনুসৰি কেংগাৰুৱে জয়ী হ’বলৈ ১৩১ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । মাত্ৰ ২১.১ অভাৰত এই লক্ষ্য অৰ্জন কৰে কেংগাৰু বাহিনীয়ে ৷

এই মেচখনৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ৰূপ ল’ব পৰা নাছিল । ৰোহিতে মাত্ৰ ৮ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

এই জয়ৰ জৰিয়তে কেংগাৰুৱে তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাত ১-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ২৩ অক্টোবৰত এডিলেইডত অনুষ্ঠিত হ’ব এই শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচ ৷

ইফালে ভাৰতীয় প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই ৫০০ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত মাত্ৰ ৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে । ভাৰতে ১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰথমটো বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । হেজলউডে তেওঁক মেট ৰেনশ্ব’ৰ হাতত ধৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল । তেওঁৰ ঠাইত বিৰাট কোহলীয়ে দ্বিতীয় নম্বৰত স্থান লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেচত বৰষুণৰ বিধি-পথালি, ৰোহিত শৰ্মাৰ ৰূপত প্ৰথমটো আঘাত ভাৰতৰ

IND VS AUS 1ST ODI
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত
ইটিভি ভাৰত অসম
এদিনীয়া শৃংখলা
IND VS AUS

